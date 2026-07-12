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Weekly Rashifal 13 To 19 July 2026: रोमांस के मामले में वृष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा बीतेगा, मेष से मीन तक साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 13 to 19 July 2026: इस हफ्ते किन राशि के लोगों को नए मौके मिलेंगे और किनके लिए समय अच्छा होगा. आइए पढ़ें 13 से 19 जुलाई 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 12, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:45 PM IST
Weekly Rashifal 13 To 19 July 2026: रोमांस के मामले में वृष राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा बीतेगा, मेष से मीन तक साप्ताहिक राशिफल

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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