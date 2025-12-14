Saptahik Rashifal 15th to 21st December 2025 : चंद्रमा की विभिन्न राशियों में प्रवेश के कारण 15 से 21 दिसंबर तक भावनाओं में उतार-चढ़ाव, संवेदनशीलता और मानसिक सक्रियता बनी रहेगी. इस समय चंद्रमा तुला और वृश्चिक राशि में होने से दांपत्य जीवन, पारिवारिक संबंध और सामाजिक मेलजोल पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है.

वहीं मंगल की धनु राशि में स्थिति आपको साहसिक निर्णय लेने और कार्यों में तेज गति बनाए रखने में मदद करेगी. बुध की वृश्चिक राशि से धनु में परिवर्तन ज्ञान, व्यापारिक समझ और संवाद में स्पष्टता लाएगा. गुरु का वक्री मिथुन में होना कुछ क्षेत्रों में विचारों में विलंब और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता दर्शाता है. शुक्र ग्रह की धनु में स्थिति 20 दिसंबर से प्रेम, संबंधों और वित्तीय मामलों में अनुकूलता लाएगी, जबकि शनि का पूरे महीने मीन में स्थित रहना धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालीन योजनाओं पर जोर देता है. राहु और केतु की कुंभ और सिंह राशि में स्थिति कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता दिखा रही है.

मेष - सप्ताह की शुरुआत में संकेत मिल रहे हैं कि दांपत्य जीवन में अनुकूलता न होने के कारण कुछ मामलों में असफलता का अनुभव हो सकता है. हालांकि, सप्ताह का मध्य भाग अपेक्षाकृत निराशाजनक रहेगा, फिर भी अचानक होने वाला वित्तीय लाभ आपकी खुशी और आत्मविश्वास को बनाए रखेगा. इस समय गुप्त लाभ मिलने से आपकी कुछ निराशाएं दूर होंगी. सप्ताह के शेष भाग में देवी काली की पूजा के लिए समय अत्यंत शुभ है. भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा और मंदिर की यात्रा की संभावना भी बन रही है. ग्रहों की स्थिति इस समय किसी भी उपाय को करने के लिए विशेष अनुकूल है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्‍यार का नया दौर होगा शुरू, पूरे हफ्ते पार्टनर में खोए रहेंगे कुंभ-मीन राशि वाले लोग, पढ़ें अपनी लव होरोस्‍कोप

वृषभ - सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, ऊर्जा की कमी, आत्मविश्वास में कमी, उत्साह का कम होना और शत्रुओं की सक्रियता देखने को मिल सकती है. ऋण और कानूनी मामले व्यर्थ के दबाव का कारण बन सकते हैं. सप्ताह के मध्य में वैवाहिक जीवन में आनंद मिलने की संभावना है, हालांकि यह आपकी पूरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रह सकता. प्रयास करने से आपसी संबंधों में सुधार संभव है. जीवनसाथी के साथ गलतफहमी दूर होने की भी संभावना है. सप्ताह के शेष दिन स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास और धैर्य के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं. इस समय ग्रहों की स्थिति निराशा और हताशा पैदा कर सकती है. सांस लेने की समस्या संभव है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. माता-पिता के लिए व्यायाम और ध्यान करना उत्तम रहेगा.

मिथुन - सप्ताह की शुरुआत में जोखिमपूर्ण क्षेत्रों, व्यावसायिक जीवन और आय में वृद्धि के लिए भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा. व्यवसायिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह से आपकी प्रशंसा होगी. संतान का समर्थन, शैक्षिक क्षेत्रों से लाभ और भावनात्मक संबंध इस अवधि में उच्चतम रहेंगे. सप्ताह के शेष भाग में स्वास्थ्य, ऋण और मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में धन खर्च हो सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है. यात्राएं आय में वृद्धि करेंगी. सप्ताह के अंत में आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीवनसाथी के साथ सहयोग और तालमेल बेहतर रहेगा.

कर्क - सप्ताह की शुरुआत में माता का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होने से आय के बेहतर स्रोत मिलेंगे. पैतृक स्थान और परिवार के सदस्यों के निकट रहने से सहयोग मिलेगा, जो आपके कार्यों के लिए लाभकारी रहेगा. वाहन और घर के रख-रखाव पर धन खर्च होगा. मध्य सप्ताह में शिक्षा, बच्चों, जोखिमपूर्ण निवेश, मनोरंजन और प्रेम संबंध पर धन खर्च करने की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास में कमी नहीं आएगी. सप्ताह के अंतिम भाग में शत्रुओं और खर्चों से निपटने के लिए आप विश्वासपूर्वक प्रयास करेंगे. यात्राएं प्रसन्नता देंगी. आप अपने खर्च और प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रबंधन करने की योजना बनाएंगे और विपणन में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में उत्कृष्ट रणनीतिकार सिद्ध होंगे.

यह भी पढ़ें: तन-मन से बेहद मजबूत और फौलाद की तरह इरादे रखते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, हार्दिक पंड्या की तरह होते हैं सफल

सिंह - सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य, खुशी, सामाजिक जीवन, दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई-बहन और सामाजिक गतिविधियों के लिए अत्यंत अनुकूल है. आप समाज में प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभरेंगे. नेक कार्यों से जुड़ी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना आपको नई पहचान देगा. सप्ताह के मध्य में मां के स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों के कारण कुछ अतिरिक्त बोझ रह सकता है. सप्ताह के अंतिम भाग में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करने की संभावना है. मनोरंजन और निवेश जैसे जुआ, लॉटरी, शेयर बाजार और सट्टा गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है. भावनात्मक संबंध मजबूत रहेंगे.

कन्या - सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक सामंजस्य और शांति के साथ मनभावन माहौल लाएगी. धन की वृद्धि से आपके धन संचय में बचत होगी. परिवार का समर्थन मिलने से जल्दी अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो सकती है. मध्य सप्ताह में परिवार और सामाजिक जीवन में संबंध बेहतर होंगे. आप सामाजिक व्यवहार और वातावरण में सुधार के लिए प्रयासरत रहेंगे. सप्ताह के शेष भाग में मानसिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा. स्वास्थ्य संबंधी सावधानी आवश्यक है, विशेषकर मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

तुला - सप्ताह की शुरुआत मानसिक स्थिति और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी, जिससे सामाजिक जीवन में सुधार होगा. आप हर्षित रहेंगे और स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता बनी रहेगी. मध्य सप्ताह में वित्तीय स्थिति और प्रसन्नता में वृद्धि होगी. परिवार और सामाजिक जीवन मजबूत रहेंगे. सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा, लेकिन मनोनुकूल मान्यता नहीं मिलेगी. आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है. व्यापार को मजबूत करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे.

वृश्चिक - सप्ताह की शुरुआत मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है. अतिरिक्त तनाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है और महत्वपूर्ण कार्यों में विफलता का सामना करना पड़ सकता है. मध्य सप्ताह में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन स्थिति से पूर्ण संतुष्टि नहीं रहेगी. कार्यों में संतुलित दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा. परिवार का सतत सहयोग बेहतर प्रदर्शन में मदद करेगा. सप्ताह के अंतिम भाग में परिवार का सहयोग लाभकारी रहेगा, पर समृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक होंगे.

यह भी पढ़ें: 13 दिन में 3 बड़े ग्रह गोचर, न्‍यू ईयर पर महफिल लूट लेंगे ये राशि वाले लोग, रोज उड़ाएंगे नोट

धनु - सप्ताह की शुरुआत आय और व्यापार में वृद्धि के संकेत देती है. बड़े भाई का सहयोग लाभकारी रहेगा और शेयर बाजार में रुचि बढ़ सकती है. मध्य सप्ताह में स्वास्थ्य, प्रसन्नता, मानसिक शांति और वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें. सप्ताहांत में मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्नता पुनः प्राप्त होगी. पूर्ण उत्साह और आत्मविश्वास कार्यकुशलता बढ़ाएंगे.

मकर - सप्ताह की शुरुआत पदोन्नति और हस्तांतरण की संभावना दर्शाती है. कार्यभार बढ़ेगा और अतिरिक्त जिम्मेदारियां संतुष्टि में कमी ला सकती हैं. व्यापारिक यात्राओं के परिणाम औसत रहेंगे. मध्य सप्ताह में लाभ औसत रहेंगे. बड़े भाई से सहयोग मिलेगा, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं होगा. सप्ताह के शेष दिन ग्रहों की स्थिति के कारण वित्तीय घाटा और अनावश्यक व्यय संभव है. नई गतिविधियों और उपक्रमों को स्थगित करना लाभकारी रहेगा.

कुम्भ - सप्ताह की शुरुआत पिता, दूरस्थ लाभकारी व्यावसायिक यात्राओं और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है. नियमित धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है. प्रार्थना, ध्यान, योग, उच्च शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. मध्य सप्ताह में अधीनस्थों से समर्थन और उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार और लाभ में वृद्धि होगी. सप्ताह के शेष दिन देवी काली की पूजा हानिकारक ग्रह प्रभाव पर नियंत्रण और वित्तीय लाभ में सहायक साबित होगी.

मीन - सप्ताह की शुरुआत में कार्य स्थिति में सुधार होने के बावजूद मानसिक और शारीरिक स्थिति अस्थिर रहेगी. आक्रामक न होने की सलाह है और कार्यों को विश्वासपूर्वक करें. जीवनसाथी की सेहत चिंता का कारण बनेगी. मध्य सप्ताह में स्थिति में सुधार होगा. पर्यटन स्थल पर यात्रा तनावों से राहत देगी और दांपत्य जीवन अनुकूल रहेगा. सप्ताह का अंतिम भाग पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट रहेगा. देवी काली की पूजा के लिए समय अत्यंत उपयुक्त है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)