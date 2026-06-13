मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर बैठकर सोचने का नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहने का है. जितना आप लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही कुछ नया सीखने और पाने का मौका मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि इस सप्ताह कई घटनाएं योजना बनाकर नहीं बल्कि अचानक हो सकती हैं. कोई फोन कॉल, कोई मुलाकात या किसी पुराने परिचित का संदेश आपके पूरे मूड को बदल सकता है.

कामकाज की बात करें तो इस समय आपके दिमाग में एक साथ कई विचार चल सकते हैं. कभी लगेगा कि सब कुछ जल्दी करना है, तो कभी किसी काम में मन ही नहीं लगेगा. यही उतार-चढ़ाव आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है. ऑफिस में किसी नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की चर्चा हो सकती है. अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों से बातचीत का तरीका इस सप्ताह बड़ा फर्क पैदा कर सकता है.

पैसों को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है. खासकर कपड़ों, गैजेट्स या घर की छोटी-मोटी चीजों पर पैसा निकल सकता है. खरीदारी करने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछें कि यह जरूरत है या सिर्फ मन की इच्छा.

घर का माहौल कुल मिलाकर ठीक रहेगा. हालांकि परिवार के किसी सदस्य की आदत या बात आपको खटक सकती है. बेहतर होगा कि हर छोटी बात को मुद्दा न बनाएं. कभी-कभी सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ देना भी शांति देता है.

दिल के मामलों में यह सप्ताह थोड़ा रोचक रह सकता है. जो लोग किसी को पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, उनके लिए हिम्मत जुटाने का समय है. वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें महसूस होगा कि बातचीत की कमी ही कई गलतफहमियों की जड़ होती है.

स्वास्थ्य की बात करें तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन अनियमित दिनचर्या शरीर को थका सकती है. देर रात तक मोबाइल चलाना और भोजन का समय बिगाड़ना इस सप्ताह भारी पड़ सकता है.

इस सप्ताह आपको बार-बार एक बात समझ आएगी हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता. कुछ बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं.

शुभ रंग: हरा, हल्का पीला

शुभ अंक: 5, 3

शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं.

यदि संभव हो तो किसी विद्यार्थी को कॉपी या पेन दान करें.