जून के तीसरे सप्ताह की शुरुआत ही राजयोग में हो रही है. 15 जून 2026 को सूर्य मिथुन राशि में आएंगे और वहां पहले से मौजूद बुध से युति करके बुधादित्य राजयोग बनाएंगे. इसके अलावा सप्ताह के आखिरी दिन 21 जून को मंगल गोचर करके वृषभ राशि में आएंगे.
वहीं सप्ताह के 7 दिनों यानी कि 15 से 21 जून 2026 के बीच मंगल, गुरु, सूर्य और बुध का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा. इन सभी ग्रह गोचर का मेष से मीन तक सभी राशियों पर असर होगा. पढ़ें साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जून 2026.
इस हफ्ते आपको बार-बार ऐसा लग सकता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं. घर हो या काम की जगह, जिम्मेदारियां अचानक बढ़ती महसूस होंगी. मज़ेदार बात यह है कि जिन कामों से आप बचना चाह रहे थे, आखिरकार वही आपके सामने आ खड़े होंगे. ऑफिस में किसी मीटिंग, प्रोजेक्ट या बातचीत के दौरान आपकी कही हुई बात लोगों का ध्यान खींच सकती है. लेकिन हर जगह अपनी राय साबित करने की कोशिश मत कीजिए. कभी-कभी चुप रहना भी फायदा दे जाता है. पैसों को लेकर मन में दो तरह की बातें चल सकती हैं. एक तरफ कुछ खरीदने की इच्छा होगी, दूसरी तरफ बचत का ख्याल भी परेशान करेगा. इस बार बचत वाली आवाज़ सुनना बेहतर रहेगा. घर के किसी बड़े सदस्य से हुई बातचीत आपके सोचने का तरीका बदल सकती है. उनकी कोई पुरानी सलाह अचानक याद आ सकती है और वही इस सप्ताह काम भी आ सकती है. यदि प्रेम संबंध में हैं तो साथी के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी. लेकिन अपेक्षाएं जितनी कम रखेंगी, खुशी उतनी ज्यादा मिलेगी. शरीर आपको संकेत नहीं देगा, सीधे ब्रेक लगाने को कहेगा. देर रात तक जागना, पानी कम पीना या लगातार मोबाइल पर समय बिताना थकान बढ़ा सकता है. इस सप्ताह की एक सीख: हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती. कुछ लड़ाइयां छोड़ देने में ही जीत छिपी होती है.
शुभ रंग: गहरा लाल, केसरिया
शुभ अंक: 1, 9
शुभ दिन: मंगलवार, गुरुवार
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
संभव हो तो किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ का दान करें.
वृषभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता कुछ मामलों में राहत लेकर आ सकता है. पिछले दिनों जिस बात को लेकर बार-बार सोच रहे थे, उस पर मन थोड़ा शांत होगा. काम की जगह पर माहौल पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन आपको लोगों का व्यवहार अलग लग सकता है. कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, जरूरत के समय मदद कर सकता है.
पैसों को लेकर इस सप्ताह आप सामान्य से थोड़ा ज्यादा सावधान रहेंगे. कोई खरीदारी टाल सकते हैं या किसी खर्च को अगले महीने के लिए छोड़ सकते हैं. यह फैसला बाद में सही साबित हो सकता है. अगर किसी को उधार दिया हुआ पैसा अटका है तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है, हालांकि पूरी रकम तुरंत मिलने की उम्मीद न रखें.
घर में कभी हंसी-मजाक का माहौल रहेगा तो कभी किसी छोटी बात पर चुप्पी भी छा सकती है. हर बात को दिल पर लेने की आदत इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है. कई बार सामने वाला उतना नहीं सोच रहा होगा जितना आप सोच रहे हैं.
रिश्तों की बात करें तो यह हफ्ता दिखावे से ज्यादा सच्चाई मांग रहा है. अगर कोई बात मन में है तो घुमा-फिराकर कहने के बजाय साफ शब्दों में कह देना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी या साथी के साथ बिताया गया थोड़ा-सा समय भी मन हल्का कर सकता है.
सेहत के मामले में कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन शरीर थका हुआ महसूस हो सकता है. नींद, पानी और समय पर भोजन इन तीन चीजों की अनदेखी न करें. कभी-कभी आपको लगेगा कि चीजें बहुत धीरे चल रही हैं. लेकिन सच यह है कि जो काम धीरे-धीरे बनते हैं, वे अक्सर ज्यादा समय तक टिकते हैं.
शुभ रंग: क्रीम, सफेद
शुभ अंक: 2, 6
शुभ दिन: शुक्रवार
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने एक छोटा घी का दीपक जलाएं.
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह घर बैठकर सोचने का नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहने का है. जितना आप लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही कुछ नया सीखने और पाने का मौका मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि इस सप्ताह कई घटनाएं योजना बनाकर नहीं बल्कि अचानक हो सकती हैं. कोई फोन कॉल, कोई मुलाकात या किसी पुराने परिचित का संदेश आपके पूरे मूड को बदल सकता है.
कामकाज की बात करें तो इस समय आपके दिमाग में एक साथ कई विचार चल सकते हैं. कभी लगेगा कि सब कुछ जल्दी करना है, तो कभी किसी काम में मन ही नहीं लगेगा. यही उतार-चढ़ाव आपको थोड़ा परेशान भी कर सकता है. ऑफिस में किसी नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की चर्चा हो सकती है. अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों से बातचीत का तरीका इस सप्ताह बड़ा फर्क पैदा कर सकता है.
पैसों को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है. खासकर कपड़ों, गैजेट्स या घर की छोटी-मोटी चीजों पर पैसा निकल सकता है. खरीदारी करने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछें कि यह जरूरत है या सिर्फ मन की इच्छा.
घर का माहौल कुल मिलाकर ठीक रहेगा. हालांकि परिवार के किसी सदस्य की आदत या बात आपको खटक सकती है. बेहतर होगा कि हर छोटी बात को मुद्दा न बनाएं. कभी-कभी सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ देना भी शांति देता है.
दिल के मामलों में यह सप्ताह थोड़ा रोचक रह सकता है. जो लोग किसी को पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, उनके लिए हिम्मत जुटाने का समय है. वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें महसूस होगा कि बातचीत की कमी ही कई गलतफहमियों की जड़ होती है.
स्वास्थ्य की बात करें तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन अनियमित दिनचर्या शरीर को थका सकती है. देर रात तक मोबाइल चलाना और भोजन का समय बिगाड़ना इस सप्ताह भारी पड़ सकता है.
इस सप्ताह आपको बार-बार एक बात समझ आएगी हर जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता. कुछ बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं.
शुभ रंग: हरा, हल्का पीला
शुभ अंक: 5, 3
शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार
उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं.
यदि संभव हो तो किसी विद्यार्थी को कॉपी या पेन दान करें.
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा अलग महसूस हो सकता है. पिछले कुछ समय से जो बातें मन के किसी कोने में दबाकर रखी हुई थीं, वे अचानक फिर सामने आ सकती हैं. कभी किसी पुराने व्यक्ति की याद आएगी, कभी किसी अधूरे काम की. हालांकि यह सप्ताह आपको परेशान करने नहीं, बल्कि कुछ बातों को समझाने आया है. कामकाज के मामले में आपको अपने ऊपर पहले से ज्यादा भरोसा रखना होगा. कई बार आप खुद ही अपनी क्षमता पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन इस सप्ताह परिस्थितियां आपको दिखा सकती हैं कि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं. ऑफिस में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का रवैया पहले थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि उसका उद्देश्य आपको बेहतर बनाना था.
घर का माहौल आपकी प्राथमिकता बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ लंबी बातचीत हो सकती है. कुछ कर्क राशि वालों को घर में किसी शुभ कार्य, मेहमान के आगमन या पारिवारिक योजना की चर्चा सुनने को मिल सकती है. मां की सेहत या भावनाओं पर विशेष ध्यान देना अच्छा रहेगा.
प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनाओं से भरा रहेगा. छोटी-सी बात भी दिल को छू सकती है. अगर आप रिश्ते में हैं तो साथी से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें. कई बार सामने वाला आपका मन नहीं पढ़ सकता, इसलिए जो कहना है, साफ शब्दों में कहें. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित का नाम या संदेश फिर चर्चा में आ सकता है. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी. खर्च होंगे, लेकिन ज्यादातर घर, परिवार या किसी जरूरी काम पर. इस समय दिखावे के लिए खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. कोई पुरानी बचत या निवेश मन को संतोष दे सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां, पानी कम पीने की वजह से थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. मौसम के अनुसार खान-पान में थोड़ा संयम रखना जरूरी होगा.
शुभ रंग: सफेद, सिल्वर, हल्का नीला
शुभ अंक: 2, 7
शुभ दिन: सोमवार और गुरुवार
उपाय: सोमवार को शिव मंदिर में जल अर्पित करें.
यदि संभव हो तो चावल या दूध का दान करें.
सिंह राशि वालों के लिए ये दो हफ्ते कुछ नई सीख और कुछ पुराने अनुभव साथ लेकर आ सकते हैं. कई बार आपको लगेगा कि मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. 15 जून के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में मुड़ती नजर आएंगी. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है. जो लोग अपना कारोबार करते हैं, उन्हें ग्राहकों और पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा सतर्क रहना होगा.
घर-परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन गुस्से या जिद की वजह से किसी अपने के साथ अनबन भी हो सकती है. इस दौरान कई बार आपको महसूस होगा कि लोग आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं. ऐसे में प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा धैर्य रखना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में समय अच्छा है, लेकिन साथी पर अपनी बात थोपने की कोशिश न करें.
धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी. अचानक कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई पुराना मामला आपके पक्ष में जा सकता है. हालांकि दिखावे या शौक पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना होगा. किसी महंगी वस्तु या वाहन को खरीदने का विचार भी मन में आ सकता है.
स्वास्थ्य की बात करें तो थकान, सिर भारी रहना, आंखों में जलन या नींद की कमी जैसी परेशानियां बीच-बीच में परेशान कर सकती हैं. समय पर आराम करना और पानी अधिक पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
शुभ रंग: केसरिया, सुनहरा
शुभ अंक: 1, 3, 9
उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें.
कन्या राशि वालों के लिए यह समय धीरे-धीरे चीजों को अपने पक्ष में करता हुआ दिखाई दे रहा है. पिछले दिनों जिन बातों को लेकर मन में चिंता थी, उनमें अब कुछ राहत मिल सकती है. कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इस बार मेहनत का असर भी दिखाई देगा. ऑफिस में कोई ऐसा काम आपके हिस्से आ सकता है जिसे पहले लोग टालते रहे हों, मगर आपकी समझदारी उसे पूरा करा सकती है. व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के योग हैं.
पैसों के मामले में बहुत बड़ी उछाल तो नहीं दिखती, लेकिन स्थिति संतुलित रहेगी. खर्च और आमदनी दोनों साथ-साथ चलेंगे. किसी जरूरी काम पर पैसा लगाना पड़ सकता है, इसलिए फिजूलखर्ची से बचना ही बेहतर रहेगा. किसी करीबी की सलाह आर्थिक मामलों में काम आ सकती है.
घर का माहौल पहले से शांत रहेगा. परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. यदि किसी रिश्तेदार से मनमुटाव चल रहा है तो बातचीत की शुरुआत होने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में भी स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन हर बात में तर्क ढूंढने की आपकी आदत साथी को परेशान कर सकती है. कभी-कभी सिर्फ सुन लेना भी जरूरी होता है.
स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता की बात नहीं है, फिर भी खानपान की लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है. पेट, गैस या पाचन से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं. समय पर भोजन और पर्याप्त पानी पीना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.
सावधानी: हर व्यक्ति से अपनी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा न रखें.
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार
तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ते लोगों से जुड़ने और अपने अधूरे काम निपटाने के रहेंगे. पिछले कुछ समय से जो बातें अटकी हुई थीं, उनमें हलचल शुरू हो सकती है. नौकरी में किसी की मदद काम आ सकती है. अगर आप सोच रहे थे कि आपकी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो अब तस्वीर बदल सकती है. हालांकि हर बात पर दूसरों की राय लेने की आदत इस बार नुकसान भी कर सकती है.
पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी पीछे नहीं हटेंगे. घर की जरूरत, किसी समारोह या खुद पर खर्च करने का मन बार-बार बन सकता है. पैसा आएगा भी और जाएगा भी, इसलिए चिंता की बात नहीं है, बस हिसाब बनाए रखें.
दिल के मामलों में समय अच्छा कहा जाएगा. किसी पुराने दोस्त का संदेश या मुलाकात चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें छोटी-छोटी बातों को बहस का कारण नहीं बनाना चाहिए. कई बार सामने वाला सिर्फ आपकी मौजूदगी चाहता है, सलाह नहीं.
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सुगंधित सफेद फूल अर्पित करें.
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
वृश्चिक राशि वालों को इन दिनों अपनी जुबान और गुस्से दोनों पर थोड़ा पहरा रखना होगा. बात छोटी होगी लेकिन असर बड़ा छोड़ सकती है. कामकाज में दबाव रहेगा, मगर अच्छी बात ये है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी. कुछ लोग नई जिम्मेदारी से घबराएंगे, लेकिन वही आगे चलकर फायदा भी दे सकती है.
धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी. कोई अचानक खर्च निकल सकता है, इसलिए जेब थोड़ी संभालकर चलें. उधार देने या किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचना बेहतर रहेगा. जो पैसा अटका हुआ है, उसके बारे में अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं.
रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की है. हर बात का मतलब निकालने या मन में कहानी बनाने से बचें. प्रेम संबंधों में शक जितना कम होगा, उतनी शांति रहेगी. परिवार में किसी बड़े की बात इस बार आपके काम आ सकती है, भले ही पहली बार में अच्छी न लगे.
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
शुभ रंग: गहरा लाल
शुभ अंक: 9
धनु राशि वालों के लिए ये दो हफ्ते राहत देने वाले साबित हो सकते हैं. पिछले कुछ समय से जो भागदौड़ चल रही थी, उसमें अब थोड़ा ठहराव महसूस होगा. मन भी पहले के मुकाबले हल्का रहेगा. कामकाज में धीरे-धीरे चीजें आपके हिसाब से चलने लगेंगी. किसी पुराने प्रयास का फल मिलने की संभावना है. नौकरी करने वालों को किसी वरिष्ठ की तरफ से सराहना मिल सकती है, वहीं कारोबार करने वालों को पुराने ग्राहकों से फायदा होने के योग हैं.
पैसों को लेकर बहुत बड़ी चिंता नजर नहीं आती. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई पुराना हिसाब-किताब आपके पक्ष में सुलझ सकता है. हालांकि जेब में पैसा आते ही खर्च करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा. 15 जून के बाद किसी यात्रा या पारिवारिक काम पर खर्च हो सकता है.
घर का माहौल काफी हद तक आपके मन मुताबिक रहेगा. परिवार के साथ बैठने, बातें करने और पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भी गर्मजोशी बनी रहेगी. अगर पिछले दिनों कोई दूरी आई थी तो उसे कम करने का अच्छा समय है.
सेहत को लेकर बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन आलस बढ़ सकता है. सुबह देर तक सोने या दिनचर्या बिगाड़ने से बचें. शरीर को जितनी गतिविधि मिलेगी, उतना अच्छा महसूस करेंगे.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
शुभ दिन: गुरुवार
उपाय: गुरुवार को पीली दाल का दान करें.
मकर राशि वालों के लिए ये समय जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला रह सकता है. कई काम एक साथ सामने आने से कभी-कभी ऐसा लगेगा कि दिन छोटा पड़ रहा है. लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ज्यादातर मामलों को संभाल भी लेंगे. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. शुरुआत में दबाव महसूस होगा, मगर बाद में यही काम आपकी छवि मजबूत करेगा.
धन के मामले में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. घर, वाहन या किसी जरूरी मरम्मत पर खर्च होने की संभावना है. किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेना बेहतर रहेगा.
परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता की वजह से कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे. रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही समझदारी होगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी, मगर भावनाएं व्यक्त करने में कंजूसी न करें.
स्वास्थ्य की बात करें तो कमर, घुटनों या थकान से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम लेना जरूरी रहेगा.
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8
शुभ दिन: शनिवार
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले ये दो हफ्ते मन के भीतर चल रही उलझनों को धीरे-धीरे साफ करने वाले रह सकते हैं. कई बार आपको लगेगा कि बहुत सारी बातें एक साथ ध्यान मांग रही हैं. कभी काम की चिंता, कभी घर की और कभी भविष्य को लेकर सोच-विचार. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन सवालों के जवाब अभी नहीं मिल रहे, उनमें भी धीरे-धीरे स्पष्टता आने लगेगी.
कामकाज की बात करें तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऑफिस में कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे बाकी लोग मुश्किल मान रहे हों. आपकी अलग सोच और समझदारी इस दौरान काम आएगी. व्यापार करने वालों को नए प्रयोग करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए. पुरानी रणनीति पर टिके रहना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.
पैसों के मामले में समय सामान्य रहेगा. कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता, लेकिन अनावश्यक खर्च जेब का संतुलन बिगाड़ सकते हैं. ऑनलाइन खरीदारी या दिखावे पर खर्च करने से पहले दो बार सोच लेना बेहतर रहेगा.
घर-परिवार में किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है. हालांकि आपकी मौजूदगी ही कई समस्याओं का समाधान बन सकती है. प्रेम संबंधों में समय ठीक है, लेकिन मन की बात छिपाने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. जो कहना है, साफ शब्दों में कह देना ही बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य में नींद की कमी, सिर भारी रहना या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. कुछ समय खुद के लिए निकालना जरूरी होगा.
शुभ रंग: आसमानी नीला
शुभ अंक: 8
शुभ दिन: शनिवार और बुधवार
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें.
मीन राशि वालों के लिए ये दो हफ्ते भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने वाले रह सकते हैं. दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और, लेकिन फैसला सोच-समझकर लेने में ही भलाई होगी. लंबे समय से जिस काम के पूरे होने का इंतजार था, उसमें अच्छी खबर मिल सकती है. कई लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत भी लेकर आ रहा है.
नौकरी में बदलाव का विचार मन में आ सकता है. कुछ लोग नई जगह या नए अवसर की तलाश भी शुरू कर सकते हैं. हालांकि जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचना चाहिए. व्यापार करने वालों के लिए ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने का अच्छा समय है. पुराने संपर्क भी लाभ दे सकते हैं.
पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा. पैसा आएगा, मगर साथ ही खर्च के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. किसी धार्मिक कार्य, यात्रा या परिवार की जरूरत पर खर्च होने की संभावना है.
रिश्तों में अपनापन बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी. जो लोग किसी बात को लेकर मन में नाराजगी लिए बैठे हैं, उनके लिए बातचीत करके मामला सुलझाने का अच्छा समय है.
सेहत के मामले में लापरवाही न करें. पानी कम पीना, अनियमित भोजन या देर रात तक जागना परेशानी बढ़ा सकता है. पैरों में दर्द, कमजोरी या थकावट महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
शुभ दिन: गुरुवार और सोमवार
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए. )