साप्‍ताहिक राशिफल 18 से 24 मई 2026 : मई का नया सप्ताह कई राशियों के लिए करियर, पैसा और रिश्तों में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. ग्रहों की चाल से मेष, तुला समेत कई राशि वालों को जबरदस्त सफलता और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को रिश्तों, पैसे के लेन-देन और सेहत में सावधानी बरतनी होगी. अगर आप जानना चाहते हैं कि 18 से 24 मई 2026 का सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, तो पढ़ें अपना साप्ताहिक राशिफल.

ग्रहों की स्थिति

इस सप्ताह का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार विशेष और महत्वपूर्ण रहने वाला है. मेष लग्न में मेष राशि का मंगल अपनी ही राशि में स्थित होकर बलवान रहेगा. द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति बनेगी, जिससे ग्रहों का विशेष संयोग निर्मित होगा.

मिथुन राशि में शुक्र और गुरु की युति बनी रहेगी. पंचम भाव सिंह राशि में केतु स्थित रहेगा. धनु राशि में मांदी का प्रभाव बना रहेगा. एकादश भाव कुंभ राशि में राहु स्थित रहेगा. मीन राशि में शनि का गोचर रहेगा, जो दीर्घकालिक प्रभाव देने वाला माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्तमान समय में बुध अस्त अवस्था में है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को सामान्य अस्त दोष नहीं माना जाता. बुध पर केवल पूर्ण अस्त का दोष प्रभावी माना जाता है. संपूर्ण ग्रह स्थिति इस सप्ताह को ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष और महत्वपूर्ण बना रही है.

मेष साप्‍ताहिक राशिफल

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. इस सप्ताह करियर में अच्छी प्रगति दिखाई देगी. नए कार्यों, प्रोजेक्ट या योजनाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में नया अवसर प्राप्त हो सकता है और रुके हुए कामों में भी गति आएगी. प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े मामलों में किसी प्रकार के मतभेद या चर्चा की स्थिति बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान रखें. रक्तचाप बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, विशेष रूप से गुरुवार से शनिवार तक गाड़ी संभलकर चलाएं. प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी परेशानियां या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें. द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बनने से भावनात्मक उत्तेजना बढ़ सकती है, इसलिए अपने गुस्से और बोलचाल पर नियंत्रण रखें.

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ महासंयोग, 3 राशियों को मिलेगा राजयोग का लाभ, 2 पर मंडराएगा संकट)

वृषभ साप्‍ताहिक राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह मन में नए विचार आएंगे और नए अवसर मिलने के योग बनेंगे. किसी नए काम या निवेश को लेकर सोच-समझकर निर्णय लें, ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी. परिवार का सुख मिलेगा. दोस्तों और करीबी लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पार्टी, समारोह या मिलना-जुलना इस सप्ताह निश्चित हो सकता है. स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन सप्ताह में एक-दो बार डिप्रेशन या चिंता जैसी स्थिति महसूस हो सकती है. अपने मन और विचारों को सकारात्मक बनाए रखें. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा. यह समय संबंधों को मजबूत करने वाला रहेगा.

मिथुन साप्‍ताहिक राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा और सकारात्मक रहने वाला है. इस सप्ताह नए व्यापार की शुरुआत या नई नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नया अवसर प्राप्त होने की संभावना रहेगी. लव लाइफ और रिश्तों के मामले में नए प्रेम संबंधों के विचार मन में आ सकते हैं. पति-पत्नी के संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी. किसी धार्मिक यात्रा, घूमने-फिरने या मनोरंजन से जुड़ा प्लान बन सकता है. दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अचानक घूमने-फिरने, यात्रा या मनोरंजन को लेकर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों का विशेष ध्यान रखें. पैरों में दर्द या थकान जैसी समस्या महसूस हो सकती है. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा और लाभदायक रहने वाला है.

कर्क साप्‍ताहिक राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. इस सप्ताह अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही अचानक खर्च होने की संभावना भी दिखाई दे रही है. पैसों के मामलों में संतुलन बनाए रखें. किसी धर्म गुरु से मिलने या मंदिर में दान-पुण्य करने का योग बन सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. दोस्तों या पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर तनाव या छोटी-मोटी बहस हो सकती है, इसलिए बोलचाल में सावधानी रखें. पति-पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन छोटी-मोटी नोकझोंक बनी रह सकती है. पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. जिन लोगों को शुगर या कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला रहेगा.

सिंह साप्‍ताहिक राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्च और आर्थिक दबाव की स्थिति भी बन सकती है. वाहन खरीदने या किसी नए निवेश का विचार मन में आ सकता है. पिता या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में चर्चा या निर्णय की स्थिति बन सकती है. इस सप्ताह लड़ाई-झगड़े और गुस्से की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने व्यवहार और बोलचाल पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति बनती दिखाई दे रही है. छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और धैर्य बनाए रखें. नौकरी और करियर के क्षेत्र में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही. कार्य सामान्य रूप से चलते रहेंगे. सप्ताह के दौरान कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

कन्या साप्‍ताहिक राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. इस सप्ताह अपने रिश्तों पर विशेष ध्यान दें. खासकर पति-पत्नी के संबंधों में शुरुआती तीन दिन - रविवार, सोमवार और मंगलवार को संभलकर चलने की आवश्यकता रहेगी. किसी भी अचानक होने वाले झगड़े या बहस से बचें. पिता और पुत्र के बीच भी मतभेद की स्थिति बन सकती है. अचानक नया अवसर मिलने के योग बन रहे हैं. करियर में सफलता के संकेत दिखाई देंगे, लेकिन किसी भी नए काम या निर्णय को बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ाएं. जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. जिन लोगों का प्रेम संबंध रुका हुआ था, उसमें दोबारा बातचीत या आगे बढ़ने के संकेत है. कुल मिलाकर यह सप्ताह सावधानी, धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

(यह भी पढ़ें: एक्टिव हुआ सूर्य-बुध का बुधादित्य राजयोग, 5 राशि वालों को करियर-बिजनेस में मिलेगा जैकपॉट)

तुला साप्‍ताहिक राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला लेकिन सकारात्मक रहने वाला है. अचानक धन प्राप्ति या मनोरंजन से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. घूमने-फिरने, मौज-मस्ती और धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन पैसों को सोच-समझकर खर्च करें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे. नए रिश्ते जुड़ने के योग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते या फैसले में जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में नौकरी और करियर में सावधानी रखें. बॉस या सहकर्मियों के साथ बहस हो सकती है. काम में छोटी गलती मानसिक तनाव का कारण बन सकती है. पेट और रक्तचाप का विशेष ध्यान रखें. शनिवार को शनि मंदिर जाएं और प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें. यह उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक साप्‍ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला रहेगा. इस सप्ताह अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा. वैवाहिक जीवन पर विशेष ध्यान दें. माता की सेहत का ध्यान रखें, जबकि पिता के साथ संबंध बेहतर बने रह सकते हैं. धार्मिक और सामाजिक जीवन की बात करें तो धार्मिक यात्रा या किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने के योग बन रहे हैं. रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बन रही है. कोई कागजी कार्यवाही या पुराना मुकदमा भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी. करियर में अच्छी सफलता के संकेत मिल रहे हैं. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. हड्डियों से जुड़ी परेशानी या अचानक रक्तचाप कम होने की समस्या हो सकती है. मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

धनु साप्‍ताहिक राशिफल

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विशेष रूप से इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए नए अवसर आने के योग बन रहे हैं. जो लोग पहली बार नौकरी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना रहेगी. करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. पति-पत्नी के संबंधों और प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां या मतभेद दिखाई दे सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखें और छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माता या पत्नी के पैरों में चोट लगने की संभावना बन सकती है. पिता के साथ किसी बात को लेकर बहस या मतभेद हो सकते हैं. बुधवार को हरा चारा और गुरुवार को गुड़ व चने की दाल गाय को खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा और सकारात्मक परिणाम देगा.

मकर साप्‍ताहिक राशिफल

मकर राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा ध्यान से चलने की आवश्यकता रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों या पति-पत्नी के रिश्तों में अचानक कोई परेशानी आ सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होती दिखाई देंगी. प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी और धैर्य बनाए रखें. करियर के लिए यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. नया अवसर मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी अवसर का लाभ सोच-समझकर उठाएं. मेहनत के अनुसार कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. आर्थिक परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा. अचानक पेट दर्द या बुखार जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें. घूमने-फिरने का योग बनेगा. मंगलवार और शनिवार को बंदरों को केला खिलाना शुभ रहेगा.

कुंभ साप्‍ताहिक राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. इस सप्ताह आपके मन में नए-नए विचार आएंगे. ये विचार आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. घर में आपके फैसलों या विचारों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. माता-पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें. पति-पत्नी के बीच भी किसी बात को लेकर घर में तनाव या कलह की स्थिति बन सकती है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन रही है. किसी प्रॉपर्टी या पुराने धन से जुड़ा लाभ भी मिल सकता है, लेकिन नया धन किसी को उधार या ब्याज पर देने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और मूड स्विंग्स परेशान कर सकते हैं. करियर में नए अवसर मिलने के योग बन रहे हैं. शुक्रवार को देवी मां को 2 अनार अर्पित करें और सोमवार को माता पार्वती को 2 अनार चढ़ाएं.

मीन साप्‍ताहिक राशिफल

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आलस्य भरा रह सकता है. इस सप्ताह मन काम में कम लगेगा और आलस्य बढ़ सकता है. अपने आलस्य को दूर रखने का प्रयास करें और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बन सकती है. पिता के भाग्य या पैतृक संपत्ति से जुड़े उलझे हुए मामले सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं. माता का सुख प्राप्त होगा और नया वाहन लेने के योग भी बन सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्थिति अच्छी रहेगी और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. हालांकि पति-पत्नी के बीच मनमुटाव, छोटी नोकझोंक या बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी और कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही. घूमने-फिरने का भी योग बन रहा है. पूरे सप्ताह सूर्य देव को गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)