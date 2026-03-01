Weekly Horoscope 2-8 March: मार्च के पहले ही हफ्ते में होली और चंद्र ग्रहण का महासंयोग, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Chandra Grahan 2026 Impact on Zodiac : मार्च का महीना ढेर सारे महत्‍वपूर्ण घटनाक्रम लेकर आ रहा है. इसके पहले ही हफ्ते ही बात करें तो 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है. फिर अगले दिन 4 मार्च को होली मनाई जाएगी. इसके अलावा अन्‍य ग्रह भी अहम स्थिति में हैं. बुध-गुरु ग्रह वक्री हैं. वहीं कुंभ में सूर्य, राहु, बुध और मंगल की चौकड़ी जमी हुई है. ग्रहण और ये सभी ग्रह 2 से 8 मार्च के बीच सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे. लिहाजा साप्‍ताहिक राशिफल के अनुसार किस राशि के लिए यह सप्‍ताह कैसा रहेगा, पढ़ लीजिए.

साप्ताहिक राशिफल (2 मार्च - 8 मार्च, 2026)

मेष (Aries): ज्‍योतिष के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए होली शानदार रहने वाली है. आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. हालांकि चंद्र ग्रहण के दिन यात्रा करने में सावधानी बरतें.

वृषभ (Taurus): साप्‍ताहिक राशिफल के अनुसार वृषभ राशि वालों को इस हफ्ते रुका हुआ पैसा वापस मिलने से बड़ी राहत महसूस होगी. वर्कप्‍लेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. दोस्‍तों-परिजनों के साथ होली का भरपूर आनंद लेंगे.

मिथुन (Gemini): मार्च के पहले हफ्ते का राशिफल कहता है कि आपको इस सप्‍ताह व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है. नई योजनाएं सफल होंगी. हालांकि सलाह है कि वाणी पर नियंत्रण रखें वरना विवाद हो सकता है.

कर्क (Cancer): मार्च के पहले हफ्ते कर्क राशि वालों को तनाव और बेचैनी परेशान कर सकती है. चंद्र ग्रहण का असर आपके मन पर दिख सकता है. आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे सकारात्‍मकता आएगी.

सिंह (Leo): ज्‍योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण सिंह राशि में ही लग रहा है. लिहाजा आपको इस सप्‍ताह विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. ऐसा कोई जोखिम ना लें जो आपकी सेहत, पैसा या करियर को नुकसान पहुंचाए.

कन्या (Virgo): मार्च का पहला हफ्ता कन्‍या राशि वालों को मिला-जुला असर दे सकता है. इस राशि के कुछ नौकरीपेशा लोगों को तरक्‍की मिल सकती है. साथ ही निवेश के लिए समय अच्‍छा है. लेकिन ओवरथिंकिंग परेशान करेगी.

तुला (Libra): इस हफ्ते आप पुराने दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं. यह गेट-टुगेदर आपके मन को प्रसन्न कर देगा. लेकिन इस सप्‍ताह लेन-देन में सावधानी बरतें. सलाह है कि होली पर किसी को उधार देने से बचें क्‍योंकि इस पैसे के डूबने के योग हैं.

वृश्चिक (Scorpio): यह समय वृश्चिक राशि वाले जातकों की आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा. धन लाभ हो सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं, जिससे आप सुकून मह‍सूस करेंगे.

धनु (Sagittarius): धनु राशि वालों को मार्च 2026 के पहले हफ्ते में कोई अच्‍छी सूचना मिल सकती है. संतान की ओर से खुशी मिलेगी. अटके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

मकर (Capricorn): मकर राशि वालों के लिए मार्च का पहला सप्‍ताह अहम है. विशेष तौर पर करियर में लाभ हो सकता है. लंबे समय बाद आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. छोटी लेकिन सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.

कुंभ (Aquarius): मार्च 2026 के पहले हफ्ते में कुंभ राशि में कई ग्रह इकट्ठा हैं और वे इस राशि के लोगों को लाभ भी देंगे और हानि भी. एक ओर आय के नए स्रोत बनेंगे. ज्‍योतिषीय सलाह है कि होली के दिन गुप्त दान करें. साथ ही जोखिम लेने से बचें. स्‍वभाव में आक्रामकता रह सकती है.

मीन (Pisces): मीन राशि वालों को यह हफ्ता रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाएगा. लव लाइफ अच्‍छी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे. काम का बोझ परेशान करेगा लेकिन इस समय को धैर्य से निकालें. आगे सुनहरा भविष्‍य आपका इंतजार कर रहा है.

