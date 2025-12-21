Weekly Rashifal 22 to 28 December 2025 : इस सप्ताह ग्रहों की स्थितियां आपको नए अवसर, आर्थिक लाभ, पारिवारिक सहयोग और स्वास्थ्य पर ध्यान जैसी परिस्थितियों के लिए सचेत करेंगी. विशेषकर मकर और कुम्भ राशि के जातकों को इस समय निर्णय लेने और निवेश करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जबकि मेष, वृषभ और कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम और पारिवारिक सुख के मौके अधिक रहेंगे. कुल मिलाकर, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का यह सप्ताह संतुलन, सोच-समझकर निर्णय और परिवारिक सहयोग के साथ सकारात्मक बदलाव और अवसरों से भरा रहेगा. पढ़ें सभी 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल.

मेष राशि

इस सप्ताह आपके अंदर आत्मविश्वास और कार्य करने की इच्छा प्रबल रहेगी. हालांकि जल्दबाजी और गुस्से के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए संयम आवश्यक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन सिरदर्द, आंखों में जलन या नींद की कमी परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लाभ देगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, आय के स्रोत बने रहेंगे, पर खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे. अचानक कोई छोटा आर्थिक लाभ मिल सकता है. कार्य-व्यवसाय में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और अधिकारियों की अपेक्षाएं भी अधिक रहेंगी, लेकिन आपकी मेहनत की अनदेखी नहीं होगी. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है. करियर को लेकर नए अवसर सामने आएंगे, पर निर्णय सोच-समझकर लें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम रहेगा, निरंतर अभ्यास जरूरी है. यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा से अनुभव मिलेगा लेकिन थकान भी रहेगी. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, किसी पुराने मतभेद पर चर्चा हो सकती है. समाज में मान-सम्मान बना रहेगा. संतान की पढ़ाई या भविष्य को लेकर हल्की चिंता संभव है, लेकिन अंत में संतोष मिलेगा.

वृषभ राशि

यह सप्ताह आपके लिए स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, केवल खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के अच्छे संकेत मिलेंगे. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. कार्य-व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी और नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है. करियर के लिहाज से समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं. यात्रा विशेषकर कार्य से जुड़ी हुई लाभदायक रहेगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. संतान की शिक्षा और उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा और किसी शुभ समाचार की संभावना है.

मिथुन राशि

इस सप्ताह मन में चंचलता बनी रह सकती है, जिससे निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दी, खांसी या गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है. कार्य-व्यवसाय में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, जो शुरुआत में दबाव बढ़ा सकती है. नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन अनुभव भी प्राप्त होगा. करियर को लेकर मिश्रित परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन अपेक्षा से कम अंक मिल सकते हैं. यात्रा के योग बनेंगे, यात्रा से नए संपर्क बनेंगे. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. समाज में संपर्क बढ़ेंगे. संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है. सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर होगी.

कर्क राशि

यह सप्ताह भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर मन विचलित हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. कार्य-व्यवसाय में आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी कार्यक्षमता की सराहना होगी. करियर में सकारात्मक बदलाव संभव है. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं. यात्रा विशेषकर पारिवारिक या कार्य से जुड़ी लाभदायक रहेगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. संतान से जुड़ी किसी चिंता का समाधान होगा और खुशी का अनुभव होगा.

सिंह राशि

इस सप्ताह ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पेट और हृदय से जुड़ी सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश से लाभ मिल सकता है. कार्य-व्यवसाय में विस्तार के योग हैं और नई योजनाएं सफल होंगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी या उच्च पद का अवसर मिल सकता है. करियर में उन्नति के स्पष्ट संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है. यात्रा से लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. संतान की सफलता से गर्व की अनुभूति होगी.

कन्या राशि

यह सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुरानी परेशानी से राहत मिलेगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. कार्य-व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि प्रगति धीमी हो सकती है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन संभव है. करियर को लेकर आपकी सोच स्पष्ट होगी. प्रतियोगी परीक्षा में एकाग्रता बढ़ेगी और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. यात्रा सामान्य रहेगी. पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. समाज में सम्मान बना रहेगा. संतान की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

तुला राशि

यह सप्ताह संतुलन, सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. कार्य-व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा. नौकरी में नए अवसर, इंटरव्यू या पदोन्नति के योग हैं. करियर और प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अनुकूल है. यात्रा शुभ और लाभकारी रहेगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. संतान के भविष्य से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.

वृश्चिक राशि

यह सप्ताह थोड़ा सावधानी मांगता है. स्वास्थ्य में थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, धन के लेन-देन में सावधानी रखें. कार्य-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी. नौकरी में दबाव रहेगा, धैर्य आवश्यक है. करियर में धीरे-धीरे सुधार होगा. प्रतियोगी परीक्षा में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. यात्रा में सावधानी रखें. पारिवारिक मतभेद सुलझ सकते हैं. समाज में छवि सामान्य रहेगी. संतान को सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है.

धनु राशि

यह सप्ताह प्रगति, उत्साह और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए अवसर मिलेंगे. कार्य-व्यवसाय में विस्तार की योजना बनेगी. नौकरी में बदलाव या पदोन्नति संभव है. करियर और उच्च शिक्षा के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं. यात्रा विशेषकर धार्मिक या शैक्षणिक लाभदायक रहेगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. संतान से सुख और संतोष मिलेगा.

मकर राशि

इस सप्ताह मेहनत और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. स्वास्थ्य में हल्की थकान या जोड़ों की समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. कार्य-व्यवसाय में धीमी लेकिन स्थायी प्रगति होगी. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. करियर में स्थायित्व आएगा. प्रतियोगी परीक्षा में निरंतर प्रयास जरूरी है. यात्रा सामान्य रहेगी. पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा. समाज में आपकी मेहनत की सराहना होगी. संतान को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी.

कुंभ राशि

यह सप्ताह रचनात्मक और लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ संभव है. कार्य-व्यवसाय में नए विचार सफल होंगे. नौकरी में प्रगति के योग हैं. करियर और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है लेकिन आगे बढ़ने के लिए सही दिशा में कार्य करना जरूरी है. यात्रा लाभकारी रहेगी. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी. संतान की उपलब्धि से खुशी मिलेगी.

मीन राशि

यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, केवल मानसिक तनाव से बचें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें. कार्य-व्यवसाय में बदलाव की संभावना है. नौकरी में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. करियर में प्रगति होगी, लेकिन समय लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा में धैर्य जरूरी है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा. यात्रा शुभ रहेगी. पारिवारिक जीवन सहयोगपूर्ण रहेगा. समाज में मान-सम्मान बना रहेगा. संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना होगा, अंत में संतोष मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)