Weekly Rashifal 27 April to 3rd May 2026: करियर में प्रमोशन या कारोबार में तेजी का इंतजार कर रहे मेष, मिथुन समेत 5 राशि वालों को जमकर तरक्‍की और पैसा मिलने वाला है. इस हफ्ते बुध का मेष में गोचर करियर ग्रोथ देगा और व्‍यापार बढ़ाएगा.

वहीं चंद्रमा सिंह राशि से निकलर कन्‍या, तुला और वृश्चिक में गोचर करेंगे. जिससे 27 अप्रैल 2026 से 3 मई 2026 तक का समय विशेष रहेगा. लोगों में वैचारिक स्‍पष्‍टता आएगी और वे सही फैसले कर पाएंगे. वहीं कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है. यहां पढ़ें इस सप्‍ताह का राशिफल.

साप्‍ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कामों को लेकर काफी क्रिएटिव रहेंगे. साथ ही कहीं से पैसे मिलने के योग हैं. कारोबारी वर्ग के लोग वाणी की दम पर अपनी सेल बढ़ाएंगे. नए ऑर्डर मिलेंगे. घर-परिवार में खुशहाली रहेगी.

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वृषभ साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

इस सप्‍ताह आप आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने के मूड में रहेंगे. यह अच्‍छा है लेकिन जरूरी काम करना न भूलें. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. जीवन में प्रेम बढ़ेगा. जीवन में स्थिरता आएगी. नौकरी करने वालों का प्रमोशन का रास्‍ता साफ होगा.

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मिथुन साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

आपकी बातचीत की शैली लोगों को प्रभावित करेगी और लोकप्रियता बढ़ाएगी. महत्‍वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. आप साहसिक फैसले लेंगे. करियर में उन्‍नति होगी. पैसा मिलने के भी योग हैं. कमाई में स्‍थायी बढ़ोतरी हो सकती है.

कर्क साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

कर्क राशि वालों का संपर्क बढ़ेगा. इस हफ्ते नेटवर्किंग से लाभ भी होगा. आपकी दूरदर्शी सोच या अंतर्मन की आवाज सही फैसले लेने में मदद करेगी. हालांकि कभी-कभी ज्‍यादा इमोशनल हो सकते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है.

सिंह साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. साथ ही आर्थिक मामले भी जोरों पर रहेंगे. आपके अधिकार बढ़ेंगे, पद का प्रभाव बढ़ेगा. लीडरशिप स्किल्‍स में बढ़ोतरी होगी. सप्‍ताह के अंत में ज्‍यादा इमोशनल हो सकते हैं.

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कन्या साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

सप्‍ताह की शुरुआत ही आपको थका सकती है जिससे आप आराम के मूड में रहेंगे. इसके बाद आप तेजी से फैसले लेंगे और काम निपटाएंगे. लेकिन बोलने में जल्‍दबाजी न करें. सोच-समझकर बोलें, वरना काम बिगाड़ लेंगे.

तुला साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

इस सप्‍ताह आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. दोस्तों-रिश्‍तेदारों के साथ समय बिताएंगे. घर में कोई आयोजन या पार्टी हो सकती है. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. हालांकि बढ़ा हुआ खर्च परेशान कर सकता है. करियर में उन्‍नति मिलेगी.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

इस हफ्ते की शुरुआत ही करियर के लिए बहुत शुभ रहेगी. लंबे समय बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है. इनकम भी बढ़ेगी. बस अपनी जुबान पर काबू रखें और जल्‍दबाजी न करें. आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा.

धनु साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

नई चीजें सीखने के लिए समय शुभ है. इससे आपको करियर में लाभ होगा. व्‍यापारी जातक भी नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं. इस हफ्ते ओवरथिंकिंग हो सकती है. बेहतर है मेडिटेशन करें. अच्‍छी किताबें पढ़ें.

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मकर साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

सप्ताह की शुरुआत में आप ज्‍यादा इमोशनल हो सकते हैं, बाद में संतुलन आएगा. करियर में उन्‍नति के लिए मेहनत करें. पुराने अनुभवों को भूल जाएं. धन लाभ भी हो सकता है. नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

आर्थिक मामलों के लिए यह सप्‍ताह खास है. पैसा मिलने के योग हैं. साथ ही आपकी इनकम में स्‍थायी बढ़ोतरी होगी, जिससे आप राहत महसूस करेंगे. रिश्‍तों में प्‍यार व समझ बढ़ेगी. कुछ लोगों के करियर में महत्‍वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं.

मीन साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 03 मई 2026

इस सप्‍ताह काम ज्‍यादा रहेगा. घर-बाहर की जिम्मेदारियां भी आपको व्‍यस्‍त रखेंगी. आप यदि फोकस्‍ड रहे तो समय पर सारे काम निपटा लेंगे. रोजाना मेडिटेशन करना लाभ देगा. जिन लोगों ने आपकी पहले मदद की है, अब बदले में उनकी मदद करने का समय है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)