Weekly Horoscope Hindi: यह सप्ताह करियर और आर्थिक मामलों में विशेष रहने वाला है. 30 अप्रैल 2026 को व्यापार-बुद्धि के कारक बुध गोचर कर रहे हैं. वहीं चंद्रमा कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में रहेंगे. पढ़ें सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल.
Trending Photos
Weekly Rashifal 27 April to 3rd May 2026: करियर में प्रमोशन या कारोबार में तेजी का इंतजार कर रहे मेष, मिथुन समेत 5 राशि वालों को जमकर तरक्की और पैसा मिलने वाला है. इस हफ्ते बुध का मेष में गोचर करियर ग्रोथ देगा और व्यापार बढ़ाएगा.
वहीं चंद्रमा सिंह राशि से निकलर कन्या, तुला और वृश्चिक में गोचर करेंगे. जिससे 27 अप्रैल 2026 से 3 मई 2026 तक का समय विशेष रहेगा. लोगों में वैचारिक स्पष्टता आएगी और वे सही फैसले कर पाएंगे. वहीं कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है. यहां पढ़ें इस सप्ताह का राशिफल.
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कामों को लेकर काफी क्रिएटिव रहेंगे. साथ ही कहीं से पैसे मिलने के योग हैं. कारोबारी वर्ग के लोग वाणी की दम पर अपनी सेल बढ़ाएंगे. नए ऑर्डर मिलेंगे. घर-परिवार में खुशहाली रहेगी.
इस सप्ताह आप आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने के मूड में रहेंगे. यह अच्छा है लेकिन जरूरी काम करना न भूलें. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. जीवन में प्रेम बढ़ेगा. जीवन में स्थिरता आएगी. नौकरी करने वालों का प्रमोशन का रास्ता साफ होगा.
(यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते, लीडर बनकर उभरेंगे)
आपकी बातचीत की शैली लोगों को प्रभावित करेगी और लोकप्रियता बढ़ाएगी. महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है. आप साहसिक फैसले लेंगे. करियर में उन्नति होगी. पैसा मिलने के भी योग हैं. कमाई में स्थायी बढ़ोतरी हो सकती है.
कर्क राशि वालों का संपर्क बढ़ेगा. इस हफ्ते नेटवर्किंग से लाभ भी होगा. आपकी दूरदर्शी सोच या अंतर्मन की आवाज सही फैसले लेने में मदद करेगी. हालांकि कभी-कभी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जिससे परेशानी हो सकती है.
आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. साथ ही आर्थिक मामले भी जोरों पर रहेंगे. आपके अधिकार बढ़ेंगे, पद का प्रभाव बढ़ेगा. लीडरशिप स्किल्स में बढ़ोतरी होगी. सप्ताह के अंत में ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं.
(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट)
सप्ताह की शुरुआत ही आपको थका सकती है जिससे आप आराम के मूड में रहेंगे. इसके बाद आप तेजी से फैसले लेंगे और काम निपटाएंगे. लेकिन बोलने में जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर बोलें, वरना काम बिगाड़ लेंगे.
इस सप्ताह आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ समय बिताएंगे. घर में कोई आयोजन या पार्टी हो सकती है. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. हालांकि बढ़ा हुआ खर्च परेशान कर सकता है. करियर में उन्नति मिलेगी.
इस हफ्ते की शुरुआत ही करियर के लिए बहुत शुभ रहेगी. लंबे समय बाद आपको प्रमोशन मिल सकता है. इनकम भी बढ़ेगी. बस अपनी जुबान पर काबू रखें और जल्दबाजी न करें. आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा.
नई चीजें सीखने के लिए समय शुभ है. इससे आपको करियर में लाभ होगा. व्यापारी जातक भी नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं. इस हफ्ते ओवरथिंकिंग हो सकती है. बेहतर है मेडिटेशन करें. अच्छी किताबें पढ़ें.
(यह भी पढ़ें: शनि उदय से 3 राशियों का होगा भाग्योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव)
सप्ताह की शुरुआत में आप ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बाद में संतुलन आएगा. करियर में उन्नति के लिए मेहनत करें. पुराने अनुभवों को भूल जाएं. धन लाभ भी हो सकता है. नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी.
आर्थिक मामलों के लिए यह सप्ताह खास है. पैसा मिलने के योग हैं. साथ ही आपकी इनकम में स्थायी बढ़ोतरी होगी, जिससे आप राहत महसूस करेंगे. रिश्तों में प्यार व समझ बढ़ेगी. कुछ लोगों के करियर में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं.
इस सप्ताह काम ज्यादा रहेगा. घर-बाहर की जिम्मेदारियां भी आपको व्यस्त रखेंगी. आप यदि फोकस्ड रहे तो समय पर सारे काम निपटा लेंगे. रोजाना मेडिटेशन करना लाभ देगा. जिन लोगों ने आपकी पहले मदद की है, अब बदले में उनकी मदद करने का समय है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)