Saptahik Rashifal, 29 September to 5 October 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है. सूर्य कन्या राशि में अपनी चमक बिखेर रहे हैं, चन्द्रमा सप्ताहभर में अलग-अलग राशियों से होकर भावनाओं को प्रभावित करेगें. मंगल तुला राशि में ऊर्जा और उत्साह जगाएँगे तो शुक्र सिंह में प्रेम और संबंधों को संतुलित बनाएँगे. गुरु मिथुन में और शनि मीन राशि में रहकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा असर डालेंगे. बुध ग्रह कन्या राशि में रहते हुए 3 अक्तूबर को 3:43 पर तुला में प्रवेश करेंगे. राहु-केतु का प्रभाव भी इस सप्ताह विशेष रूप से महसूस होगा. इन ग्रहों की स्थिति मिलकर हर राशि के जीवन में नई संभावनाएँ और चुनौतियाँ लाएगी.

मेष : सप्ताह के शुरु का समय धन आगमन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा. बुजुर्गों का सहयोग और समाज के सम्मानित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा. इस सप्ताह आपका खर्च धार्मिक यात्राओं पर होगा यह यात्रा पिता के साथ किसी सामाजिक उद्देश्य पूर्ति के लिए हो सकती है. सप्ताह का मध्य भाग वरिष्ठ अधिकारियों और उच्चाधिकारियों के पक्ष से अनुकूल रहेगा. आपके कार्यों में सुधार होगा. कार्यों में शीघ्र प्रगति के संकेत मिल रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहना आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा. सप्ताह भर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा. आप दिल से खुश रहेंगे और उत्साह आपमें उच्च स्तर का रहेगा यह आपकी कार्यकुशलता बढ़ाएगा.

वृष: सप्ताह के शुरुआत की अवधि आपके स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आत्मविश्वास के लिए शुभ नहीं है. आपको महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप निराश न हो, आपको धैर्य बनाए रखना होगा. सप्ताह के मध्य भाग में यात्रा पर जाना अनुकूल रहेगा. आपको किसी दूरस्थ यात्रा पर जाना पड़ सकता है यह यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी. पिता और बुजुर्गों का साथ मिलने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. साधनाओं और गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए यह एक लाभकारी समय है. सप्ताह का अंतिम भाग नाम और प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ रहेगा. आजीविका क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए योजना बनाने के लिए यह सही समय है.

मिथुन: सप्ताह आरम्भ में आपके वैवाहिक जीवन में उत्साह और आनंद उच्च स्तर पर रहेगा. अपनी खुशियों को बेहतर करने के लिए आपको अच्छे अवसरों की तलाश रहेगी. कार्यों को पूरा करने में महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह एक अच्छा समय है. आपका जीवनसाथी आपको बेहतर समझेगा. सप्ताह के मध्य में सेहत में कमी होने के संकेत मिल रहे हैं. इसके कारण आप में कार्य-कुशलता और आत्मविश्वास कम रहेगा. आपकी सफलता के मार्ग में बाधाएं आ सकती हैं. सप्ताह के अंतिम भाग में भाग्य, पिता और गुरु का आशिर्वाद प्राप्त होगा. किसी पर्यटन स्थल की यात्रा करने के संयोग बन सकते हैं. छात्र वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में प्रवेश की योजना बना सकते हैं.

कर्क: सप्ताह की शुरुआत में आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा, स्वस्थ रहने के लिए आप बहुत सा पानी पीयें और पर्याप्त मात्रा में आराम करें. आप अपने विरोधियों के साथ प्रतिस्पर्धा और अपने ऋणों का भुगतान और मुकदमेबाजी से संबंधित समस्याओं को हल करने में व्यस्त रहेंगे. सप्ताह के मध्य में आप वैवाहिक जीवन में मधुरता की उम्मीद कर सकते हैं. परिवार के सभी सदस्यों के बीच बेहतर सामंजस्य रहेगा विशेष रुप से जीवनसाथी के साथ. सप्ताह के शेष भाग में कुछ अवांछित बाधाओं के कारण कार्यों में देरी का सामना करना पड़ सकता है. सेहत बिगड़ सकती है और मिजाज में भी बदलाव हो सकता है. स्वयं को प्रसन्न और तनाव मुक्त रखने के लिए आपको अपना धैर्य बरकरार रखना होगा.

सिंह: सप्ताह के शुरु की अवधि आपकी शिक्षा, बाल कल्याण, मनोरंजन से संबंधित गतिविधियों, जुआ, शेयर बाजार में कारोबार, परामर्श कार्य और भावनात्मक संबंधों के लिए विशेष रुप से अनुकूल बनी हुई है. सप्ताह के मध्य में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ आने से आपमें ऊर्जा कम रहेगी. सप्ताह भर आपका स्वास्थ्य, प्रसन्नता और उत्साह बरकरार रहेगा. अपना कौशल और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आपको नियमित रुप से व्यायाम करने की सलाह दी जाती है. सप्ताह का अंतिम समय आपके और आपके प्रिय के मध्य स्नेह का बंधन मजबूत करने में फायदेमंद साबित होगा. वैवाहिक जीवन के आनंद में बढ़ोत्तरी होगी. परिवार में खुशी और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आपको अपना उत्साह उच्च रखना होगा.

कन्या: सप्ताह के शुरु में आपको परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वयं पहल करनी होगी. माता के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको किसी योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ सकती है. वाहन संबंधी समस्याएं आपके लिए तनाव का विषय हो सकती हैं. सप्ताह के मध्य में संतान की सफलता आपको खुशी का अनुभव कराएगी. आप एक अच्छे सलाहकार साबित होंगे. संतान आपके आदेशों का पालन करेगी और आप अपनी मां और बच्चों के साथ विशेष रुप से संलग्न रहेंगे. सप्ताह के मध्य की अवधि शेयर बाजार और जोखिमों से धन प्रवाह में वृद्धि के संकेत दे रही है. संतान के सुखद भविष्य की योजनाओ पर निर्णय लेने के लिए समय उत्तम है. सप्ताह के अंतिम दिनों में लंबित कार्यों को पूरा करने के अवसर बनेंगे.

तुला: सप्ताह आरम्भ में आप अच्छे मित्रों, भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ सुखद जीवन का आनंद लेंगे. आपके पारिवारिक माहौल में भी सुधार होगा और आप सभी सामाजिक समारोहों में भाग लेंगे. सप्ताह का मध्य भाग आपकी मानसिक स्थिति, प्रसन्नता, माता की सेहत और घरेलू मुद्दों के लिए अनुकूल नहीं है. आपको घर के रख-रखाव और वाहनों से संबंधित चिंता रहेगी. आप अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पायेंगे. बढ़े हुए खर्च भी आपकी चिंता बढ़ायेंगे. साथ ही बच्चों से संबंधित चिंता आपको दुःख देंगी. सप्ताह के शेष भाग में आपको संतान से जुड़े तनावों से राहत मिलेगी. शेयर बाजार में हानि की संभावनाएं बन रही हैं. अतः इन योजनाओं को स्थगित करना ही हितकारी रहेगा. आपके लिए बेहतर होगा कि आप बड़ी योजनाओं पर कार्य आरम्भ करने निवेश कार्यों को स्थगित करें.

वृश्चिक: सप्ताह के शुरुआत की अवधि वित्तीय लाभ के लिए अत्यंत शुभ रहेगी. परिवार की समृद्धि और बचत में वृद्धि होगी. पर्याप्त वित्तीय लाभ होने से परिवार के सभी सदस्य खुश रहेंगे और घर में आनंददायक माहौल रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों की जरुरतें पूरी होंगी और धन की कमी से कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी. सप्ताह के मध्य भाग की अवधि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुकूल है. आपको कठिन समय में लोगों की मदद मिलेगी. यह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा. समाज में आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से बातें करेंगे. भाई-बहनों का समर्थन आपको मजबूती देगा परन्तु आप स्वयं पर विश्वास रखेंगे और सहयोग लेना पसंद नहीं करेंगे. सप्ताह का अंतिम भाग संकेत दे रहा है कि आय में निरंतर वृद्धि होगी. आप अपने पैतृक स्थान, घर और वाहन आदि पर धन खर्च करेंगे. कुछ मानसिक तनाव होने के भी संकेत मिल रहे हैं. संभव हो तो नया उद्यम शुरु करने से बचें.

धनु: सप्ताह की शुरुआत में आप सेहत, शोध कार्य, प्रशासनिक कौशल और मानसिक शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम लेंगे. जीवनसाथी का साथ आपको सेहत बनाए रखने में सहयोग करेगा. इस सप्ताह आप ज्यादा ध्यान केन्द्रित कर व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करेंगे. सप्ताह के मध्य में जीवनसाथी का समर्थन और सलाह आपको चमत्कारिक रुप से पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में सहयोग करेगा. इससे आपकी बचत क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि होगी. परिवार में सद्भाव और शांति का माहौल आपको उत्साहित और विश्वासी बनाए रखेगा. सप्ताह के शेष दिन व्यापार की योजना बनाने के लिए विशेष रुप से अनुकूल हैं. आपका सामाजिक जीवन आपको अच्छे व्यापारिक साझेदारों, संघ और सक्षम महिलाओं के साथ जुड़ने में सहयोग करेगा.

मकर: सप्ताह के शुरुआत दिनों में कुछ विदेशी कनेक्शन, मिजाज की समस्याएं, मन की अशांति, वित्तीय घाटे और मानसिक तनाव होने का संकेत मिल रहा है. नए कार्यों को शुरु करने से बचें. सप्ताह के मध्य भाग में आप अपनी सारी ऊर्जा को भाग्योदय के लिए प्रयोग करेंगे. इससे आप इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे. आप विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. आपका आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, उत्साह और कार्य कुशलता इस समय उच्च स्तर पर रहेगी. लोग आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व, कुशलता और प्रतिभा के कारण आपका सम्मान करेंगे. सप्ताह के शेष हिस्से में परिवार से संबंधित कुछ मुद्दों से निपटने में तनाव रहेगा, आपका मुख्य प्रयास पारिवारिक शांति और समृद्धि को बनाए रखने का रहेगा. अचानक से वित्तीय प्रवाह प्राप्त होने से आपको पारिवारिक सदस्यों से वांछित सम्मान हासिल करने में मदद मिलेगी.

कुंभ: सप्ताह के शुरु की अवधि धन आगमन और इच्छाओं की पूर्ति के लिए शुभ है परन्तु सेहत के लिए यह समय औसत रहेगा. इस समय भाई-बहन और जीजा का समर्थन प्राप्त होने से अचानक से भाग्य आपके पक्ष में हो सकता है. आपके बड़े भाई पहले से अधिक पेशेवर होंगे. सप्ताह के मध्य दिन स्वास्थ्य, खुशी, प्रतिरक्षा, ऊर्जा, मानसिक शांति, धैर्य और आत्मविश्वास में कमी के संकेत दे रहा है. कार्यसिद्धि की विफलता से आपके आत्मविश्वास में कमी होगी. नए कार्यों को शुरु करने के लिए समय शुभ नहीं है. आपको इन्हें स्थगित करने की सलाह दी जाती है. सप्ताह के शेष दिनों में सेहत और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे.

मीन: सप्ताह के शुरु के दिन व्यावसायिक पक्ष में उन्नति के लिए शुभ रहेगा. व्यवसाय / काम में जल्द सुधार की उम्मीद बन रही है. वरिष्ठ अधिकारी अचानक से आपके पक्ष में हो जायेंगे. आप अच्छी किताबें अपने साथ रखें उनसे अपना ज्ञान बढ़ायें यह आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. सप्ताह के मध्य दिनों में भाई-बहन से लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं. निश्चित रुप से आपकी आय में वृद्धि होगी. आपके लिए आय का एक नया स्रोत उत्पन्न होगा. यह आपके बच्चों की मूल्यवान सलाह के परिणामस्वरुप होगा. सप्ताह का शेष भाग आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता के लिए अनुकूल नहीं है. शारीरिक ऊर्जा की कमी के कारण आप मानसिक अशान्ति का अनुभव करेंगे और इसके कारण आपको अत्यधिक निराशा होगी. कार्य सिद्धि में बाधाएं आने से आपके मूड में बदलाव की शिकायत हो सकती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)