/Weekly horoscope 29 to 5 july: 29 से 5 जुलाई तक कर्क राशि में शुक्र गुरु की युति से बनेंगे बड़े राजयोग, जानिए आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह!

शनि और राहु का गोचर कुंभ राशि के लिए एक बेहद दिलचस्प और अनूठा सप्ताह बना रहा है. आपकी राशि के लीक से हटकर सोचने वाले, दूरदर्शी और परोपकारी गुण इस समय पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे. आप उन विचारों, लोगों या परियोजनाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो पारंपरिक सीमाओं से परे हैं. इस प्रेरणा पर भरोसा करें. यह सप्ताह संकीर्ण व्यक्तिगत लाभ के बजाय मौलिक सोच और सामूहिक कल्याण के प्रयासों को पुरस्कृत करेगा. जो लोग पहले से रिश्तों में हैं, वे अपने पार्टनर को किसी सार्थक सामाजिक कार्य या बौद्धिक परियोजना में शामिल करें; इससे आपसी आत्मीयता का एक नया आयाम खुलेगा. बंधन में रहकर भी स्वतंत्रता का अनुभव करना इस सप्ताह का मुख्य विषय है. कुंभ राशि के लिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव इस सप्ताह बेहद जरूरी हैं; अकेलेपन से बचें, क्योंकि एकांत का दोनों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.