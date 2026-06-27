/Weekly horoscope 29 to 5 july: 29 से 5 जुलाई तक कर्क राशि में शुक्र गुरु की युति से बनेंगे बड़े राजयोग, जानिए आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह!

Weekly horoscope 29 to 5 july: ये हफ्ता सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर लेकर आने वाला है. आने वाले सात दिन आपके करियर, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और सेहत के लिहाज से कैसे रहेंगे, इसका पूरा लेखा-जोखा आपको इस राशिफल में मिलेगा. इस हफ्ते किसे बड़ी सफलता मिलेगी और किसे थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है, आइए ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा साप्ताहिक भविष्यफल और परिस्थितियां बदलने वाले कुछ आसान उपाय.
मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और गतिशीलता से भरपूर रहेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल, बृहस्पति के साथ एक शक्तिशाली नवम पंचम (त्रिकोण) योग बना रहे हैं, जो आपके स्वाभाविक उत्साह और नेतृत्व क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा. इस सप्ताह आपके लिए पहल करना और दूसरों को प्रेरित करना बेहद आसान होगा. बुद्धिमानी इसी में होगी कि आप इस ऊर्जा का उपयोग आपसी वाद विवाद के बजाय अपने पेशेवर लक्ष्यों और रचनात्मक कार्यों में करें; आपके भीतर की यह अग्नि तभी वरदान साबित होगी जब इसे सही दिशा दी जाए. प्रेम के मामले में इस सप्ताह उत्साह और स्पष्टता रहेगी. एकल जातक कार्यक्षेत्र के किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं. शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से बचें. नया व्यायाम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने के लिए यह एक बेहतरीन सप्ताह है.
उपाय: इस सप्ताह कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करें. अपने कार्यस्थल के पूर्वी कोने को साफ सुथरा रखें.
आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस सप्ताह अत्यंत शुभ स्थिति में हैं, जो आपके जीवन में सुख, सौंदर्य और भौतिक सुख सुविधाओं का एक सहज और निरंतर प्रवाह लेकर आएंगे. यह सप्ताह जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखने और जीवन के आनंद को महसूस करने का है. यह समय नई दिशाओं में भागने के बजाय जो आपके पास पहले से है, उसे संवारने और मजबूत करने का है. यदि आप अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करेंगे, तो एक असीम मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से यह इस महीने का सबसे भाग्यशाली सप्ताह है. शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण को बढ़ाएगा. जीवनसाथी या पार्टनर आपकी आत्मीयता और विश्वसनीयता की ओर खिंचाव महसूस करेंगे. खान पान में अत्यधिक लापरवाही या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.
उपाय: रचनात्मक कार्य या प्रेम रस से जुड़ी बातचीत शुरू करते समय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करें. अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में ताजे फूल रखें.
आपकी राशि के स्वामी बुध इस सप्ताह बेहद सक्रिय और प्रखर स्थिति में हैं, जो आपकी संवाद शैली, हाजिरजवाबी और तार्किक क्षमता को निखारेंगे. मस्तिष्क में विचारों का सैलाब रहेगा और विचार इतनी तेजी से आएंगे कि उन्हें सहेजना मुश्किल होगा. चुनौती सिर्फ इतनी है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखेरने के बजाय किसी एक सही दिशा में केंद्रित करें. एकाग्रता सफलता लाएगी और भटकाव केवल थकान देगा. सोच समझकर बोलें, क्योंकि बुध की तीक्ष्णता अनजाने में दूसरों को ठेस पहुँचा सकती है. अत्यधिक मानसिक सक्रियता के कारण अनिद्रा, चिंता या कंधों में खिंचाव हो सकता है. प्रतिदिन सुबह 10 मिनट प्राणायाम (विशेषकर अनुलोम विलोम) अवश्य करें.
उपाय: पढ़ाई करते, लिखते या महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुख करें. उत्तर बुध की दिशा है, जो संचार ऊर्जा को बढ़ाती है.
आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह बली होकर गोचर कर रहे हैं, जो आपकी भावनात्मक समझ, इंट्यूशन और अपनों से जुड़ने की इच्छा को तीव्र करेंगे. आप खुद को सामान्य से अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं याद रखें, यह संवेदनशीलता आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं. परिस्थितियों के अंतर्निहित भावों को भांपने की आपकी क्षमता इस सप्ताह अद्भुत रहेगी. इसका उपयोग रिश्तों को मजबूत करने के लिए करें, न कि खुद को समेटने के लिए. पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, आपसी नजदीकी बढ़ाने और दिल की बात साझा करने के लिए यह आदर्श समय है. इस सप्ताह पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पाचन स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कर्क राशि का संबंध पेट और छाती से होता है, इसलिए सुपाच्य और गुनगुने भोजन को प्राथमिकता दें.
उपाय: ध्यान या आत्मिक शांति के कार्यों के समय उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करें. अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने को साफ और व्यवस्थित रखें.
आपकी राशि के स्वामी सूर्य इस सप्ताह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में विराजमान हैं, जो आपके भीतर के तेज और आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएंगे. इस समय नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं. लोग आपकी जीवंत ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे; इस प्रभाव का जिम्मेदारी से उपयोग करें. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता या सम्मान आपको मिल सकता. इस पल का पूरे गर्व के साथ स्वागत करें. जो लोग रिश्तों में हैं, वे इस सप्ताह किसी उत्सव या आनंदमयी यात्रा की योजना बना सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से हृदय को दुरुस्त रखने वाले व्यायाम (कार्डियो) फायदेमंद रहेंगे. सामाजिक व्यस्तताओं के बीच भी पर्याप्त आराम सुनिश्चित करें.
उपाय: सभी महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे कार्यक्षेत्र, ध्यान या बैठकों के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करें. अपने घर के पूर्वी हिस्से को रोशनी से भरपूर और साफ रखें.
इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए बुध की विश्लेषणात्मक क्षमताएं पूरी तरह से प्रकट होंगी. किसी भी समस्या को सुलझाने और बारीकियों को समझने की आपकी कला इस समय सबसे प्रखर होगी. यह सप्ताह योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से काम करने का पुरस्कार देगा; जो जल्दबाजी करेंगे, वे चूक जाएंगे. जो स्थिति पिछले कई हफ्तों से अस्पष्ट थी, वह आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से पूरी तरह साफ हो जाएगी. सिंगल जातक बौद्धिक या व्यावसायिक क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं. दिखावे के बजाय वास्तविकता को प्राथमिकता दें. अत्यधिक चिंता करने की आदत (जो बुध के प्रभाव में अक्सर होती है) पेट की समस्या दे सकती है. ध्यान और सजगता (माइंडफुलनेस) से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है.
उपाय: अध्ययन, लेखन और विश्लेषण से जुड़े कार्यों के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करें. यदि संभव हो तो पूरे सप्ताह अपनी टेबल उत्तर मुखी रखें.
शुक्र इस सप्ताह पूर्ण बल के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे तुला राशि के जातकों को उनके स्वाभाविक गुण सौंदर्य, संतुलन और रिश्तों में सद्भाव का पूरा लाभ मिलेगा. यह सप्ताह कूटनीतिक समझ, कलात्मक संवेदनशीलता और निष्पक्षता की मांग करता है. आपको किसी विवाद में मध्यस्थता करने या किसी विषम परिस्थिति को संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है. हर पक्ष को समझने की आपकी खूबी की इस समय वाकई जरूरत है. यदि आप रिश्तों में किसी असमंजस का सामना कर रहे थे, तो इस सप्ताह तराजू समाधान और स्पष्टता की ओर झुकेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुर्दे (किडनी) और पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखें; इसके लिए भरपूर पानी (लगभग 2.5 लीटर प्रतिदिन) पिएं और हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें.
उपाय: रचनात्मक कार्यों, सौंदर्य संबंधी गतिविधियों और प्रेम वार्ताओं के लिए दक्षिण पूर्व (आग्नेय) दिशा की ओर मुख करें, क्योंकि वास्तु में यह शुक्र की दिशा है.
मंगल और केतु का गोचर इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यधिक गहनता और बड़े बदलावों की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है. ऊपर से सब कुछ शांत दिख सकता है, लेकिन आपके भीतर, आपके रिश्तों में और आपकी परिस्थितियों में गहरे वैचारिक बदलाव चल रहे हैं. यह सप्ताह सतही रहने का नहीं है. आप जितनी गहराई में उतरेंगे, उतने ही अनमोल अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे. सामने आने वाले असहज सत्यों से मुंह न मोड़ें. रिश्तों में गहरी भावनात्मक लहरें महसूस होंगी. सिंगल जातक किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं.
उपाय: शोध, अनुसंधान या आत्म मंथन करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें. दक्षिण मंगल की दिशा है, जो आपकी अंतर्दृष्टि को और मजबूत करेगी.
आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति इस सप्ताह अपनी सबसे उदार और विस्तृत कृपा बरसा रहे हैं. आपके स्वभाव का दार्शनिक, साहसी और सत्य की खोज करने वाला पहलू पूरी तरह से जागृत रहेगा. जो दरवाजे अब तक बंद लग रहे थे, वे खुलने लगेंगे और दुनिया संभावनाओं से भरी हुई नजर आएगी. यह समय बड़ा सोचने, व्यापक योजनाएं बनाने और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा करने का है. सिंगल जातकों के लिए, किसी भिन्न सांस्कृतिक या वैचारिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. वैचारिक खुलापन ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी खूबी है. खान पान में अति से बचें, क्योंकि बृहस्पति की विस्तृत ऊर्जा कभी कभी अतिभोग की ओर ले जा सकती है.
उपाय: ध्यान, अध्ययन और किसी भी आध्यात्मिक या शैक्षणिक गतिविधि के लिए उत्तर पूर्व (ईशान) दिशा की ओर मुख करें. वास्तु में यह दैवीय ज्ञान का क्षेत्र है.
आपकी राशि के स्वामी शनि इस सप्ताह अपना चिरपरिचित प्रभाव दिखा रहे हैं—वह प्रभाव जो गंभीर और समर्पित लोगों को गैर जिम्मेदार लोगों से अलग करता है. यह सप्ताह बिना मेहनत के मिलने वाले उपहारों का नहीं है, बल्कि यह वह समय है जहां आपके अनुशासित प्रयासों का ठीक उसी अनुपात में फल मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है. आप इस माहौल में सहज रहेंगे. सामने आने वाली चुनौतियाँ आपके चरित्र की वास्तविक परीक्षा हैं, और आपकी सहनशीलता तथा व्यावहारिक समझ इस समय वास्तव में असाधारण साबित होगी. सतही आकर्षण इस सप्ताह फीके पड़ जाएंगे, जबकि वास्तविक और प्रतिबद्ध रिश्ते और मजबूत होंगे. सिंगल जातकों के लिए 'धैर्य' ही मूलमंत्र है सही रिश्ता आकार ले रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है.
उपाय: अनुशासन, सहनशीलता और दीर्घकालिक योजना की मांग करने वाले कार्यों के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुख करें. पश्चिम शनि की दिशा है और उनकी स्थिर ऊर्जा को सक्रिय करती है.
शनि और राहु का गोचर कुंभ राशि के लिए एक बेहद दिलचस्प और अनूठा सप्ताह बना रहा है. आपकी राशि के लीक से हटकर सोचने वाले, दूरदर्शी और परोपकारी गुण इस समय पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे. आप उन विचारों, लोगों या परियोजनाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो पारंपरिक सीमाओं से परे हैं. इस प्रेरणा पर भरोसा करें. यह सप्ताह संकीर्ण व्यक्तिगत लाभ के बजाय मौलिक सोच और सामूहिक कल्याण के प्रयासों को पुरस्कृत करेगा. जो लोग पहले से रिश्तों में हैं, वे अपने पार्टनर को किसी सार्थक सामाजिक कार्य या बौद्धिक परियोजना में शामिल करें; इससे आपसी आत्मीयता का एक नया आयाम खुलेगा. बंधन में रहकर भी स्वतंत्रता का अनुभव करना इस सप्ताह का मुख्य विषय है. कुंभ राशि के लिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव इस सप्ताह बेहद जरूरी हैं; अकेलेपन से बचें, क्योंकि एकांत का दोनों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है.
उपाय: मन को स्थिर और संतुलित रखने वाले कार्यों के लिए दक्षिण पश्चिम (नैऋत्य) दिशा की ओर मुख करें. नवीन सोच और सामाजिक कार्यों के लिए उत्तर पश्चिम (वायव्य) दिशा का उपयोग करें.
बृहस्पति के आशीर्वाद का महासागर इस सप्ताह मीन राशि के जातकों पर उमड़ रहा है, जिससे आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, करुणा और रचनात्मक प्रेरणा शिखर पर होगी. आपका अंतर्ज्ञान (इंट्यूशन) एक अचूक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा—इस पर सामान्य से अधिक भरोसा करें. आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच का पर्दा इस समय बेहद झीना है, जो इस सप्ताह को ध्यान, रचनात्मक लेखन और आध्यात्मिक साधना के लिए असाधारण बनाता है. एक साथ बैठकर ध्यान या प्रार्थना करने से पार्टनर्स के बीच का आत्मिक बंधन बहुत गहरा होगा. शारीरिक देखभाल जितनी ही जरूरी इस सप्ताह नियमित ध्यान की साधना है.
उपाय: सभी आध्यात्मिक, रचनात्मक और ध्यान संबंधी कार्यों के लिए उत्तर पूर्व (ईशान) दिशा की ओर मुख करें. सांसारिक और व्यावहारिक कार्यों के दौरान खुद को जमीन से जोड़े रखने के लिए उत्तर पश्चिम (वायव्य) दिशा की ओर मुख करें.
जून का यह चौथा सप्ताह कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है. इस अवधि के दौरान करियर में उन्नति के नए मार्ग खुल सकते हैं और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. व्यापार से जुड़े निर्णयों के अपेक्षित परिणाम मिल सकते हैं और अतीत में किए गए प्रयासों का फल आखिरकार मिल सकता है. हालांकि, यह समय हर राशि के लिए एक जैसा नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी से बचें. इस सप्ताह विवेक और धैर्य के साथ उठाया गया हर कदम आपको सफलता की ओर ले जा सकता है. अपने राशिफल की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों से परामर्श करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)