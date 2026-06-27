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Weekly horoscope 29 to 5 july: 29 से 5 जुलाई तक कर्क राशि में शुक्र गुरु की युति से बनेंगे बड़े राजयोग, जानिए आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह!

Weekly horoscope 29 to 5 july: ये खबर 29 जून से 5 जुलाई 2026 तक की ग्रहीय स्थितियों के आधार पर सभी 12 राशियों के साप्ताहिक भाग्य, सटीक उपायों और इस सप्ताह के मुख्य व्रतों की पूरी जानकारी देता है.

Written ByDr. Arun BansalEdited By:harsh singh
Published: Jun 27, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:42 PM IST
Weekly horoscope 29 to 5 july: 29 से 5 जुलाई तक कर्क राशि में शुक्र गुरु की युति से बनेंगे बड़े राजयोग, जानिए आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह!

About the Author

Dr. Arun Bansal

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं. ज्‍योतिष पर 100 से ज्‍यादा किताबें लिख चुके हैं. ऐस्‍ट्रोलॉजी का पहला सॉफ्टवेयर लियो स्‍टार भी डॉ.बंसल ने बनाया है. 

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