अगस्त के पहले हफ्ते में चंद्रमा मेष, वृषभ और मिथुन राशि में संचरण करेंगे, साथ ही हफ्ते की शुरुआत में राहु के धनिष्ठा नक्षत्र और सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश के प्रभाव में होगी. साथ ही अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान ही 5 अगस्त को बुध का कर्क में गोचर होगा. इन सभी ग्रह के राशि-नक्षत्र परिवर्तन का सभी राशियों पर असर होगा. जानिए 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल.
यह सप्ताह आपके लिए व्यस्तता लेकर आ सकता है. एक साथ कई कामों की जिम्मेदारी मिलने से शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. यदि आप प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ेंगे तो हर काम समय पर पूरा होगा. सप्ताह के मध्य में कोई नया विचार या अवसर आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
इस सप्ताह आपका ध्यान केवल रोजमर्रा के कामों तक सीमित नहीं रहेगा. कुछ नया सीखने, पढ़ने या जीवन को अलग नजरिए से समझने की इच्छा जाग सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या प्रेज़ेंटेशन को लेकर मन में थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन यह आपके उत्साह का संकेत है. अपनी तैयारी पर भरोसा रखें. आपकी वाणी और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेंगे. सप्ताह के अंत तक किसी वरिष्ठ से प्रशंसा मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
व्यापार और नौकरी से जुड़े मामलों में यह सप्ताह आपके पक्ष में रहेगा. यदि किसी नए निवेश, साझेदारी या बड़े निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ें. आपकी सूझबूझ आपको सही दिशा दिखाएगी. परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
इस सप्ताह कोई आपकी कमियों की ओर ध्यान दिला सकता है. शुरुआत में यह बात अच्छी न लगे, लेकिन यदि सकारात्मक सोच के साथ उसे स्वीकार करेंगे तो उसका लाभ भविष्य में ज़रूर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक आपके काम की गुणवत्ता पहले से बेहतर दिखाई देगी.
लंबे समय से जिस बदलाव के बारे में सोच रहे थे, उस दिशा में कदम बढ़ाने का समय आ गया है. नौकरी, व्यवसाय या निजी जीवन से जुड़ा कोई निर्णय आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाज़ी न करें. आर्थिक मामलों में संतुलित सोच लाभ देगी.
पिछले कुछ समय की व्यस्तता के बाद अब आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालने की जरूरत है. हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है. परिवार के साथ या अकेले बिताया गया शांत समय मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. सप्ताह के अंत तक मन पहले से अधिक हल्का और सकारात्मक महसूस होगा.
इस सप्ताह रिश्तों में विश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा. यदि किसी अपने से दूरी या गलतफहमी चल रही है, तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है. कार्यक्षेत्र में भी सहयोगियों का साथ मिलेगा. सप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार मन प्रसन्न कर सकता है.
रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. पुराने दस्तावेज, अधूरे प्रोजेक्ट या लंबे समय से टल रहे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. इसी दौरान कोई पुराना अवसर फिर से सामने आ सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी.
पुरानी यादें इस सप्ताह आपको भावुक भी करेंगी और प्रेरित भी. बीते अनुभवों से मिली सीख भविष्य के निर्णयों में काम आएगी. यदि किसी पुराने लक्ष्य को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में है. परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा.
भागदौड़ भरी दिनचर्या के बीच थोड़ा विराम लेना आपके लिए जरूरी है. इस सप्ताह अपनी पसंद के कामों के लिए समय निकालें. मानसिक शांति बनाए रखने से कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी. सप्ताह के अंत तक कोई छोटी-सी खुशी आपका मन प्रसन्न कर सकती है.
आपका शांत स्वभाव और सकारात्मक सोच इस सप्ताह लोगों को प्रभावित करेगी. यदि कोई आपकी विनम्रता को कमजोरी समझने की कोशिश करे, तो बिना आक्रामक हुए अपनी बात स्पष्टता से रखें. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास आपको हर चुनौती से आगे निकलने की शक्ति देगा.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)