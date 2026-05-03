साप्ताहिक राशिफल 4-10 मई 2026: इन 5 राशियों की किस्मत पलटेगी, बाकी रहें संभलकर!

4 से 10 मई का ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. कुछ राशि वालों को इस हफ्ते अचानक धन, ऊंचा पद और बड़ी सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ को संभलकर रहने की जरूरत है. जानिए इस हफ्ते ग्रहों की चाल मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्‍या बड़े संकेत दे रही है.

सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

मेष (Aries)

मेष राशि वालों के इस सप्‍ताह रुके हुए काम पूरे होंगे. साथ ही अचानक धन लाभ होने के योग हैं. लंबे समय बाद आप कारोबार में तेजी देखेंगे. लेकिन इस हफ्ते गुस्‍से में कोई भी फैसला न लें, वरना अपने हाथों नुकसान करवा लेंगे.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वालों को करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है. अप्रत्‍याशित उन्‍नति हो सकती है. पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. निवेश से लाभ होगा. कोई गुड न्‍यूज मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

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मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों को इस हफ्ते कुछ मामलों में सावधान रहने की जरूरत है. करियर-धन से जुड़े बड़े फैसले इस सप्‍ताह न लें. न ही अपनी सेहत की अनदेखी करें. वरना हॉस्पिटल के चक्‍कर लगाने पड़ सकते हैं.

कर्क (Cancer)

इस हफ्ते आपको तनाव से राहत मिलेगी. जो काम अब तक नहीं बन पा रहे थे, अगले 7 दिन में बन सकते हैं. साथ ही नौकरी में बदलाव होने के संकेत. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.रिश्तों में सुधार आएगा.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता लकी साबित हो सकता है. आपका भाग्‍य साथ देगा. पैसा और सम्मान दोनों मिलेंगे. जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय शुभ है.

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कन्या (Virgo)

कन्‍या राशि वालों ने यदि इस सप्‍ताह खर्च पर काबू नहीं रखा तो महीने की शुरुआत में ही जेब खाली करा लेंगे. लिहाजा बजट बनाकर ही काम करेंगे. काम में दबाव रहेगा. विवादों से दूर रहें.

तुला (Libra)

यह सप्‍ताह तुला राशि वालों की लव लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है. पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है. आपके करियर में भी उन्‍नति होगी. तगड़ा प्रमोशन मिल सकता है. सेहत में बेहतरी आएगी.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को इस हफ्ते गुप्त लाभ मिलने के योग हैं. यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. किसी से बहस न करें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह बहुत शुभ है. इन जातकों को अचानक बड़ा फायदा हो सकता है. खासतौर पर कारोबारी जातकों को लाभ होने के योग हैं. पुराने दोस्‍तों से मुलाकात दिल को सुकून देगी.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह मिश्रित फलदायी रह सकता है. करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जिससे काम का बोझ बढ़ेगा. हालांकि आपकी मेहनत का फल मिलेगा. सेहत नासाज रहने से चिड़चिड़ा हो सकता है.

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कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह सावधानी बरतने का है, वरना बड़ा धोखा खा सकते हैं. लेन-देन में विशेष सतर्कता रहें. करीबी रिश्‍ते में मनमुटाव होने के योग हैं. मन उचाट रहेगा.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों को यह सप्‍ताह राहत देने वाला और भाग्य में सुधार के संकेत दे रहा है. कुछ लोग परेशानियों के बाद फिर से खुद को समेटकर नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)