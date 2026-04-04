Weekly Rashifal 6 to 12 April 2026: अप्रैल का यह सप्ताह अद्भुत है. 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच मंगल आदित्य राजयोग, त्रिग्रही योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं जो जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाएंगे. जानिए अप्रैल 2026 का दूसरा हफ्ता मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा.
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Saptahik Rashifal 6 to 12 April 2026: अप्रैल माह का यह सप्ताह महत्वपूर्ण ग्रह-स्थितियों में शुरू हो रहा है. मीन राशि में मंगल, शनि और सूर्य एकसाथ बैठे हैं. जिससे त्रिग्रही योग और मंगल आदित्य राजयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि में गोचर करेंगे. इसके अलावा कुंभ राशि में राहु और बुध की भी युति होगी. इन सभी ग्रह-दशाओं का मेष, वृषभ से कुंभ और मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर अहम असर होगा. यहां पढ़ें 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 का सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल.
मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत धीमी हो सकती है. काम का बोझ ज्यादा रहने से आप अपने और परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही कभी-कभी थकान और आलस हावी रहेगा. मन को शांत रखें और धैर्य रखें.
वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई खुशियां लेकर आ रहा है. करियर में सुनहरे मौके मिल सकते हैं. तरक्की मिल सकती है. बॉस आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे और प्रमोशन पक्का हो जाएगा. खर्च ज्यादा होगा लेकिन इनकम भी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीत सकता है. सिंगल लोगों को लव पार्टनर मिल सकता है.
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इस हफ्ते आप अनुशासन में रहकर समय पर काम निपटाते रहे तो हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा. सेहत का भी ख्याल रखें. करियर और धन के लिए यह 7 दिन अच्छे हैं. आप सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करने का मन बना सकते हैं. जल्दबाजी में फैसले न लें.
कर्क राशि के जातकों को मेहनत का फल मिलेगा. साथ ही आप स्थितियों का अच्छी तरह विश्लेषण करके सही फैसले लेने में सफल रहेंगे. वर्कप्लेस पर बेकार में किसी से न उलझें. विवाद बढ़ सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नए स्त्रोतों से पैसा मिलेगा.
सिंह राशि वाले इस हफ्ते कामकाज और घर में काफी व्यस्त रहेंगे. खुद को भी समय दें और घर से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. किसी से वादा करने से पहले देख लें कि आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है.
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कन्या राशि वालें के जीवन में अचानक कोई बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ लोगों को करियर में उन्नति मिल सकती है. हालांकि जुबान पर काबू रखें, वरना नुकसान भी हो सकता है. शादीशुदा लोगों का पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है.
तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा. नौकरी-व्यापार में सकारात्मक बदलाव आएंगे. इनकम बढ़ सकती है. काम में तरक्की होगी. आपके काम की सराहना होगी. वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.
वृश्चिक राशि वालों को यह सप्ताह लाभ दे सकता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी. धन बढ़ेगा. आप भविष्य को लेकर आर्थिक योजनाएं बनाएंगे. बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे. फिर भी सोच-समझकर ही फैसले लें.
धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है लेकिन सोच-समझकर ही आगे बढ़ें. आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपकी खोई ताकत लौट आई हो. काम के साथ आराम पर भी ध्यान दें. परिवार का माहौल अच्छा रहेगा.
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मकर राशि के जातकों को मेहनत का फल मिल सकता है. जिन लोगों के करियर में समस्याएं थीं, वे अब कम हो सकती हैं. आर्थिक उन्नति मिलेगी. जोखिम भरा निवेश कुछ लोगों को लाभ दे सकता है. परिवार में शुभ-मांगलिक आयोजन होने के योग हैं.
कुंभ राशि के लोग इस हफ्ते संवाद अच्छा रखें. संपर्क से लाभ होने के योग हैं. किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है. गुस्से पर काबू रखें.
मीन राशि के जातकों के लिए समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस राशि में 3 उग्र ग्रह एकसाथ बैठे हैं. मंगल, शनि और सूर्य की युति रहेगी. हालांकि सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)