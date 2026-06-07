Weekly Horoscope in Hindi: ज्योतिष के अनुसार इस समय 2 शुभ ग्रह शुभ स्थानों पर बैठे हैं. गुरु हाल ही में अपनी उच्च राशि कर्क में आकर हंस राजयोग बना रहे हैं, वहीं अब 8 जून 2026 को शुक्र भी कर्क राशि में आ जाएंगे. जिससे धन-समृद्धि के दाता शुक्र की सुख-सौभाग्य के कारक गुरु से युति होगी और गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा. ये शुभ कई राशि वालों को अपार धन, सुख, ऐश्वर्य, सफलता और सम्मान देंगे. पढ़ें सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल 8 जून से 14 जून 2026.
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है. कामकाज में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिससे मन पर दबाव महसूस होगा. ऑफिस में किसी की बात बुरी लग सकती है लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है. बिज़नेस करने वालों को पैसों के मामले में बहुत सोच-समझकर चलने की जरूरत है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान करा सकता है. घर का माहौल बीच-बीच में थोड़ा भारी महसूस हो सकता है. परिवार में छोटी बात को लेकर बहस होने की संभावना है. लव लाइफ में भी सामने वाले की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा वरना गलतफहमी बढ़ सकती है. सप्ताह के बीच में किसी पुराने काम को लेकर तनाव बढ़ सकता है लेकिन धीरे-धीरे स्थिति संभलती दिखाई देगी. सेहत में सिर दर्द, शरीर में गर्मी या नींद पूरी न होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
सावधानी: गुस्से में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है.
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला लेकिन राहत देने वाला रह सकता है. कई रुके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ते दिखाई देंगे. कुछ लोग घर, वाहन या परिवार से जुड़ी नई योजना बना सकते हैं. नौकरी में मेहनत ज्यादा रहेगी लेकिन उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा.
परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा. हालांकि पिता या बड़े भाई के साथ विचारों का टकराव हो सकता है इसलिए बात को ज्यादा बढ़ाने से बचें. प्रेम संबंधों में अच्छा समय दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के जीवन में नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है.
सेहत में गर्दन दर्द, आंखों में जलन या शरीर में थकान महसूस हो सकती है.
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
सावधानी: क्रोध में कोई बड़ा निर्णय न लें.
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा परिणाम देने वाला रह सकता है. कई पुराने रुके हुए काम पूरे होते दिखाई देंगे. नौकरी या बिजनेस में नया मौका मिलने के संकेत हैं. मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन और ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है. प्रेम संबंधों में पहले से चली आ रही दूरी कम हो सकती है. कुछ लोगों की पुराने प्यार से दोबारा बातचीत भी शुरू हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मन अच्छा रहेगा. हालांकि पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना जरूरी होगा. फिजूल खर्च बाद में परेशानी बढ़ा सकता है. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन बाहर का ज्यादा खाना परेशानी दे सकता है.
उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.
सावधानी: आर्थिक मामलों में जल्दबाज़ी से बचें.
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा और भाग्य का साथ देने वाला रह सकता है. कई लोगों को अपने फैसलों में आत्मविश्वास महसूस होगा. करियर में नई दिशा या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में भी फायदा हो सकता है. हालांकि घर का माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. छोटी बातों पर गुस्सा करने से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. परिवार के साथ शांत रहकर बात करना बेहतर रहेगा. बड़े भाई का सहयोग इस सप्ताह आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. सेहत में पेट भारी लगना, गैस या पानी की कमी महसूस हो सकती है.
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें.
सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें.
सिंह राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी. कई काम उम्मीद से धीमे चलते दिखाई दे सकते हैं. ऑफिस में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है लेकिन सप्ताह के आखिर तक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच बन सकती है लेकिन बिना जांच-पड़ताल कोई फैसला न लें. प्रेम संबंधों में समय ठीक रहेगा लेकिन अहंकार रिश्तों में दूरी ला सकता है. कुछ लोग इस सप्ताह अपने लुक और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देंगे. सेहत में सिर भारी लगना, आंखों में दर्द या शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है.
उपाय: रविवार को सूर्य को गुड़ मिलाकर जल दें.
सावधानी: पिता या बड़े लोगों से बहस न करें.
कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कामकाज और करियर के मामले में अच्छा रह सकता है. रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सरकारी कामों में भी राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है लेकिन बात जल्दी संभल जाएगी. प्रेम विवाह के योग भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी. सेहत में पाचन से जुड़ी परेशानी या स्किन एलर्जी महसूस हो सकती है. खान-पान पर ध्यान दें.
उपाय: बुधवार को भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.
सावधानी: ज्यादा तनाव लेने से बचें.
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा परिणाम देने वाला रह सकता है. करियर में नए मौके मिलने के संकेत हैं. ब्यूटी, ग्लैमर, मीडिया और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. कुछ लोगों को नई पहचान या नया अवसर मिल सकता है. हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए पैसे संभालकर खर्च करना जरूरी रहेगा. पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. प्रेम संबंधों में पार्टनर का साथ मिलेगा जिससे मन हल्का रहेगा. सेहत में पैरों का दर्द, कमजोरी या हड्डियों से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.
उपाय: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई बांटें.
सावधानी: दिखावे में आकर खर्च न बढ़ाएं.
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. गुस्सा और जल्दबाज़ी रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ मनमुटाव होने की संभावना है. बिज़नेस वालों को कागज़ी काम ध्यान से करने की जरूरत होगी. पति-पत्नी के बीच छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें. महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. सेहत में कमजोरी, थकान या हार्मोनल परेशानी महसूस हो सकती है.
उपाय: मंगलवार को मसूर दाल दान करें.
सावधानी: हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें.
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे राहत देने वाला रहेगा. फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं. नौकरी में सीनियर का सहयोग मिलेगा. बिज़नेस में छोटे लेकिन फायदे वाले मौके सामने आ सकते हैं. पति-पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं लेकिन ज्यादा थकान लेने से बचें. सेहत में आलस, वजन बढ़ना या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है.
उपाय: गुरुवार को पीली दाल का दान करें.
सावधानी: आमदनी से ज्यादा खर्च न करें.
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रह सकता है. प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच बन सकती है लेकिन किसी भी कागज़ को बिना पढ़े साइन न करें. नौकरी में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है. पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा लेकिन गुस्से में कही गई बात मन खराब कर सकती है. फिजूल खर्च बढ़ने की संभावना है इसलिए पैसों को संभालकर चलें. सेहत में कमर दर्द, थकान या नींद पूरी न होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.
उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
सावधानी: कटु शब्द बोलने से बचें.
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है. कई बातें एक साथ दिमाग में चलती रहेंगी. परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. नौकरी में काम का दबाव महसूस होगा लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभलती भी दिखाई देंगी. क्रिएटिव काम, टूर या ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है. बड़े भाई या बहन की सलाह इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.
सेहत में माइग्रेन, तनाव या नींद पूरी न होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.
उपाय: शनिवार को काले तिल दान करें.
सावधानी: हर बात मन में दबाकर न रखें.
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. नौकरी या प्रोफेशन में बदलाव का विचार मन में आ सकता है लेकिन जल्दबाज़ी में फैसला लेना सही नहीं रहेगा. प्रेम संबंधों में समय अच्छा रहेगा और पार्टनर का सहयोग मिलेगा. हालांकि यात्रा करते समय सावधानी रखना जरूरी होगा. पैसों के मामलों में फिजूल खर्च बढ़ सकता है. सेहत में स्किन एलर्जी, पैरों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है.
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें.
सावधानी: वाहन चलाते समय लापरवाही न करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)