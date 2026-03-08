Weekly Horoscope 9-15 March 2026: मार्च का यह हफ्ता 4 राशियों के लिए रहेगा 'गोल्डन पीरियड', जानें मेष से मीन तक का हाल

Weekly Horoscope Hindi: 9 मार्च से शुरू हो रहा मार्च का नया सप्‍ता‍ह कुछ राशि वालों के लिए गोल्‍डन पीरियड की शुरुआत कर सकता है. वृषभ, धनु समेत 4 राशि वालों को धन, पद और पावर दिलाएगा. वहीं सिंह राशि वाले यदि सतर्क नहीं रहे तो बड़ा नुकसान उठा सकते हैं. जानिए मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक राशिफल 9 से 15 मार्च 2026.

साप्‍ताहिक राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च 2026

मेष - मेष राशि के जातक इस हफ्ते करियर को लेकर आशान्वित रह सकते हैं. नौकरी-व्‍यापार के लिए समय सकारात्‍मक रह सकता है, लिहाजा प्रयासों में कमी ना होने दें. हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्‍याएं हो सकती हैं, लिहाजा सावधान रहें.

उपाय - मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

वृषभ - वृषभ राशि वाले लोगों के कई रुके हुए काम इस हफ्ते अपनेआप बनते जाएंगे. धन की प्राप्ति होगी. निवेश के लिए बेहतरीन समय है. विशेष तौर पर सोना-चांदी में निवेश करना लाभ देगा. करियर में उन्‍नति होगी.

उपाय - शुक्रवार को कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाने से धन वृद्धि होगी.

मिथुन - मिथुन राशि वालों के लिए समय लाभदायी बना हुआ है. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. काम के बोझ से थोड़ी राहत मिलेगी. जिससे आप परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे. यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है.

उपाय - बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने से रुके हुए काम पूरे होंगे.

कर्क - कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता औसत रह सकता है. कामकाज सामान्‍य चलेगा. आर्थिक स्थिति मध्‍यम रह सकती है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं. तनाव से बचें.

उपाय - रोजाना जल में अक्षत (चावल) मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें.

सिंह- सिंह राशि वालों को हफ्ते संभलकर रहने की जरूरत है. ना तो किसी बहस करें, ना ही डींग मारें. क्‍योंकि आप जो कहेंगे उसे पूरा कर पाने की संभावना कम है. अहंकार से नुकसान होगा. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है.

उपाय - रोज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं.

कन्या- कन्‍या राशि वालों के करियर के लिए समय औसत है. लव लाइफ में समस्‍या हो सकती है. हालांकि विवाहित लोगों के लिए समय अच्‍छा है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. साझेदारी में बिजनेस करने वालों का काम अच्‍छा चलेगा.

उपाय - पक्षियों को दाना डालें, इससे जिंदगी की मुश्किलें कम होंगी.

तुला- तुला राशि वालों को इस हफ्ते शत्रुओं पर विजय प्राप्‍त होगी. काम का बोझ कम होगा. मेहनत का फल मिलेगा. जिन लोगों के कोर्ट-कचहरी में मामले चल रहे हैं, उनकी जीत हो सकती है. लव लाइफ में ताजगी के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

उपाय - शुक्रवार को इत्र का प्रयोग करें. जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र दान दें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि वालों को यह हफ्ता राहत देगा. खर्चें काबू में आएंगे. संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा. साहस बढ़ा हुआ रहेगा. परिवार को समय दें और गुस्‍से पर काबू रखें. गुप्‍त शत्रु शांत होंगे.

उपाय - मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें.

धनु- धनु राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा. करियर में उन्‍नति होगी. कारोबार के लिए भी समय मुनाफा देने वाला है. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं. घर में खुशी का माहौल रहेगा.

उपाय - गुरुवार को माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं. साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें.

मकर - मकर राशि वालों के लिए समय धीरे-धीरे पक्ष में बनता जा रहा है. पुरानी समस्‍याएं दूर होंगी. आपका साहस-पराक्रम बढ़ेगा. आर्थिक लाभ होगा. छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. उपाय - रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ - कुंभ राशि वालों को इस हफ्ते आर्थिक लाभ होने के योग हैं. एक से ज्‍यादा स्‍त्रोतों से पैसा आएगा. आपकी जमापूंजी बढ़ेगी. काम का बोझ कम होगा. घर में सुकून महसूस करेंगे. यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है.

उपाय - शनिवार के दिन काली उड़द या काले चने का दान करना शुभ रहेगा. साथ ही शनि देव को तेल अर्पित करें.

मीन- मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है लेकिन सप्‍ताह के आखिरी दिन सूर्य का मीन र‍ाशि में गोचर आपके लिए खुशियां लाएगा. धीरे-धीरे काम बनते जाएंगे. तनाव कम होगा. टारगेट पूरे होते नजर आएंगे.

उपाय - गुरुवार को मंदिर में पीले फल या चने की दाल अर्पित करें.

