अगले 7 दिन कई राशि वालों के लिए अहम रहने वाले हैं. शुक्र ग्रह अपनी ही राशि तुला में रहकर मालव्य राजयोग बना रहे हैं. वहीं 7 सितंबर की दोपहर बुध अपनी ही राशि कन्या में प्रवेश करके भद्र राजयोग बनाएंगे. इसके अलावा भी कई शुभ-अशुभ योग इस दौरान बनेंगे. वहीं यह सप्ताह कई राशियों के लिए इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वे अपनी बात कैसे कहते हैं और सामने वाले की बात कितनी ध्यान से सुनते हैं. रिश्ते हों या काम, अनुमान लगाने से बेहतर होगा सीधे संवाद करना. कुछ पुराने मतभेद भी बातचीत से हल्के पड़ सकते हैं. पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल 7 सितंबर से 13 सितंबर 2026.
जिस विषय पर काफी समय से बात अटकी हुई थी, उसमें पहल करने से रास्ता निकल सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी नए व्यक्ति के साथ काम करना पड़े तो शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखें. आर्थिक रूप से सप्ताह सहज है और कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. निजी रिश्तों में समय देना जरूरी होगा.
सप्ताह की सलाह: सही बात भी सही तरीके से कही जाए तो ज्यादा असर करती है.
साझेदारी, अनुबंध या कारोबार से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का समय है, लेकिन किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न करें. पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है. घर में किसी आयोजन या शुभ काम को लेकर चर्चा संभव है. व्यस्तता के बीच खानपान बिगाड़ना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.
सप्ताह की सलाह: भरोसा रखिए, पर कागज भी पढ़िए.
यह सप्ताह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सामने लाएगा. मीटिंग, प्रस्तुति, लेखन, इंटरव्यू या नेटवर्किंग में आपकी बात सुनी जाएगी. भाई-बहनों या किसी पुराने परिचित से सहयोग मिल सकता है. छोटी यात्रा के योग भी बनते हैं. कई चीजों में दिलचस्पी लेना अच्छा है, लेकिन किसी एक को पूरा करना उससे बेहतर है.
सप्ताह की सलाह: बोलने की कला के साथ सुनने की कला भी रखिए.
परिवार में किसी विषय पर खुलकर बात करने से मन हल्का होगा. जिस बात को लेकर आप भीतर ही भीतर सोच रहे थे, उसका समाधान संवाद से निकल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने लगेगी. खर्च सामान्य रहेगा, लेकिन बजट बिगड़ने न दें. घर के वरिष्ठ सदस्यों को समय दें.
सप्ताह की सलाह: हर भावना को मन में रखना समझदारी नहीं होती.
लोगों से मिलना-जुलना इस सप्ताह आपके लिए उपयोगी रहेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात आगे काम आ सकती है. कार्यस्थल पर अपनी राय जरूर रखें, लेकिन दूसरे पक्ष को सुने बिना निष्कर्ष पर न पहुंचें. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कोई पुराना शौक फिर से अच्छा लग सकता है.
सप्ताह की सलाह: प्रभाव सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से भी बनता है.
काम में गति बढ़ेगी और पिछले कुछ समय से टलती आ रही चीजें आगे बढ़ने लगेंगी. आपकी तैयारी और बारीकी लोगों का ध्यान खींच सकती है. नई जिम्मेदारी या भूमिका को लेकर बातचीत हो सकती है. अपनी क्षमता को कम करके पेश न करें. दिनचर्या संतुलित रहे तो ऊर्जा भी अच्छी बनी रहेगी.
सप्ताह की सलाह: अपनी मेहनत को खुद कम मत आंकिए.
रिश्तों में सहजता लौट सकती है और किसी पुराने मतभेद को पीछे छोड़ना आसान होगा. साझेदारी में आपकी संतुलित सोच काम आएगी. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. किसी अधूरे काम के पूरा होने से राहत महसूस होगी. खर्च और बचत दोनों को साथ लेकर चलें.
सप्ताह की सलाह: शांति अच्छी है, लेकिन स्पष्टता उससे भी जरूरी है.
इस सप्ताह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है. थोड़ा समय लेकर परिस्थितियों को देखेंगे तो तस्वीर अपने आप साफ होगी. कार्यक्षेत्र में अभी तैयारी और रणनीति पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी रहेगा. दोस्तों से मदद मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी.
सप्ताह की सलाह: कभी-कभी इंतजार भी एक फैसला होता है.
नए लोगों से मिलना और सामाजिक दायरा बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. कोई नया संपर्क भविष्य में काम आ सकता है. शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी skill को बेहतर करने की योजना आगे बढ़ेगी. उत्साह में ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो. यात्रा में समय का थोड़ा अतिरिक्त margin रखें.
सप्ताह की सलाह: अवसर को पहचानिए, लेकिन क्षमता देखकर कमिटमेंट कीजिए.
काम में आपकी स्थिति मजबूत होगी. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपका नाम सामने आ सकता है. वरिष्ठों से बातचीत सकारात्मक रहेगी. आर्थिक रूप से सप्ताह ठीक है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश में पूरी जानकारी जरूरी है. काम की सफलता के साथ आराम का समय भी तय करें.
सप्ताह की सलाह: जिम्मेदारी बढ़े तो व्यवस्था भी बढ़ाइए.
पुराने तरीके से अलग सोचने का फायदा मिलेगा. टीम में काम करते समय अपने विचार जरूर रखें, लेकिन दूसरों को भी जगह दें. किसी सामाजिक गतिविधि या समूह से जुड़ना अच्छा अनुभव दे सकता है. स्क्रीन के सामने जरूरत से ज्यादा समय बिताने से बचें.
सप्ताह की सलाह: बदलाव तभी काम करता है जब वह व्यावहारिक भी हो.
रिश्तों और साझेदारी पर इस सप्ताह ज्यादा ध्यान रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है और कई बातें साफ होंगी. रचनात्मक काम की सराहना मिलने के संकेत हैं. आर्थिक फैसला किसी और के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद भी पूरी जानकारी लें.
सप्ताह की सलाह: संवेदनशील होना ताकत है, बस निर्णय स्पष्टता से लीजिए.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)