Weekly Horoscope 16-22 March 2026: नया हफ्ता शानदार है, इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं. पहले तो ग्रहों की स्थिति कमाल की है. मीन राशि में सूर्य, शनि, शुक्र एकसाथ रहेंगे. उसके बाद 19 मार्च 2026 को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू होगा. नवरात्रि में मां दुर्गा कृपा बरसाएंगी. इस तरह यह सप्‍ताह कई शुभ योग ला रहा है. जिनका मेष से लेकर मीन राशि तक पर शुभ-अशुभ असर होगा. जानिए सभी राशियों का 16 मार्च से 22 मार्च 2026 का साप्‍ताहिक राशिफल.

16 मार्च से 22 मार्च 2026 का साप्‍ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक राशिफल - मेष राशि वालों के लिए यह सप्‍ताह करियर में नई उड़ान भरने का समय है. लेकिन जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें. साथ ही किसी विवाद में ना पड़ें. रुका हुआ पैसा मिल सकता है.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल - वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी लकी हो सकता है. आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. जैसे- धन वृद्धि होगी. महत्‍वपूर्ण काम बनेंगे. आपका करियर भी अच्‍छा चलेगा. आपको नया पद मिल सकता है, जिम्‍मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है. नए स्‍त्रोतों से पैसा मिलेगा.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल - मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कामों में सफलता देने वाला है. ऐसे काम जो लंबे समय से रुके थे, उन पर ध्‍यान दें. वे इस हफ्ते पूरे हो सकते हैं. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. नया काम शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है.

कर्क साप्‍ताहिक राशिफल - कर्क राशि वालों का मानसिक तनाव कम होगा. जिससे सही-गलत का निर्णय करने में आसानी होगी. धन का प्रवाह बना रहेगा. निवेश के लिए यह सप्ताह सबसे उत्तम है.

सिंह साप्‍ताहिक राशिफल - सिंह राशि वालों को यह समय कुछ मामलों में शुभ रहेगा. वहीं कुछ चीजों में सावधानी बरतने की जरूरत है. बड़बोलापन या अहंकार नुकसान कराएगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, बॉस से सराहना मिलेगी.

कन्या साप्ताहिक राशिफल - कन्‍या राशि वालों को तनाव परेशान कर सकता है. ओवरथिंकिंग से बचें. हालांकि आपके काम की सराहना हो सकती है. कारोबारी जातकों को यह समय धन लाभ कराने के साथ-साथ व्‍यापार बढ़ाने का मौका देगा. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

तुला साप्‍ताहिक राशिफल - तुला राशि वालों को यह सप्‍ताह जबरदस्‍त तरक्‍की दे सकता है. आप अपने लक्ष्‍य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे. व्यापार में साझेदारी से बड़ा मुनाफा होगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. सिंगल जातकों को पार्टनर मिल सकता है.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल - यह सप्‍ताह वृश्चिक राशि वालों को खुशियां दे सकता है. आप अपने परिवार के साथ आनंद के पल बिताएंगे. जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्‍हें सफलता मिल सकती है. कोर्ट संबंधी केस में जीत मिल सकती है.

धनु साप्‍ताहिक राशिफल - धनु राशि वालों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. अच्‍छी बात यह है कि आपके काम को पहचान मिलेगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार के लिए समय अच्‍छा है.

मकर साप्ताहिक राशिफल - मकर राशि वालों का इस हफ्ते पराक्रम और आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. जिससे आपके काम पूरे होते जाएंगे. करियर के लिए सफलतादायी समय है. नौकरी में तरक्‍की मिल सकती है. ट्रांसफर हो सकता है. घर-गाड़ी खरीद सकते हैं. छात्रों को परीक्षा में सफलता हासिल हो सकती है.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल - कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक मजबूती आएगी. किस्‍मत का साथ मिलेगा. व्‍यापारियों के लिए समय अच्‍छा है. खासतौर पर रियल एस्‍टेट से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है. मोटा पैसा कमा सकते हैं.

मीन साप्ताहिक राशिफल - मीन राशि वाले लोगों के लिए यह हफ्ता अच्‍छा है. हाल ही में शनि अस्‍त हुए हैं, जिससे साढ़ेसाती का प्रभाव कम होगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. तनाव कम होगा. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में रह सकता है. जमीन, घर-गाड़ी ले सकते हैं.

