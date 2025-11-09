Rashifal Weekly 10 to 16 november 2025 : साप्‍ताहिक राशिफल के अनुसार यह सप्‍ताह मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, कन्‍या, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यहां पढ़ें 10 से 16 नवंबर 2025 का साप्‍ताहिक राशिफल.

मेष राशि

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए उत्साह और सामाजिक सक्रियता लेकर आएगी. आप सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा. आप दोनों मिलकर आय के नए स्रोत खोज सकते हैं. प्रभावशाली मित्रों और भाई-बहनों का सहयोग मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सप्ताह का मध्य भाग घर-परिवार और माता से जुड़ाव के लिए शुभ रहेगा. माता का आशीर्वाद और परिवार का साथ आपको मनोबल देगा. सप्ताह के अंतिम दिन कार्यक्षेत्र में सफलता, संतान की उपलब्धि और सुखद संबंधों का अनुभव कराएंगे. समग्र रूप से यह सप्ताह प्रगति, सम्मान और आनंद से भरपूर रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ राशि

यह सप्ताह परिवार के साथ समय बिताने और घरेलू सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा. घर में खुशी और सामंजस्य का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और स्नेह बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में सामाजिक कार्यों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अच्छे योग हैं, जिससे सफलता के नए द्वार खुलेंगे. कानूनी मामलों या शत्रु संबंधी विषयों में भी विजय मिलने की संभावना है. सप्ताह के अंतिम भाग में माता-पिता का सहयोग, पैतृक संपत्ति से लाभ और आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. घर-परिवार के रख-रखाव और सुख-सुविधाओं पर धन व्यय हो सकता है, जो शुभ फलदायक रहेगा.

यह भी पढ़ें: उच्‍च राशि में अतिचारी गुरु लगा देंगे धन का ढेर, साल 2026 में बेहिसाब अमीर होंगे ये 4 राशि वाले लोग

मिथुन राशि

यह सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रबंधन कौशल की सराहना होगी. आप अपने व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करेंगे. सप्ताह के मध्य में घर-परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा, संभव है कोई शुभ आयोजन हो. आर्थिक दृष्टि से यह समय संतोषजनक रहेगा और धन का आगमन होगा. सप्ताह के अंत में सामाजिक दायरा बढ़ेगा, प्रभावशाली लोगों से संपर्क लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य और आत्मबल मजबूत रहेंगे. आप अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के कल्याण के लिए प्रेरित रहेंगे.

कर्क राशि

सप्ताह की शुरुआत में कुछ मानसिक और आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, परंतु चिंता की बात नहीं - यह अस्थायी स्थिति है. आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें. माता और जीवनसाथी का सहयोग आपको सुकून और स्थिरता देगा. सप्ताह के मध्य से स्थितियों में तेजी से सुधार आएगा. परिवार में सद्भाव और सुखद वातावरण रहेगा. आय में वृद्धि और बचत के नए अवसर बनेंगे. सप्ताह के अंत में आप उत्साहित रहेंगे और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे. कुल मिलाकर यह सप्ताह संयम और विवेक से आगे बढ़ने का संकेत देता है.

सिंह राशि

सप्ताह की शुरुआत में आय में वृद्धि और नए अवसरों के संकेत हैं. आपके कार्यों की सराहना होगी और मन में उत्साह बना रहेगा. सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें और आराम के लिए समय निकालें. प्रियजनों और मित्रों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा. सप्ताह के अंतिम दिनों में ऊर्जा में पुनः वृद्धि होगी और आप नए विचारों को अमल में ला सकेंगे. आलस्य से बचें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, सफलता आपके साथ रहेगी.

कन्या राशि

सप्ताह की शुरुआत व्यावसायिक प्रगति और परिवार में सामंजस्य के लिए शुभ है. वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आर्थिक रूप से लाभ होगा. सप्ताह के मध्य में आपके प्रयासों से आय के नए स्रोत खुलेंगे और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अंतिम दिनों में कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु मनोबल बनाए रखें. योजनाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएं - परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

तुला राशि

सप्ताह की शुरुआत आपके सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि के संकेत दे रही है. पद और अधिकार में बढ़ोतरी की संभावना है. परिवार में सुखद घटनाएं होंगी और माता-पिता या वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नौकरी या व्यवसाय में उन्नति और नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी. सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नई जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ाएंगी. सप्ताह के अंत में मित्रों और भाइयों से सहयोग मिलेगा. यह सप्ताह आपके आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और सफलता को बढ़ाने वाला रहेगा.

यह भी पढ़ें: तो क्‍या साल 2026 में खत्‍म हो जाएगा पाकिस्‍तान? लंबा चलेगा भारत-पाक युद्ध, एक नहीं कई इशारे दे रहे अहम संकेत

वृश्चिक राशि

सप्ताह की शुरुआत में कुछ कार्यों में देरी या व्यवधान महसूस हो सकता है, परंतु धैर्य बनाए रखें - यह समय आपके लिए सीख और आत्मबल बढ़ाने वाला है. धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. सप्ताह के मध्य में यात्राओं या कार्य-संबंधी मुलाकातों से लाभ होगा. पिता या वरिष्ठों का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. सप्ताह का अंतिम भाग करियर में प्रगति और जिम्मेदारियों के विस्तार का संकेत देता है. मेहनत का उचित फल मिलेगा और आपकी मेहनत से सम्मान भी बढ़ेगा.

धनु राशि

यह सप्ताह रिश्तों में सामंजस्य और दांपत्य जीवन में आनंद बढ़ाने वाला रहेगा. जीवनसाथी और साझेदारों से सहयोग मिलेगा. व्यापारिक निर्णयों के लिए यह समय अनुकूल है. सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें और दिनचर्या में संतुलन रखें. सप्ताह के अंत में धार्मिक, सामाजिक या आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. लंबी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी. यह समय आत्मविकास, प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के लिए श्रेष्ठ है.

मकर राशि

सप्ताह की शुरुआत में आप ऋण या पुराने मामलों को सुलझाने में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत से सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य और मानसिक शांति का ध्यान रखें. सप्ताह के मध्य में वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और खुशियां बढ़ेंगी. व्यापारिक साझेदारियों में विश्वास और सहयोग मिलेगा. अंतिम दिनों में कार्यक्षेत्र में सुधार और नई संभावनाएं उभरेंगी. आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय सफलता दिलाएंगे. यह समय स्थिरता और प्रगति का है - बस धैर्य और संतुलन बनाए रखें.

कुंभ राशि

सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें. शिक्षा, प्रतियोगिता और रचनात्मक कार्यों में प्रगति के संकेत हैं. बच्चों से जुड़ी खुशखबर मिल सकती है. सप्ताह के मध्य में कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन आपकी योजनाएं धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगी. शत्रु पर विजय और अटकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के अंत में वैवाहिक जीवन में समझ और सहयोग बना रहेगा. यह समय आत्मनियंत्रण और धैर्य से सफलता पाने का है.

यह भी पढ़ें : पार्टनर से प्‍यार जताने के लिए परफेक्‍ट है यह सप्‍ताह, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

मीन राशि

सप्ताह की शुरुआत में माता का स्नेह और घर का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. घर के सुधार या वाहन संबंधी कार्यों में व्यस्तता रह सकती है. सप्ताह के मध्य में बच्चों की प्रगति से खुशी मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे संतुलित होगी. सप्ताह के अंतिम दिनों में कुछ थकान या दबाव महसूस हो सकता है, परंतु आत्मविश्वास से सब कुछ संभाल लेंगे. सकारात्मक सोच और परिवार का साथ आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)