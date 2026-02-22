टैरो राशिफल के अनुसार 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 का समय पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का है. साथ ही अपने लक्ष्‍य तय करने का है. मेष राशि वालों को इस हफ्ते थकान परेशान कर सकती है, तो वृषभ वाले सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं. अपनी बर्थडेट से जानिए अपना साप्‍ताहिक टैरो राशिफल भविष्‍य.

वीकली टैरो राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्च 2026

साप्ताहिक राशिफल – मेष राशि (21 मार्च – 19 अप्रैल जन्म वाले)

इस हफ्ते थकान और यात्राएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन मेहनत से लक्ष्य पूरे होंगे.

करियर में रुके काम बनेंगे और नए मौके मिल सकते हैं.

रिश्तों में दूरियां खत्म होकर नज़दीकियाँ बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस आराम और नींद का ध्यान रखें.

धार्मिक स्थान जाने के योग हैं, शुभ रंग पीला और शुभ दिन मंगलवार.

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर से बना पंचग्रही योग 3 राशियों को देगा भारी नुकसान, शनि-राहु-सूर्य मिलकर देंगे दंड

Add Zee News as a Preferred Source

साप्ताहिक राशिफल – वृषभ राशि (20 अप्रैल – 20 मई जन्म वाले)

इस हफ्ते लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन ज्यादा भावुक होना परेशानी दे सकता है.

करियर में नए अवसर मिलेंगे और आगे बढ़ने का मौका बन सकता है.

रिश्तों में कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है.

मानसिक तनाव से बचें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.

शुभ रंग सफेद और शुभ दिन शुक्रवार.

साप्ताहिक राशिफल – मिथुन राशि (21 मई – 20 जून जन्म वाले)

हफ्ते की शुरुआत में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अंत तक हालात बेहतर हो जाएंगे.

अपने डर से आगे बढ़ें और लोगों पर भरोसा करना सीखें, लेकिन जिन पर भरोसा किया, उनकी धोखेबाजी से सावधान रहें.

करियर में मेहनत और अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य में आँखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, डॉक्टर से सलाह लें.

शुभ रंग गुलाबी और शुभ दिन बुधवार.

साप्ताहिक राशिफल – कर्क राशि (21 जून – 22 जुलाई जन्म वाले)

इस हफ्ते थोड़ी भावनात्मक परेशानियां और लोगों से विवाद हो सकते हैं, बेहतर है दूरी बनाकर रखें.

करियर में प्रतियोगिता बढ़ सकती है, शांत रहने से लाभ होगा.

कोई धोखा या आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं, सोच-समझकर कदम उठाएं.

स्वास्थ्य में त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है, ज्यादा पानी पिएं और देखभाल करें.

मन की शांति के लिए कम बोलना बेहतर रहेगा, शुभ दिन सोमवार.

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

साप्ताहिक राशिफल – सिंह राशि (23 जुलाई – 22 अगस्त जन्म वाले)

यह हफ्ता अपने डर पर काबू पाने का है, खुद को कम न आंकें और किसी की कम कीमत मत समझें.

पुरानी बातों को मन में न रखें, सामाजिक कार्यों में भाग लें और अपने परिवार को समय दें.

करियर में अपनी क्षमताओं को विकसित करें और नए अवसरों पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य में ऊर्जा कम महसूस हो सकती है, सुबह की सैर करें.

शुभ रंग ऑरेंज और शुभ दिन गुरुवार.

साप्ताहिक राशिफल – कन्या राशि (23 अगस्त – 22 सितंबर जन्म वाले)

यह हफ्ता कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, नए अवसर मिलेंगे लेकिन आलस से बचें वरना मौके छूट सकते हैं.

शॉर्टकट का रास्ता न अपनाएं, करियर में गंभीर होकर अपने रुके हुए काम पूरे करें.

रिश्तों में आपकी कोई छिपी बात सामने आ सकती है, अपने लोगों को धोखा देने से बचें.

स्वास्थ्य में लापरवाही नुकसान कर सकती है, पैरों की तेल से मालिश करें और ध्यान रखें.

शुभ रंग नीला और शुभ दिन रविवार.

साप्ताहिक राशिफल – तुला राशि (23 सितंबर – 22 अक्टूबर जन्म वाले)

यह हफ्ता तुला राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं.

बड़ों का आशीर्वाद लें और परिवार के साथ घूमने का मौका मिल सकता है.

करियर में पदोन्नति मिल सकती है, नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई संपत्ति खरीदने का मौका आ सकता है.

अपनी खुशियों का आनंद लें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शाम की सैर करें.

शुभ रंग सफेद, शुभ दिन शनिवार और बुधवार.

साप्ताहिक राशिफल – वृश्चिक राशि (23 अक्टूबर – 21 नवंबर जन्म वाले)

यह हफ्ता वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, लोगों से सहयोग मिलेगा और आपके संपर्क काम आएंगे.

कोई पुराना मित्र आपका साथ दे सकता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और नया उपहार मिल सकता है.

करियर में लोग आपको महत्व देंगे और नए काम या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. लेकिन अगर शुगर की समस्या है तो मीठा कम खाएं.

शुभ रंग लेमन और शुभ दिन मंगलवार.

यह भी पढ़ें: गुरु की सीधी चाल दिलाएगी 4 राशि वालों को प्रमोशन-इंक्रीमेंट, शुरू होगा गोल्‍डन टाइम

साप्ताहिक राशिफल – धनु राशि (22 नवंबर – 21 दिसंबर जन्म वाले)

यह हफ्ता रिश्तों में उतार-चढ़ाव ला सकता है, परिवार को समय न देने से अपने लोग आपको अनदेखा कर सकते हैं.

मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

करियर में लापरवाही समस्या बढ़ा सकती है, अधिकारी को संतुष्ट रखें और कार्यस्थल पर चुगली से बचें.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हृदय से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है, श्वास संबंधी व्यायाम अवश्य करें.

शुभ रंग सुनहरा और शुभ दिन गुरुवार.

साप्ताहिक राशिफल – मकर राशि (22 दिसंबर – 19 जनवरी जन्म वाले)

यह हफ्ता निवेश के लिए अच्छा है, सोने और संपत्ति में सोच-समझकर निवेश करें.

रिश्तों के लिए समय अनुकूल रहेगा, आपके लोग आपको महत्व देंगे और आप भी उन पर खुलकर खर्च करेंगे.

रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और आपसी समझ मजबूत होगी.

स्वास्थ्य में खान-पान का ध्यान रखें, रक्तचाप की समस्या हो सकती है.

शुभ रंग बैंगनी और शुभ दिन सोमवार.

यह भी पढ़ें: 3 मार्च को लग रहे चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर होगा असर, ज्‍योतिषाचार्य से जानें अपना हाल

साप्ताहिक राशिफल – कुंभ राशि (20 जनवरी – 18 फरवरी जन्म वाले)

यह हफ्ता कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, यात्राएं होंगी और आप अपने लक्ष्य हासिल करेंगे.

विवाह पक्का होने का योग है, लंबी यात्रा और धन का आगमन हो सकता है.

नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यापार और करियर में बढ़ोतरी के संकेत हैं.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फल और सब्जियों का सेवन अधिक करें.

शुभ रंग पीच और शुभ दिन शनिवार.

साप्ताहिक राशिफल – मीन राशि (19 फरवरी – 20 मार्च जन्म वाले)

यह हफ्ता थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, नजर लगने और लोगों के पीठ पीछे बात करने की संभावना है.

समस्याएं आएं तो हर किसी से साझा न करें, करियर में व्यवहारिक रहें और ज्यादा भावुक होने से बचें.

लोग आपके भरोसे का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, नींबू पानी पिएं और ध्यान रखें.

शुभ रंग भूरा और अशुभ दिन बुधवार.

यह भी पढ़ें: 10 दिन में शुक्र का डबल गोचर, 1 महीने तक 4 राशि वालों को धन के दाता देंगे खूब सारा पैसा



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)