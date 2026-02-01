Weekly Love Hooscope in Hindi : ज्‍योतिष के अनुसार प्रेम-रोमांस के कारक ग्रह शुक्र 6 फरवरी 2026 को गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं. वहीं इस समय शुक्र शनि की ही राशि मकर में हैं. इसके अलावा इस हफ्ते में चंद्रमा सिंह, कन्‍या और तुला राशि में संचरण करेंगे. इन सभी ग्रह गोचर का 12 राशि वालों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर क्‍या असर होगा, पढ़ें इस हफ्ते का लव रिलेशनशिप राशिफल.

मेष राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और बेचैनी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. आप अपने रिश्ते को लेकर अधिक स्पष्ट होना चाहेंगे, लेकिन कभी-कभी साथी का बदलता मूड आपको असमंजस में डाल सकता है. बातचीत में जल्दबाजी करने से बचें, नहीं तो छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री संभव है, जो पहले मित्रता के रूप में सामने आएगा. पुराने रिश्तों की यादें अचानक मन को विचलित कर सकती हैं. प्रेम में अधिकार की भावना बढ़ेगी, जिसे समझदारी और संयम से संभालना होगा. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा, जबकि सप्ताह के अंत तक रिश्ते में फिर से स्थिरता और भरोसा महसूस होगा.

वृष राशि

इस सप्ताह प्रेम संबंधों में ठहराव के साथ-साथ गहराई भी देखने को मिलेगी. आप अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने की इच्छा रखेंगे और मन की बात सहजता से व्यक्त कर पाएंगे. जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह सप्ताह आपसी समझ को मजबूत करने वाला रहेगा. अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. रिश्ते में व्यावहारिक सोच हावी रह सकती है. कभी-कभी भावनाओं को दबाने की आदत नुकसानदेह हो सकती है. सप्ताह के अंत तक प्रेम में विश्वास और सुरक्षा की भावना और प्रबल होगी.

मिथुन राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में संवाद और भ्रम दोनों लेकर आ सकता है. आप अपने दिल की बात कहना चाहेंगे, लेकिन सही शब्द न मिलने से उलझन महसूस हो सकती है. साथी के व्यवहार में आया हल्का बदलाव आपको सोचने पर मजबूर करेगा. अविवाहित जातकों का आकर्षण किसी ऐसे व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है, जिसकी सोच उनसे बिल्कुल अलग हो. सोशल मीडिया या फोन के जरिए बातचीत बढ़ेगी. पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं, लेकिन समझदारी से बात करने पर सुलझ भी जाएंगे. सप्ताह के अंत तक रिश्ते में हल्कापन और मुस्कान लौट आएगी.

कर्क राशि

इस सप्ताह प्रेम में भावनाओं की गहराई आपको भीतर तक छू सकती है. आप अपने साथी के लिए कुछ खास करने की इच्छा रखेंगे. रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन बढ़ेगा. हालांकि, अधिक अपेक्षाएं रखना कभी-कभी मन को दुखी कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें. अविवाहित जातकों के लिए किसी पुराने परिचित से प्रेम की शुरुआत संभव है. परिवार का हस्तक्षेप रिश्ते को प्रभावित कर सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक बातचीत बेहद जरूरी होगी. सप्ताह के अंत तक रिश्ते में स्थिरता और विश्वास और मजबूत होगा.

सिंह राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और आकर्षण को बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने रिश्ते को खुलकर जीना चाहेंगे और भावनाओं को छिपाना पसंद नहीं करेंगे. साथी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित रहेगा, लेकिन अहंकार का भाव रिश्ते में दूरी भी ला सकता है. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम अचानक और तीव्र रूप में सामने आ सकता है. रोमांस के अवसर मिलेंगे. किसी बात पर जिद करना नुकसानदायक हो सकता है. सप्ताह के अंत में भावनात्मक संतुलन बनने से रिश्ता और मजबूत होगा.

कन्या राशि

इस सप्ताह प्रेम संबंधों में व्यावहारिकता अधिक हावी रह सकती है. आप रिश्ते को लेकर ज्यादा सोच-विचार करेंगे और हर पहलू पर ध्यान देंगे. छोटी-छोटी बातों पर शक करने से बचना जरूरी होगा. साथी आपकी चिंता को समझेगा, लेकिन बार-बार टोकना उसे परेशान कर सकता है. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है. सप्ताह के मध्य में गलतफहमी दूर होगी. सप्ताहांत तक रिश्ते में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा.

तुला राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता लेकर आएगा. आप और आपका साथी एक-दूसरे की भावनाओं को पहले से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. पुराने मतभेद सुलझाने का यह सही समय है. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग बन रहे हैं. रोमांटिक मुलाकात या भावनात्मक बातचीत मन को प्रसन्न करेगी. कभी-कभी दूसरों की राय रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अपने दिल की सुनें. सप्ताह के अंत तक प्रेम में स्थिरता और सुख का अनुभव होगा.

वृश्चिक राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में तीव्र भावनाएं हावी रह सकती हैं. आप अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर रहेंगे. साथी से गहरे स्तर पर जुड़ाव महसूस होगा, लेकिन शक और अधिकार की भावना परेशानी भी पैदा कर सकती है. अविवाहित जातकों का झुकाव किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर हो सकता है. पुराने जख्म उभरने की संभावना है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक बातचीत आवश्यक होगी. सप्ताह समाप्त होने तक रिश्ते में नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.

धनु राशि

यह सप्ताह प्रेम में खुलापन और आजादी की भावना लेकर आएगा. आप रिश्ते को बोझ नहीं, बल्कि आनंद के रूप में देखेंगे. साथी के साथ हंसी-मजाक और घूमने-फिरने के अवसर मिलेंगे. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम यात्रा या पढ़ाई से जुड़ा हो सकता है. कभी-कभी गंभीरता की कमी साथी को खल सकती है. सप्ताह के अंत में भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से रिश्ता और मजबूत होगा.

मकर राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव बना रहेगा. आप रिश्ते को भविष्य की दृष्टि से देखने लगेंगे. साथी आपके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करेगा. भावनाएं व्यक्त करने में कुछ संकोच रह सकता है. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. पुराने रिश्तों को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. सप्ताह के अंत तक रिश्ते में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी.

कुंभ राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आ सकता है. आप अपनी भावनाओं को थोड़े अलग अंदाज में व्यक्त करेंगे. साथी को आपको समझने में थोड़ा समय लग सकता है. अविवाहित जातकों के लिए दोस्ती से प्रेम की शुरुआत संभव है. अचानक मुलाकात या बातचीत रिश्ते को नया मोड़ दे सकती है. भावनात्मक दूरी बनाने से बचें. सप्ताहांत तक रिश्ते में नया उत्साह और ताजगी महसूस होगी.

मीन राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन भावनाओं और कल्पनाओं से भरा रहेगा. आप अपने साथी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे. रोमांटिक बातें और कोमल क्षण बढ़ेंगे. अविवाहित जातकों का मन किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है. जरूरत से ज्यादा त्याग करना मन को थका सकता है, इसलिए खुद का भी ध्यान रखें. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक स्पष्टता जरूरी होगी. सप्ताह के अंत तक प्रेम में सुकून और अपनापन महसूस होगा.



(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)