Weekly Love Horoscope 29 Dec-4 Jan 2026 : नया साल कर्क राशि वालों की लव लाइफ में करेगा नई शुरुआत, सिंह वालों का बढ़ेगा प्रेम, पढ़ें लव राशिफल

Weekly Horoscope 29 Dec To 04 Jan 2026 : साल 2025 खत्‍म हो रहा है और नए साल 2026 का स्‍वागत करने के लिए लोग तैयार हैं. यह 7 दिन का समय लव कपल्‍स के लिए बेहद खास है. जानें सभी 12 राशियों का 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 का साप्‍ताहिक लव राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:49 AM IST
Saptahik Rashifal Singh 29 December to 04 January : साप्‍ताहिक राशिफल के अनुसार 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 का समय तुला राशि वालों की लव लाइफ में नया मोड़ ला सकता है. वहीं वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में प्‍यार बढ़ेगा. ज्‍योतिषाचार्य सत्‍य प्रकाश दुबे बता रहे हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल. 

मेष राशि

यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए उत्साह और भावनात्मक गहराई लेकर आएगा. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो आपसी समझ बेहतर होगी और पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. साथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा संभव है, जिससे रिश्ते में स्थिरता आएगी. अविवाहित जातकों के जीवन में किसी पुराने परिचित के माध्यम से प्रेम प्रस्ताव आ सकता है. हालांकि सप्ताह के मध्य में अहंकार या जल्दबाजी से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद में संयम रखें. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन में पुनः मधुरता लौटेगी और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

यह भी पढ़ें: राजयोगों में शुरू हो रहा नया साल, पूरे हफ्ते नोट गिनते-गिनते फिरकी बन जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

वृष राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता और भरोसे की भावना बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग और स्नेह बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. किसी नये जगह पर जाकर घुमने-फिरने का सही समय है. अविवाहित लोगों के लिए किसी गंभीर रिश्ते की शुरुआत संभव है. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है, जिससे साथी थोड़ी नाराजगी दिखा सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में रिश्ते में संतुलन बनेगा और आपसी समझ बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर को बाहर घूमाने ले जाने की योजना इस सप्ताह बना सकते हैं. प्रेम में धैर्य और व्यवहारिकता आपको लाभ देगी.

मिथुन राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में हल्का उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. एक ओर रोमांटिक पल मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर संचार की कमी से गलतफहमी भी हो सकती है. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें साथी की भावनाओं को गंभीरता से समझना होगा. अविवाहित जातकों को आकर्षण तो होगा, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. किसी से प्रेम का इजहार सोच-समझकर करें. सप्ताह के अंत में प्रेम जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी. बातचीत और विश्वास ही इस सप्ताह की सबसे बड़ी कुंजी रहेगी.

कर्क राशि

यह सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा. रिश्ते में अपनापन और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक समर्थन भी प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा संभव है जिससे आपसी समझ और मजबूत होगी. अविवाहित जातकों को किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थितियां सामान्य और सुखद हो जाएंगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके प्रेम-प्रसंग के लिए सही समय है.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

सिंह राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा. आप अपने साथी के साथ समय बिताने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा. अविवाहित जातकों के लिए नया प्रेम संबंध बनने के योग हैं. हालांकि कभी-कभी अधिकार भावना या अपेक्षाएं रिश्ते में तनाव ला सकती हैं. जो लोग अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, उनके लिए सही समय है. सप्ताह के मध्य में संयम रखना आवश्यक होगा. सप्ताह के अंत तक आपसी समझ बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा.

कन्या राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में व्यवहारिक सोच और भावनात्मक संतुलन लेकर आएगा. रिश्ते में स्पष्टता बढ़ेगी और आप अपने साथी से खुलकर बात कर पाएंगे. दांपत्य जीवन में सहयोग और समझ बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव आने की संभावना है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. सप्ताह के मध्य में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से समाधान संभव है. सप्ताह के अंत  तक प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी.

तुला राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में रोमांस और सामंजस्य बना रहेगा. साथी के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. अतः जो भी बाते दिल के अंदर है उसे व्यक्त कर सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है. सप्ताह के मध्य में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें. सप्ताह के अंत में प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक तीव्रता लेकर आ रहा है. किसी से भी रिश्ते बनाते समय सोच-समझकर निर्णय लें. अतः रिश्ते में ईमानदारी और समर्पण का भाव बना कर रखें. दांपत्य जीवन में आपसी भरोसा मजबूत होने के संभावना है. अविवाहित लोगों को किसी रहस्यमय आकर्षण का अनुभव हो सकता है. हालांकि संदेह या अत्यधिक अपेक्षाएं रिश्ते में तनाव ला सकती हैं. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां अनुकूल होंगी और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. यह सप्ताह प्रेम-प्रसंग के लिए मिला-जुला रहने वाला है.

यह भी पढ़ें: नॉनवेज और शराब को कतई हाथ ना लगाएं ये राशि वाले लोग, अचानक सब कुछ हो जाता है खत्‍म, सड़क पर आ जाता है परिवार

धनु राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. साथी के साथ यात्रा या मनोरंजन का योग बन सकता है. अतः किसी नये स्थान पर जाकर समय बिताना लाभकारी रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है. सप्ताह के मध्य में स्वतंत्रता की चाह के कारण रिश्ते में हल्का तनाव संभव है. अतः अपने रिश्ते को विश्वास की डोर से बांध कर रखें. जो भी बात करनी हो इमानदारी से कहें. अगर आप संतुलन बनाकर चलेंगे तो प्रेम जीवन सुखद रहेगा. सप्ताह के अंत में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिए सामान्य रहेगा.

मकर राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियों के साथ प्रेम भी बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर ठोस निर्णय हो सकते हैं. अतः जो भी योजना बनाएं सोच-समझकर बनाएं. अविवाहित लोगों के लिए स्थायी रिश्ते की संभावना है. हालांकि भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच नुकसानदेह हो सकता है. आप अपनी बातों को खुलकर व्यक्त करें. सप्ताह के अंत में रिश्ते में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी. यह सप्ताह प्रेम जीवन के लिए ठीक रहेगा.

कुंभ राशि

इस सप्ताह प्रेम जीवन में नवीनता और बदलाव देखने को मिलेगा. किसी नये साथी से बातचीत हो सकती है. साथी के साथ वैचारिक तालमेल बनाकर रखें. अविवाहित जातकों को मित्रता के माध्यम से प्रेम मिल सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधरेगी. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन में संतुलन और स्पष्टता बढ़ेगी जिससे आप भरपूर आनंद ले पाएंगे. इस सप्ताह आपको अपने साथी से कोई गिफ्ट मिल सकता है.

मीन राशि

यह सप्ताह प्रेम जीवन में कोमलता और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा. रिश्ते में स्नेह और समझ बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में सुख और सहयोग बना रहेगा. जिससे भरपूर आनंद की अनुभूति होगी. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक असमंजस रह सकता है, लेकिन अंत तक प्रेम जीवन में स्थिरता और संतोष प्राप्त होगा. किसी से प्यार इजहार करने से पहले उससे खुलकर बात जरूर करें. इस सप्ताह प्रेम-प्रसंग के लिए ठीक रहने वाला है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

