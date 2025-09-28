Saptahik Love Rashifal 29 September to 5 October 2025: इस सप्ताह प्रेम जीवन में कई राशियों के लिए नए अवसर बनेंगे. ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य कन्या राशि में, मंगल तुला में राहु कुंभ में, केतु सिंह में और बृहस्पति मिथुन में स्थित हैं. बुध ग्रह इस सप्ताह कन्या राशि में रहते हुए 3 अक्तूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र सिंह राशि में रहते हुए प्रेम संबंधों में मिठास और रोमांस को बढ़ाएंगे, वहीं शनि आपको धैर्य और अनुशासन की सीख देंगे. आइए देखते हैं सितारों की चाल आपके प्रेम जीवन को इस सप्ताह कैसे प्रभावित करेगी.

साप्‍ताहिक लव राशिफल मेष

सप्ताह की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में नयापन महसूस होगा, इसलिए खुलकर प्यार जताएं और रिश्ते को मजबूत बनाएं. इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा. आप अपने साथी के साथ किसी मनोरम स्थल पर जाएंगे और खुलकर बातचीत होगी जिससे आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. प्रेमी से आपको कोई प्यारा उपहार मिलने की संभावना है, जो आपके दिल को खुशी से भर देगा. जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई है उनके मित्र मंडली से कोई विशेष व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. रिश्ते की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है लेकिन बहुत जल्दबाजी न करें. समझ-बुझ कर निर्णय लें. इस सप्ताह प्रेम जीवन में आनंद बना रहेगा.

साप्‍ताहिक लव राशिफल वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन आ सकती है, लेकिन धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति सुधरेगी. किसी दूसरे के कहने पर अपनी प्रेमिका पर शक न करें नही तो स्थिति बिगड़ सकती है. आप अपनी प्रमिका की भावनाओं को समझें और उसी के अनुसार व्यवहार करें जिससे प्रेम बना रहेगा. इस सप्ताह पुराने रिश्तों में सुधार होने की संभावना बनी हुई है. जो लोग अभी अविवाहित हैं उन्हें सोशल मीडिया या अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रेम का प्रस्ताव मिलने की पूर्ण संभावना है. किसी के साथ दोस्ती करने से पहले उसे अपने विश्वास में लें.

साप्‍ताहिक लव राशिफल मिथुन

यह सप्ताह रोमांस और खुशियों से भरा रहेगा. आप अपने साथी के साथ बाहर जाने की यात्रा बना सकते हैं. संबंधों में आकर्षण और गहराई दोनों बढ़ेंगे. अगर हो सके तो सिनेमा देखने जरूर जायें. शादी योग्य लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ रहेगा. इस सप्ताह शादी के लिए पुराने रिश्तेदारों के माध्यम से रिश्ते आने की संभावना है. प्रेम संबंधों को लेकर परिवार से भी सहयोग मिल सकता है. अतः आप इस सप्ताह बहुत खुश नजर आएंगे.

साप्‍ताहिक लव राशिफल कर्क

इस सप्ताह आपके प्रेम रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. आप अपने साथी की छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न दें नही तो परेशानी बढ़ सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके प्रेम संबंध में अनबन होने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें. आप अपनी बात को इमानदारी से व्यक्त करें जिससे आपके साथी आपके भावनाओं को समझ सके और आपके रिश्ते के बीच की दूरियां कम हो सके.

साप्‍ताहिक लव राशिफल सिंह

आपके राशि पर केतु का प्रभाव है जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में दूरी आ सकता है. आप अपने साथी के मिजाज को समझें और उनके साथ समय व्यतीत करें. रूठने-मनाने का सिलसिला इस सप्ताह चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी समझ से प्रेम संबंध में आए हुए तनाव को संभाल लेंगे. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी की ओर से भावनात्मक सहयोग मिलने की संभावना है. अतः अपने जीवनसाथी को कोई न कोई गिफ्ट जरूर दें.

साप्‍ताहिक लव राशिफल कन्या

प्रेम जीवन में स्थिरता और रोमांस दोनों बढ़ेंगे. आपसी आकर्षण गहरा होगा और रिश्ते में आगे बढ़ने की चर्चा हो सकती है. किसी विशेष स्थल पर जाकर आप समय व्यतित कर सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए संतान से जुड़ी खुशी का योग है. नए रिश्तों की तलाश कर रहे लोगों को इस सप्ताह शुभ समाचार मिल सकता है.

साप्‍ताहिक लव राशिफल तुला

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है. इस सप्ताह आपको अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. इस सप्ताह आपकी प्रेमी के साथ प्रेम-प्रसंग की बाते हो सकती है. शादीशुदा जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा. अविवाहित लोगों को अपने पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है. संभव है कि प्रेम का प्रस्ताव भी मिल जाय.

साप्‍ताहिक लव राशिफल वृश्चिक

इस सप्ताह आपके रिश्ते गहरे होंगे. एक दुसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. इस समय आप अपने दोस्त के भावनाओं को समझेंगे और हर वक्त उसके साथ खड़े रहेंगे. अविवाहित लोगों को कार्यक्षेत्र या पढ़ाई के दौरान कोई विशेष व्यक्ति आकर्षित कर सकता है. रोमांटिक मुलाकातें और बिताये हुए पल आपके रिश्ते को और मजबूत बनायेगें.

साप्‍ताहिक लव राशिफल धनु

आपका प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा. शादी योग्य लोगों को परिवार से सहमति मिलने की संभावना है. दूर या विदेश में रहने वाले साथी से ऑनलाईन बात हो सकती है. रिश्तों में रोमांस और एक-दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए सप्ताह रोमांचक साबित होगा. प्रेम-प्रसंग के लिए यह सप्ताह अच्छा है.

साप्‍ताहिक लव राशिफल मकर

रिश्तों में एक दुसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना आवश्यक है. किसी भी प्रकार की गलतफहमी रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है. प्रेम-संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ठीक नहीं है. विवाहित जातकों को संतान की ओर से प्रसन्नता मिलेगी. अविवाहित लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वरना निराशा हो सकती है. अपने प्रेम संबंधों को अच्छे तरह से बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक बार घर से बाहर किसी रमणिक स्थल पर जरूर जायें.

साप्‍ताहिक लव राशिफल कुंभ

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस भरा रहेगा. आपकी अपने साथी के साथ लंबी बातचीत होगी और घनिष्ठता बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को अचानक किसी से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. पूरे सप्ताह में जीवनसाथी के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक लव राशिफल मीन

आपकी राशि पर शनि का प्रभाव है जिसके कारण रिश्तों में तनाव रह सकता है लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे स्थिति सुधरेगी. आप अपने साथी के भावनाओं को समझने का प्रयास करें. सप्ताह के अंत में रोमांटिक मुलाकात होने की संभावना है जो रिश्ते को और मजबूती देगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ कहीं धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)