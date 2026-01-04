Advertisement
Weekly Love Horoscope 5 Jan-11 Jan 2026 : लव लाइफ में गलतफहमी बनेगी काल, मिथुन-वृश्चिक राशि वाले रहें संतर्क, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 5 Jan-11 Jan 2026 : लव लाइफ में गलतफहमी बनेगी काल, मिथुन-वृश्चिक राशि वाले रहें संतर्क, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 5 Jan To 11 Jan 2026: इस सप्‍ताह मिथुन-वृश्चिक समेत 4 राशि वालों को प्‍यार के मामले में संभलकर रहने की जरूरत है. वरना छोटी सी गलती पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकती है. ज्‍यातिषाचार्य सत्‍य प्रकाश दुबे से जानिए सभी 12 राशियों का साप्‍ताहिक लव राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:55 AM IST
Saptahik Love Rashifal Singh 5 January to 11 January: ज्‍योतिष के अनुसार जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में प्रेम-रोमांस के कारक शुक्र ग्रह की स्थिति खास बनी हुई है. 6 जनवरी को शुक्र और मंगल का युद्ध होगा, तो उसके बाद 10 जनवरी 2026 को शुक्र नक्षत्र गोचर करेंगे. शुक्र की स्थिति में हो रहे ये परिवर्तन सभी 12 राशि वालों की लव लाइफ पर अहम असर डाल सकती हैं. पढ़ें 5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक का साप्‍ताहिक लव राशिफल. 

मेष राशि : इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बना रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. हालांकि सप्ताह के मध्य में अहंकार या जल्दबाजी के कारण छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, इसलिए संवाद में संयम आवश्यक रहेगा. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए नया प्रेम संबंध प्रारंभ होने के संकेत हैं, विशेषकर मित्रता के माध्यम से.

यह भी पढ़ें: सांप-बिच्‍छू की तरह खतरनाक होते हैं इस मूलांक के लोग, डंक मारना नहीं छोड़ते, अपने फायदे के लिए हर हद करते हैं पार

वृष राशि : वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में स्थिरता और विश्वास का रहेगा. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और भविष्य को लेकर योजनाएं बन सकती हैं. विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. विवाहित जीवन में सामंजस्य रहेगा, हालांकि कार्य व्यस्तता के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है. सप्ताह के अंत में किसी रोमांटिक मुलाकात या उपहार का योग बन रहा है.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह भ्रम और असमंजस की स्थिति बन सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप या गलतफहमी से संबंध प्रभावित हो सकते हैं. संवाद की कमी प्रेम में दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए स्पष्ट बातचीत जरूरी है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी. अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह पुराने रिश्ते पर विचार करने का संकेत देता है.

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में भावनात्मक गहराई लेकर आएगा. प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. दूर रह रहे प्रेमी जोड़ों के बीच संपर्क मजबूत होगा. विवाहित जीवन में स्नेह और अपनापन बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है.

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में साथ जाने के अवसर मिलेंगे. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, जीवनसाथी से सरप्राइज मिल सकता है. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव आने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें.

यह भी पढ़ें: तुला राशि वालों का जॉब इंटरव्‍यू होगा क्रैक, धनु वालों का बढ़ेगा पैसा, साप्‍ताहिक भविष्‍यफल दे रहा अहम संकेत

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में संतुलन और समझदारी का रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच भरोसा बढ़ेगा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विवाहित जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई रिश्ता विकसित हो सकता है. सप्ताह के अंत में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

तुला राशि: तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में मधुरता और सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल आएंगे और रिश्ते में नई ऊर्जा महसूस होगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुकूल समय है. सप्ताह के अंत में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में भावनाएं तीव्र रहेंगी. प्रेम संबंधों में गहराई तो होगी, लेकिन शक या संदेह के कारण तनाव भी संभव है. संयम और विश्वास से ही संबंध मजबूत रहेंगे. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने की जरूरत है. अविवाहित जातकों के लिए आकर्षण तो होगा, लेकिन स्थिरता आने में समय लगेगा.

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा. प्रेम संबंधों में खुलापन और मित्रता बढ़ेगी. विवाहित जीवन में आनंद और यात्रा के योग बन रहे हैं. अविवाहित जातकों के लिए दूर स्थान से किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण संभव है. सप्ताह के अंत में प्रेम संबंध और मजबूत होंगे.

मकर राशि : मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह गंभीरता और प्रतिबद्धता का भाव रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच भविष्य को लेकर ठोस निर्णय हो सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन स्थिर रहेगा, हालांकि भावनाएं व्यक्त करने में संकोच हो सकता है. अविवाहित जातकों के लिए रिश्ता तय होने की संभावना है.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है. मित्रता प्रेम में बदल सकती है या प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी. विवाहित जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिलने के योग हैं. सप्ताह के अंत में भावनात्मक स्पष्टता आएगी.

मीन राशि: मीन राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह भावनात्मक और रोमांटिक वातावरण बना रहेगा. प्रेमी-प्रेमिका के बीच आत्मीयता बढ़ेगी और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहेगा. विवाहित जीवन में स्नेह और समझ बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम का आरंभ होने के संकेत हैं, विशेषकर आध्यात्मिक या रचनात्मक वातावरण में.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

