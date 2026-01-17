Advertisement
trendingNow13077089
Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026 : वृष-तुला समेत 4 राशि वालों का नया रिलेशनशिप होगा शुरू, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026 : वृष-तुला समेत 4 राशि वालों का नया रिलेशनशिप होगा शुरू, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

साप्‍ताहिक लव राशिफल 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 : इस हफ्ते प्रेम-रोमांस के दाता शुक्र ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर 4 राशि वाले सिंगल जातकों को उनका लव पार्टनर दिला सकता है. ज्‍योतिषाचार्य सत्‍य प्रकाश दुबे से जानिए सभी राशियों का लव राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Love Horoscope 19 to 25 January 2026 : वृष-तुला समेत 4 राशि वालों का नया रिलेशनशिप होगा शुरू, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

Weekly love Horoscope 19 January to 25 January 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार इस हफ्ते वृषभ, कर्क और तुला राशि वाले अविवाहित लोगों को पार्टनर मिलने के योग हैं. वहीं सिंह राशि वाले लव लाइफ में ईगो के चलते खुद समस्‍याएं पैदा कर सकते हैं. वहीं वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में गहराई बढ़ेगी. जानिए 

मेष राशि लव राशिफल

इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और तीव्र भावनाएं बनी रहेंगी. प्रेमी युगल एक-दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे और साथ समय बिताने की तीव्र इच्छा रहेगी. अचानक मुलाकात या छोटी यात्रा प्रेम को और प्रगाढ़ बना सकती है. हालांकि जल्दबाजी और क्रोध आपके रिश्ते में तनाव ला सकता है, इसलिए संयम आवश्यक है. अविवाहित जातकों को किसी पुराने परिचित या मित्र के माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जीवन में रोमांस बना रहेगा, पर जीवनसाथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक रिश्ते में स्थिरता आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 48 घंटों में शुरू होगी 4 राशियों पर धन वर्षा, शनि की राशि में पंचग्रही योग खुशियों से करेगा सराबोर, हर इच्‍छा होगी पूरी

वृषभ राशि लव राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में भरोसा और सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा. प्रेमी युगल अपने रिश्ते को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. अविवाहित जातकों के लिए स्थायी प्रेम संबंध की शुरुआत संभव है. दांपत्य जीवन में अपनापन, स्नेह और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. हालांकि अधिकार जताने या अपेक्षाएं अधिक रखने से बचें. शांत संवाद से रिश्ता और गहरा होगा.

मिथुन राशि लव राशिफल

इस सप्ताह मिथुन राशि के प्रेम जीवन में भ्रम और असमंजस की स्थिति रह सकती है. मन कभी बहुत करीब महसूस करेगा तो कभी दूरी का भाव आएगा. गलतफहमी और अधूरी बातें रिश्ते में तनाव ला सकती हैं, इसलिए खुलकर संवाद करें. अविवाहित जातकों को आकर्षण तो होगा, लेकिन निर्णय लेने में दुविधा रहेगी. विवाहित जीवन में व्यस्तता के कारण भावनात्मक दूरी संभव है. सप्ताह के अंत में स्थितियां स्पष्ट होंगी और मन हल्का होगा.

कर्क राशि लव राशिफल

कर्क राशि के लिए यह सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से अत्यंत सुखद रहेगा. प्रेमी युगल के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और एक-दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा. पुराने मतभेद स्वतः समाप्त हो सकते हैं. अविवाहित जातकों को मनचाहा प्रेम प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. दांपत्य जीवन में कोमलता, स्नेह और आपसी सहयोग बना रहेगा. यह सप्ताह रिश्ते को स्थायित्व देने वाला सिद्ध होगा.

सिंह राशि लव राशिफल

इस सप्ताह सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में अहंकार और अधिकार भावना चुनौती बन सकती है. छोटी बातों पर टकराव संभव है, लेकिन यदि आप लचीलापन अपनाएंगे तो स्थिति संभल जाएगी. अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, पर जल्दबाजी से बचें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी को समय और सम्मान देना आवश्यक होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में संवाद बढ़ने से रिश्ते में संतुलन आएगा.

यह भी पढ़ें: शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों की लगेगी लॉटरी, 5 राजयोग बनाएंगे कुंभ समेत 3 राशि वालों को अमीर

कन्या राशि लव राशिफल

कन्या राशि के प्रेम जीवन में इस सप्ताह परिपक्वता और स्थिरता देखने को मिलेगी. प्रेमी युगल अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. अविवाहित जातकों के जीवन में कोई समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रिश्ता और मजबूत होगा.

तुला राशि लव राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और आकर्षण से भरपूर रहेगा. प्रेमी युगल के बीच भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा और साथ घूमने या विशेष योजना बनाने के योग हैं. अविवाहित जातकों के लिए नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है. दांपत्य जीवन में संतुलन और मधुरता बनी रहेगी. दूसरों की बातों में आकर संदेह न करें.

वृश्चिक राशि लव राशिफल

इस सप्ताह वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई और तीव्रता बढ़ेगी. प्रेमी युगल एक-दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करेंगे. अविवाहित जातकों को अचानक या गुप्त प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन में समर्पण बना रहेगा, लेकिन शक और संदेह से बचना आवश्यक होगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

धनु राशि लव राशिफल

धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह दूरी या अस्थिरता महसूस हो सकती है. काम या यात्रा के कारण समय की कमी रहेगी. अविवाहित जातकों को आकर्षण तो होगा, लेकिन स्थायित्व का अभाव रहेगा. दांपत्य जीवन में धैर्य और समझदारी जरूरी है. सप्ताह के अंत में संवाद बढ़ने से संबंधों में सुधार होगा.

यह भी पढ़ें: 7 दिन में 6 ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन मचाएगा तहलका, पढ़ें मेष से मीन राशि पर कैसा होगा असर?

मकर राशि लव राशिफल

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन को गंभीर और मजबूत बनाने वाला रहेगा. प्रेमी युगल भविष्य, जिम्मेदारियों और विवाह को लेकर चर्चा करेंगे. अविवाहित जातकों को स्थायी और भरोसेमंद प्रेम संबंध मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन में स्थिरता, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा बनी रहेगी.

कुंभ राशि लव राशिफल

कुंभ राशि के प्रेम जीवन में इस सप्ताह मित्रता और मानसिक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे. अविवाहित जातकों को मित्रों या ऑनलाइन माध्यम से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. दांपत्य जीवन में खुला संवाद रिश्ते को और मधुर बनाएगा.

यह भी पढ़ें: लोहे की तरह सख्‍त होती हैं ये लड़कियां, खुद बनाती हैं अपना मुकाम, 35 साल की उम्र के बाद गाड़ती हैं कामयाबी के झंडे

मीन राशि लव राशिफल

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम, भावुकता और आत्मिक जुड़ाव से भरा रहेगा. प्रेमी युगल भावनात्मक रूप से और करीब आएंगे. पुराने प्रेम संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं. अविवाहित जातकों को सच्चा और गहरा प्रेम मिलने के संकेत हैं. दांपत्य जीवन में कोमलता, करुणा और अपनापन बना रहेगा. यह सप्ताह प्रेम संबंधों को नई गहराई देने वाला सिद्ध होगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

love rashifal

Trending news

सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
mayor
मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
DNA
DNA: मुंबई में 'ठाकरे राज' का The End, एक झटके में कैसे खत्म हुआ 30 साल का राज?
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
DNA
मुंबई में धाराशायी हुई उद्धव की राजनीति... क्यों भारी पड़ा भाई राज ठाकरे का साथ?
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका