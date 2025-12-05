Weekly Love Horoscope 8 to 14 December 2025 : दिसंबर के दूसरे सप्ताह में चंद्रमा का कन्या से तुला राशि तक का गोचर प्रेम जीवन में व्यावहारिकता और संतुलन बढ़ाता है. मंगल पहले से ही धनु में होने से रिश्तों में स्पष्टता, खुलापन और साहस आता है. बुध का वृश्चिक में बने रहना पार्टनर के साथ गहरे संवाद और छिपी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अनुकूल है. गुरु का मिथुन में वक्री होकर जाना पुराने संबंधों की समीक्षा और अविवाहितों के लिए नए परिचय का योग बनाता है. शुक्र अस्त होने के कारण रोमांस थोड़ा धीमा दिख सकता है, लेकिन भावनात्मक समझ मजबूत रहेगी.

मेष लव राशिफल

यह सप्ताह मेष जातकों के प्रेम जीवन में साहस और भावनाओं का अनोखा मिश्रण लाता है. आप अपने रिश्ते में खुलकर बात करेंगे, जिससे कई गलतफहमियां दूर होंगी, लेकिन कभी-कभी आपकी सीधेपन वाली प्रवृत्ति साथी को थोड़ा असहज भी कर सकती है. जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी नए आकर्षण के जन्म का संकेत देता है -हालांकि जल्दबाजी रिश्ते को हल्का भी कर सकती है. कपल्स अपने भविष्य को लेकर गंभीर चर्चाएं करेंगे. रिश्ते में नयी गर्माहट आएगी, पर धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

वृषभ लव राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से स्थिर लेकिन थोड़ा धीमा रहेगा. पार्टनर से बातचीत मधुर होगी और आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी, लेकिन पुरानी बातों को मन में दबाकर रखने की आदत परेशानी दे सकती है. अविवाहित जातक किसी भरोसेमंद व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे, पर यह रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. इस सप्ताह आपकी शांति ही प्रेम का आधार बनेगी. केवल एक चीज से बचें- अनिश्चितता या रिश्ते को जरूरत से ज्यादा समय देना, क्योंकि इससे साथी असुरक्षित महसूस कर सकता है.

मिथुन लव राशिफल

मिथुन राशि के प्रेम जीवन में इस सप्ताह रोमांच, बातचीत और नजदीकियां बढ़ेंगी. आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करेंगे, जिससे रिश्ते में नए रंग भरेंगे. लेकिन मन की अस्थिरता या लगातार विचार बदलने की आदत कभी-कभी तनाव पैदा कर सकती है. अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति से चैट या मुलाकात का अवसर मिलेगा. यह सप्ताह प्रेम में नयापन लाता है, पर आपको अपनी भावनाओं में निरंतरता रखनी होगी ताकि साथी सुरक्षित महसूस करे.

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह संवेदनाओं का गहरा अनुभव लेकर आता है. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे और रिश्ते में गर्माहट भी बढ़ेगी. लेकिन अत्यधिक भावुकता कभी-कभी साथी पर दबाव भी डाल सकती है. अविवाहित जातक किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होंगे जो उन्हें मानसिक शांति देता है. यह सप्ताह रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है- बस छोटी बातों को दिल पर न लें. कुल मिलाकर प्रेम में समर्पण और गहराई दोनों दिखाई देंगे.

सिंह लव राशिफल

इस सप्ताह सिंह राशि के लिए प्रेम जीवन में गर्मजोशी और रोमांस तो ज्यादा रहेगा, पर अहंकार या अधिकार जताने की प्रवृत्ति तनाव भी दे सकती है. कपल्स एक-दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे, और पार्टनर आपकी बातों का सम्मान करेंगे. अविवाहित जातकों को किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिलेगा, लेकिन जल्दी भावनाएं जताने से बचें. रिश्ते में मजबूती तभी आएगी जब आप सामने वाले को स्वतंत्रता देंगे. सकारात्मकता अधिक है, बस व्यवहार में नरमी जरूरी है.

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि वालों के प्रेम जीवन में यह सप्ताह सोच-विचार और संवेदनशील निर्णयों वाला है. आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर होंगे और छोटी-छोटी बातों का विश्लेषण करेंगे. लेकिन अत्यधिक विश्लेषण रिश्ते की सहजता को कम कर सकता है. पार्टनर आपके विचारों की कद्र करेगा, पर भावनाओं को छिपाने की आदत समस्या बना सकती है. अविवाहित लोग किसी शांत स्वभाव वाले व्यक्ति से जुड़ सकते हैं. प्रेम में स्पष्टता और सहज संवाद ही आपकी ताकत बनेगी.

तुला लव राशिफल

तुला राशि के लिए यह सप्ताह प्रेम में सौंदर्य, आकर्षण और संतुलन लेकर आता है. कपल्स अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे. लेकिन मन में द्वंद्व या किसी पुराने व्यक्ति की याद वर्तमान रिश्ते को प्रभावित कर सकती है. अविवाहित जातकों को किसी पुराने परिचित से प्रेम संकेत मिल सकते हैं. यह सप्ताह प्रेम में सामंजस्य देता है, पर निर्णय लेने में आपका हिचकिचाना कुछ समय के लिए तनाव पैदा कर सकता है. यदि आप स्पष्टता रखेंगे, तो रिश्ते में चमक बढ़ेगी.

वृश्चिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में गहराई, आकर्षण और तीव्रता लाता है. पार्टनर आपकी भावनाओं को महसूस करेंगे और रिश्ते में निकटता बढ़ेगी. लेकिन आपकी तीव्र संवेदनाएं कभी-कभी साथी को असहज कर सकती हैं. अविवाहित लोग किसी रहस्यमय व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे. यह सप्ताह जुनून से भरा है, लेकिन विश्वास और नियंत्रण आवश्यक है. यदि आप भावनाओं को संतुलित रखेंगे, तो प्रेम मजबूत होगा.

धनु लव राशिफल

धनु राशि के लिए यह सप्ताह प्रेम में खुलापन, यात्रा और बातचीत का समय है. कपल्स साथ में नई योजनाएं बनाएंगे, और रिश्ता रोमांचक दिशा में आगे बढ़ेगा. लेकिन आपकी स्वतंत्रता की चाहत कभी-कभी साथी को असुरक्षित कर सकती है. अविवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ है - किसी यात्रा, कार्यक्रम या ऑनलाइन बातचीत से प्रेम का अवसर मिल सकता है. यह सप्ताह प्रेम को नई दिशा देता है, पर जिम्मेदारी भी मांगता है.

मकर लव राशिफल

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में गंभीरता और स्थिरता दोनों लेकर आता है. कपल्स भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात करेंगे, और परिवार की ओर से भी सहयोग मिलेगा. लेकिन आपकी व्यस्तता साथी पर असर डाल सकती है. अविवाहित जातकों को किसी परिपक्व व्यक्ति का प्रस्ताव मिल सकता है. यह सप्ताह प्रेम में नींव मजबूत करने वाला है- बस भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी नरमी आवश्यक है.

कुंभ लव राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में नई सोच और सहजता लाता है. साथी आपकी स्वतंत्र विचारधारा का सम्मान करेगा, और आप दोनों के बीच संवाद अच्छा रहेगा. लेकिन भावनात्मक दूरी या व्यस्तता कभी-कभी रिश्ते में ठंडक ला सकती है. अविवाहित जातकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नया जुड़ाव मिल सकता है. सप्ताह प्रेम में नयापन लाता है, पर भावनात्मक उपलब्धता जरूरी है.

मीन लव राशिफल

मीन राशि वालों के प्रेम जीवन में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और रोमांस से भरा है. पार्टनर आपकी संवेदनशीलता को समझेगा, और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. लेकिन अधिक कल्पनाशील होना कभी-कभी वास्तविकता से दूर ले जा सकता है, जिससे तनाव बन सकता है. अविवाहित जातकों को मनपसंद साथी मिलने की प्रबल संभावना है. इस सप्ताह प्रेम में सपने भी हैं और सच होने के योग भी- बस भावनाओं को संतुलित रखें

