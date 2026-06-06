/सोमवार को सफेद और मंगलवार को क्यों पहनना चाहिए लाल रंग, जानिए दिनों के हिसाब से अपने लकी कलर्स

Lucky Dress Color: कपड़ों के रंग सिर्फ हमारे लुक को नहीं बदलते, बल्कि हमारे मूड और किस्मत पर भी सीधा असर डालते हैं. हमारे ज्योतिष में माना गया है कि हफ्ते का हर एक दिन किसी न किसी खास ग्रह के इशारे पर चलता है. बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप दिन के हिसाब से सही रंग के कपड़े पहनें, तो सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है. इससे न सिर्फ मन खुश रहता है, बल्कि बिगड़े काम भी बनने लगते हैं. आज भी बहुत से लोग इंटरव्यू, बिजनेस मीटिंग या किसी शुभ काम पर जाने से पहले इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं. तो चलिए जानते हैं कि हफ्ते के सातों दिन आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स बनी रहें.
सोमवार का सीधा कनेक्शन हमारे चंदा मामा यानी चंद्रमा से है. ज्योतिष में चंद्रमा को हमारे मन और भावनाओं का मालिक माना गया है. इसलिए सोमवार के दिन सफेद, ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनना सबसे बेस्ट होता है. सफेद रंग शांति और सादगी का प्रतीक है. इसे पहनने से दिमाग एकदम कूल रहता है, गुस्सा शांत होता है और सोमवार का जो वीकेंड खत्म होने वाला स्ट्रेस होता है, वो भी काफी कम हो जाता है.
मंगलवार का दिन सीधे तौर पर संकटमोचन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है. मंगल का मतलब ही है साहस, जोश और फौलादी ताकत. इसलिए इस दिन लाल, मैरून या संतरी रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. लाल रंग पहनने से भीतर का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और इंसान बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराने के लिए तैयार रहता है.
बुधवार का नाता बुध ग्रह से है, जिन्हें बुद्धि, अच्छी सोच और बिजनेस का राजा माना जाता है. इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना महाशुभ होता है. हरा रंग हरियाली, ताजगी और खुशहाली का प्रतीक है. मान्यता है कि बुधवार को हरा पहनने से पढ़ाई लिखाई में फोकस बढ़ता है, दिमाग तेज चलता है और अगर आप व्यापारी हैं, तो आपके मुनाफे के चांस भी काफी बढ़ जाते हैं.
गुरुवार यानी थर्सडे का संबंध देवताओं के गुरु, बृहस्पति से है. गुरु का मतलब है ज्ञान, मान सम्मान और घर की बरकत. इस दिन बिना सोचे पीले या सुनहरे रंग के कपड़े निकाल लेने चाहिए. पीला रंग खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है. इसे पहनने से समाज में इज्जत बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है.
शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का होता है, जो लाइफ में प्यार, रोमांस, फैशन और सुख सुविधाओं के मालिक हैं. इस दिन खुद को थोड़ा स्टाइलिश दिखाने के लिए गुलाबी, चमकदार सफेद या क्रीम कलर के कपड़े पहनने चाहिए. माना जाता है कि इससे आपसी रिश्तों में मिठास आती है, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनती है और लाइफ में लग्जरी बढ़ती है.
शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है. शनि देव को अनुशासन और मेहनत पसंद है. इस दिन गहरे नीले या काले रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छा माना जाता है. ये रंग हमें दुनिया की बुरी नजर और नेगेटिविटी से बचाते हैं. साथ ही इसे पहनने से इंसान के भीतर धैर्य और खुद पर कंट्रोल करने की ताकत बढ़ती है.
हफ्ते का आखिरी दिन यानी रविवार, जिसके मालिक खुद सूर्य देव हैं. सूर्य का मतलब है नाम, फेम, तेज और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी. इस दिन लाल, संतरी या पीले रंग के शेड्स पहनना सबसे बढ़िया रहता है. रविवार को ये ब्राइट कलर्स पहनने से शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगती है और इंसान का आत्मबल बहुत मजबूत होता है.
सीधी बात ये है कि भले ही आज का जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, लेकिन इन रंगों का हमारे दिमाग और मूड पर जो असर पड़ता है, उसे विज्ञान भी मानता है. तो कल से आप भी दिन के हिसाब से अपने कपड़े चुनिए और देखिए जिंदगी में कैसे बदलाव आता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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