Weekly Numerology 11-17 May 2026: इस हफ्ते जुबान पर लगाम लगाकर रखें ये 2 मूलांक वाले लोग, वरना होगी बड़ी मुसीबत, इन बर्थडेट वालों को धन लाभ

11 से 17 मई 2026 के बीच मंगल, बुध और सूर्य जैसे बड़े ग्रह-गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे. अंक राशिफल के अनुसार इस सप्‍ताह कुछ मूलांक वालों को बोलते समय सावधानी रखने की जरूरत है. वहीं कुछ मूलांक वालों को इन 7 दिनों में पद, पैसा और प्‍यार मिल सकता है.

यहां मूलांक से मतलब है जन्‍मतारीख का जोड़, जैसे- जिन लोगों का जन्‍म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा. इसी तरह 6, 15, 24 तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक 6 होगा. अपने मूलांक के जरिए जानिए आने वाला सप्‍ताह (11 से 17 मई 2026 तक का समय) आपके लिए कैसा रहेगा.

साप्ताहिक अंक राशिफल: 11-17 मई 2026

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह वर्कप्‍लेस पर आपके काम की तारीफ होगी. लेकिन इस चक्‍कर में लापरवाही या घमंड न करें. बुरा बोलने या जरूरत से ज्‍यादा बोलने से बचें. जरूरी काम समय पर पूरे करना बेहतर होगा. कारोबारियों को लाभ होगा. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. तनाव से बचें.

उपाय: रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं.

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मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह आपका कोई अहम काम पूरा हो सकता है. किसी से सहायता लेने में न हिचकिचाएं. पार्टनरशिप में काम करने वालों को लाभ हो सकता है. जल्‍दबाजी में फैसले न लें. खर्चों पर काबू रखें. नकारात्‍मकता और तनाव से बचने के लिए योग करें, वरना अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे. पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा.

उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं या उनके मंत्रों का जाप करें.

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह आपको भाग्‍य का साथ मिलेगा. करियर संबंधी गुड न्‍यूज मिल सकती है. प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है. कारोबारी लोगों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेकिन बड़ा निवेश न करें. परिवार के साथ किसी सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग हैं.

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

करियर में अचानक बदलाव आ सकता है. कुछ लोगों को यह परिवर्तन नापसंद लग सकता है. विचारों में स्‍पष्‍टता रखें, फिर बोलें और निर्णय लें. अपमानजनक शब्‍दों का उपयोग बिल्‍कुल न करें. वरना अपने हाथों अपना नुकसान करवा लेंगे. परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है. रिश्तों में गलतफहमी न बढ़ने दें.

उपाय: भगवान शिव की आराधना करने, उनके मंत्रों का जाप करने से लाभ होगा.

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मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह मूलांक 5 वाले लोगों का पद, पैसा और प्रतिष्‍ठा बढ़ा सकता है. मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अच्‍छा है. लेकिन वाणी से नुकसान होने के योग हैं. आलस से बचें. यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं. अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.

उपाय: गणेश जी की पूजा करें.

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

इस सप्ताह आप बहुत व्‍यस्‍त रहेंगे लेकिन आपकी कड़ी मेहनत का फल प्रमोशन और इनकम में बढ़ोतरी के रूप में मिल सकता है. योजना बनाकर काम करेंगे तो सारे काम समय पर पूरे कर लेंगे. वाद विवाद से बचें. स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है.

उपाय: पानी में गुलाबजल मिला कर स्नान करें. इत्र लगाएं.

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

आपके लिए यह सप्ताह औसत है. धीमी रफ्तार से पैसा आएगा, लिहाजा खर्च पर कंट्रोल रखना ही बेहतर है. इस हफ्ते आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं. वॉक पर जाना आपको प्रकृति के करीब लाएगा, साथ ही मंत्र जाप करें, इससे बेहतर महसूस करेंगे. त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी परेशान कर सकती है.

उपाय: योग, ध्‍यान, सैर के लिए समय निकालें.

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपको वो सफलता या पद मिल सकता है, जिसका आपको इंतजार था. साथ ही रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कानूनी विवाद में मामला आपके पक्ष में आता दिखेगा. हड्डी या जोड़ों संबंधी समस्‍या हो सकती है.

उपाय: बड़े-बुजुर्गों और जरूरतमंदो की सेवा/मदद करें.

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

इस सप्ताह आपका जोश हाई रहेगा. आप तेजी से काम निपटाएंगे. चुनौतियां आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. धन लाभ होने के योग हैं. एक बात का ध्‍यान रखना जरूरी है कि अनावश्यक जोखिम न लें. जल्दबाजी में काम न करें, चोट लग सकती है. रिश्ते मधुर रहेंगे.

उपाय: हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)