Weekly Numerology Predictions: अंक ज्योतिष के अनुसार जून का अंत और जुलाई की शुरुआत कुछ खास तारीखों में जन्मे लोगों के लिए सुखद साबित हो सकती है. इन लोगों को नौकरी-व्यापार में तरक्की पाने के बड़े मौके मिल सकते हैं.
वहीं कुछ लोगों को फिजूलखर्ची भारी पड़ सकती है. बजट बुरी तरह बिगड़ सकता है. बेहतर है धन का लेन-देन और खर्च सोच-समझकर करें. पढ़ें 29 जून से 5 जुलाई 2026 का साप्ताहिक अंक भविष्यफल.
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी. किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा.
आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संवाद बेहतर रहेगा. अहंकार से बचेंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे.
पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है. बड़े-बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी.
स्वास्थ्य: अधिक काम के कारण थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद और पानी का सेवन करें.
करियर: टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे. जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय फिलहाल टालें.
आर्थिक स्थिति: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पुराने मतभेद बातचीत से दूर हो सकते हैं.
पारिवारिक जीवन: घर के किसी सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, जिसमें आपका सहयोग आवश्यक होगा.
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान फायदेमंद रहेगा.
करियर: शिक्षा, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है. नए अवसर मिल सकते हैं.
आर्थिक स्थिति: आय बढ़ाने के नए स्रोत दिखाई देंगे, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय संभव है.
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें. पाचन संबंधी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें.
करियर: आपकी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा. अधूरे कार्य पूरे करने के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.
आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति स्थिर रहेगी. बड़े खर्च सोच-समझकर करें.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: जिद छोड़कर बातचीत करेंगे तो रिश्तों में सुधार आएगा.
पारिवारिक जीवन: परिवार की किसी महत्वपूर्ण योजना में आपकी भूमिका अहम रहेगी.
स्वास्थ्य: कमर, गर्दन या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. नियमित व्यायाम करें.
करियर: अचानक नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी या व्यापार में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं.
आर्थिक स्थिति: लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किसी भी योजना में पैसा न लगाएं.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: गलतफहमियां दूर होंगी. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.
पारिवारिक जीवन: छोटी यात्रा या पारिवारिक कार्यक्रम की संभावना है.
स्वास्थ्य: यात्रा और भागदौड़ के कारण थकान हो सकती है. पर्याप्त आराम करें.
करियर: आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी. टीम का सहयोग मिलेगा और कार्य समय पर पूरे होंगे.
आर्थिक स्थिति: खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. विलासिता पर अधिक खर्च न करें.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है.
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बिताया समय मानसिक संतोष देगा.
स्वास्थ्य: मीठा और तला-भुना भोजन सीमित रखें.
करियर: रिसर्च, आईटी, शिक्षा और विश्लेषणात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.
आर्थिक स्थिति: आय सामान्य रहेगी. अनावश्यक जोखिम से बचना बेहतर रहेगा.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर बात करें, इससे संबंध मजबूत होंगे.
पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा, हालांकि कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा रहेगी.
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और पर्याप्त नींद जरूरी है.
करियर: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनका परिणाम भविष्य में लाभ देगा. धैर्य बनाए रखें.
आर्थिक स्थिति: पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. कानूनी या दस्तावेजी मामलों में सावधानी रखें.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: व्यस्तता के कारण साथी को समय कम मिल सकता है. संतुलन बनाए रखें.
पारिवारिक जीवन: घर के किसी वरिष्ठ सदस्य का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर और तनाव पर ध्यान दें. नियमित दिनचर्या अपनाएं.
करियर: समाज सेवा, प्रशासन, रक्षा, चिकित्सा और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह प्रगतिशील रहेगा. पुराने कार्य पूरे होंगे.
आर्थिक स्थिति: रुका हुआ भुगतान मिलने के योग हैं. दान-पुण्य में रुचि बढ़ सकती है.
प्रेम/वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना है.
पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन बनाए रखें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)