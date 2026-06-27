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इस हफ्ते करियर में झंडे गाड़ेंगे इन तारीखों में जन्‍मे लोग, फिजूलखर्ची बिगाड़ेगी बजट, पढ़ें साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष

साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यफल (29 जून 2026 - 5 जुलाई 2026) : इस सप्‍ताह मूलांक 1, मूलांक 3 समेत कुछ मूलांकों वाले लोग करियर में बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं. इन लोगों की नेतृत्‍व क्षमता खुलकर सामने आ सकती है. पढ़ें साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिषफल.

Written ByDilip GuptaEdited By:Shraddha Jain
Published: Jun 27, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:10 AM IST
इस हफ्ते करियर में झंडे गाड़ेंगे इन तारीखों में जन्‍मे लोग, फिजूलखर्ची बिगाड़ेगी बजट, पढ़ें साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Dilip Gupta

Dilip Gupta

ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, आध्यात्मिक परामर्श एवं जीवन मार्गदर्शन के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. ग्रह-नक्षत्रों की चाल, कुंडली विश्लेषण, विवाह, करियर, धन, स्वास्थ्य एवं जीवन की विभिन्न चुनौतियों से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी पकड़ है.

सरल भाषा, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से वे पाठकों तक ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल एवं हस्तरेखा विज्ञान से जुड़ी उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं. उनके लेखों का उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना, सही दिशा प्रदान करना और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है.

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