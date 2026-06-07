Weekly Numerology in Hindi: जून के दूसरे सप्ताह का सामूहिक अंक 9 बनता है. 8 जून से 14 जून 2026 तक का सप्ताह अंक 9 के प्रभाव में रहेगा, जो कि मंगल का अंक है. जिससे इस हफ्ते कुछ लोगों में जोश, जल्दबाजी के साथ बेचैनी देखने को मिल सकती है. सप्ताह की सामूहिक ऊर्जा का गणित ऐसे समझें-
8 जून 2026 से 14 जून 2026 के सप्ताह का योग
08-06-2026 = 8+6+2+0+2+6 = 24 = 6
14-06-2026 = 1+4+6+2+0+2+6 = 21 = 3
साप्ताहिक ऊर्जा
6 + 3 = 9
अंक ज्योतिष के अनुसार इस हफ्ते गुस्सा करने, जल्दबाजी में फैसले लेने और हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें. जो लोग धैर्य के साथ काम करेंगे, उनके रुके हुए काम पूरे होंगे और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल सकते हैं. यहां पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का साप्ताहिक अंक ज्योतिष.
पिछले कुछ समय से आप जिस बात को लेकर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इस सप्ताह उसी दिशा में हलचल दिखाई दे सकती है. ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, लेकिन आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है.
नौकरी करने वालों को किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. यदि आप अपना काम बदलने या नया काम शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो अभी जल्दबाजी करने के बजाय पूरी तैयारी पर ध्यान दें.
घर में किसी छोटे सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में अहंकार को बीच में न आने दें. कई बार आपकी साफगोई सामने वाले को कठोरता जैसी लग सकती है.
सप्ताह के आखिरी दिनों में थकान महसूस हो सकती है. आराम को नजरअंदाज न करें.
शुभ रंग: ताम्र रंग, हल्का सुनहरा
शुभ अंक: 1, 4
उपाय: रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें.
यह सप्ताह आपको अपने मन को समझने का अवसर देगा. कई बार ऐसा लगेगा कि आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले हैं. हालांकि यह स्थिति नकारात्मक नहीं है. कई महत्वपूर्ण निर्णय इसी दौरान मन में स्पष्ट हो सकते हैं.
परिवार से जुड़ी कोई चिंता धीरे-धीरे कम होती दिखाई देगी. किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र से बातचीत मन को राहत दे सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी बात को मन में दबाकर बैठे थे, वे अब उसे व्यक्त करने का साहस जुटा सकते हैं.
कामकाज में टीमवर्क आपके लिए फायदेमंद रहेगा. अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है.
सप्ताह के मध्य में भावुक होकर कोई आर्थिक निर्णय लेने से बचें.
शुभ रंग: दूध सफेद, आसमानी नीला
शुभ अंक: 2, 7
उपाय: सोमवार को चावल का दान करें.
यह सप्ताह आपको लोगों के बीच पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है. आपकी बातों और विचारों को महत्व मिलेगा. यदि आप शिक्षा, लेखन, कंटेंट, ट्रेनिंग या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है.
कुछ लोग नया कोर्स, नई योजना या नया लक्ष्य तय कर सकते हैं. जो काम लंबे समय से रुका हुआ था उसमें भी गति आने के संकेत हैं.
दोस्तों का सहयोग मिलेगा लेकिन हर सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी रहेगा क्योंकि इस सप्ताह खर्च करने का मन ज्यादा हो सकता है.
परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना भी दिखाई दे रही है.
शुभ रंग: केसरिया, हल्का पीला
शुभ अंक: 3, 6
उपाय: गुरुवार को पीले फल दान करें.
आपके लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों का रहेगा. कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि सारे काम एक साथ आपके सामने आ गए हैं. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि धीरे-धीरे चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी.
नौकरी में अतिरिक्त काम मिल सकता है. बिजनेस वालों को पुराने संपर्कों से फायदा होने की संभावना है. सप्ताह के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति मदद कर सकता है जिससे आपको उम्मीद नहीं होगी.
घर में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है लेकिन यदि आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित रखेंगे तो स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी.
इस सप्ताह जल्दबाजी में किसी को पैसा उधार देने से बचें.
शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन, मिट्टी रंग
शुभ अंक: 4, 8
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें.
इस सप्ताह आपका फोन शायद आपसे ज्यादा व्यस्त रहेगा. बातचीत, संदेश, मीटिंग और नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. कई बार आपको लगेगा कि दिन कहां निकल गया पता ही नहीं चला.
कामकाज में कोई नया अवसर सामने आ सकता है. जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मीडिया या ऑनलाइन व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए सप्ताह सकारात्मक रह सकता है.
हालांकि हर चमकती चीज अवसर नहीं होती. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें.
रिश्तों में आपकी हंसी-मजाक वाली आदत किसी को अच्छी लगेगी तो किसी को गलत भी समझ आ सकती है. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.
शुभ रंग: फिरोजी, हल्का हरा
शुभ अंक: 5, 1
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
आपका ध्यान इस सप्ताह अपने लोगों पर ज्यादा रहेगा. कई लोग परिवार के साथ समय बिताने, घर को व्यवस्थित करने या पुराने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.
जो लोग कला, फैशन, डिजाइन, ब्यूटी या फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्हें कोई नया विचार या अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन आराम और शौक की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है.
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जो लोग किसी बात को लेकर नाराज चल रहे थे, उनके बीच बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है.
सप्ताह के आखिरी दिनों में शरीर को आराम की जरूरत महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम
शुभ अंक: 6, 9
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
यह सप्ताह आपको थोड़ा धीमा चलने का संकेत दे रहा है. हर काम में जल्दबाजी करने के बजाय निरीक्षण और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा. कई बार आप अकेले रहना पसंद करेंगे और यह आपके लिए लाभदायक भी रहेगा.
कामकाज में किसी दस्तावेज या समझौते को लेकर सावधानी रखें. कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है.
मन कभी-कभी अतीत की तरफ भी जा सकता है लेकिन पुरानी बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं होगा.
शुभ रंग: धानी, धूसर
शुभ अंक: 7, 2
उपाय: सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
धीमी शुरुआत के बावजूद यह सप्ताह आपके लिए मजबूत साबित हो सकता है. जो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, उन्हें अब उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं.
नौकरी में स्थिरता और बिजनेस में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने लेन-देन का समाधान निकलने की संभावना है.
हालांकि जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी. परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा. अपनी बात मन में दबाकर रखने से बचें.
सप्ताह के अंत तक कोई राहत देने वाली खबर मिल सकती है.
शुभ रंग: नेवी ब्लू, गहरा भूरा
शुभ अंक: 8, 4
उपाय: शनिवार को काला तिल दान करें.
यह सप्ताह आपको सक्रिय बनाए रखेगा. कई काम एक साथ पूरे करने की कोशिश करेंगे और ज्यादातर मामलों में सफल भी रहेंगे. लोग आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को नोटिस करेंगे.
नौकरी में नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण काम का मौका मिल सकता है. बिजनेस में भी नई संभावनाएं बन सकती हैं.
हालांकि एक बात का ध्यान रखें हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता. कुछ जगह संयम ज्यादा लाभ देगा.
परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा. सप्ताह के अंतिम दिनों में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है.
शुभ रंग: गहरा लाल, मरून
शुभ अंक: 9, 3
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
यह सप्ताह लोगों को यह समझाने का प्रयास करेगा कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं है. कई लोग अपने भीतर झांकेंगे, अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और कुछ पुराने बोझ छोड़ने का प्रयास करेंगे. जहां धैर्य रहेगा वहां परिणाम भी बेहतर मिलेंगे.
इस सप्ताह के शुभ रंग: हल्का नीला, हरा और क्रीम
इस सप्ताह के शुभ अंक: 1, 4, 6
विशेष सलाह: किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं.
साप्ताहिक उपाय: प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें.
अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद को भोजन या फल का दान करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)