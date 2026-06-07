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Saptahik Ank Jyotish: इस सप्‍ताह पर हावी रहेगी मंगल की ऊर्जा, बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा है 8 से 14 जून का समय

साप्ताहिक अंक ज्योतिष 8 जून से 14 जून 2026 : यह सप्‍ताह मूलांक 1, मूलांक 8 और मूलांक 9 वालों के लिए बहुत अच्‍छा रहने वाला है. इन लोगों को नौकरी-व्‍यापार में लाभ होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 तक का साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष 8 से 14 जून 2026.

Written ByManish Aggarwal Edited By:Shraddha Jain
Published: Jun 07, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:23 PM IST
Saptahik Ank Jyotish: इस सप्‍ताह पर हावी रहेगी मंगल की ऊर्जा, बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा है 8 से 14 जून का समय

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Manish Aggarwal

Manish Aggarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है. 16 वर्ष की उम्र से ज्‍योतिष के क्षेत्र में सक्रिय मनीष का उद्देश्य प्रामाणिक वैदिक ज्ञान के माध्यम से लोगों को स्पष्टता, सफलता और सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन देना है.

वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र, साइकिक हीलिंग, तंत्र साधना, काला जादू निवारण, कॉर्पोरेट ज्योतिष और वास्तु परामर्श में विशेषज्ञता के साथ उन्‍होंने हजारों लोगों को करियर, व्यवसाय, विवाह, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों से उबरने में मदद की है. साथ ही उन्‍हें अपने जीवन को लेकर बेहतर निर्णय लेने में मदद की है. 

दो बार 'भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी' (Best Astrologer in India) के खिताब से सम्मानित हो चुके हैं और अपनी सटीक भविष्यवाणियों तथा प्रभावी आध्यात्मिक उपायों के लिए 25 से अधिक पुरस्कार पा चुके हैं. 

नोएडा स्थित अपने कार्यालय से कार्य करते हुए वे 35 वेदपाठी पंडितों की एक अत्यंत अनुभवी टीम के साथ मिलकर काम करता हैं. उनके संस्‍थान AVK ने पूरे भारत में स्थित प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और सिद्ध पीठों के साथ आध्यात्मिक सहयोग भी स्थापित किए हैं. परामर्श सेवाओं के साथ-साथ, नियमित रूप से ज्योतिष की कक्षाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करते हैं, जिनके जरिए प्रामाणिक वैदिक ज्ञान का प्रसार करता हैं.

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