Weekly Numerology Prediction 17 to 23 November 2025 : न्‍यूमेरोलॉजी में व्‍यक्ति की जन्‍मतारीख का जोड़ मूलांक कहलाता है. इस मूलांक के जरिए ही भविष्‍यफल की गणना की जाती है. जैसे- किसी भी महीने की 1, 10, 19 (1+9=10, 1+0=1) या 28 (2+8=10, 1+0=1) तारीख को जन्‍मे जातकों का मूलांक 1 होगा. यहां पढ़ें अपनी बर्थडेट के अनुसार अपना साप्‍ताहिक अंक राशिफल.



मूलांक 1 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 1 के जातकों को इस हफ्ते धन लाभ हो सकता है. कोई अच्‍छी सूचना मिल सकती है, जो आपका दिल खुश कर देगी. लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा. करियर में आपका टैलेंट रंग दिखाएगा. हालांकि सप्‍ताह के अंत में कोई चिंता सता सकती है.

मूलांक 2 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

इस सप्ताह मूलांक 2 के जातकों को पिछली परेशानियों से कुछ राहत मिलती नजर आएगी. तनाव दूर होगा. करियर में उन्‍नति मिलेगी. आर्थिक लाभ भी हो सकती है. लव पार्टनर से नजदीकियां बढ़ेंगी. जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है.

मूलांक 3 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

साप्‍ताहिक अंक राशिफल के अनुसार मूलांक 3 के जातकों के लिए यह हफ्ता आर्थिक मामलों में शुभ रहेगा. आप निवेश कर सकते हैं और निवेश से लाभ पा सकते हैं. करियर में कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मूलांक 4 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

इस सप्ताह मूलांक 4 वालों की जिंदगी में काफी सुकून महसूस होगा. हालांकि करियर में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे. फिर भी आप तरक्‍की होने को लेकर आशापूर्ण रहेंगे. निवेश सोच-समझकर करें, वरना नुकसान हो सकता है.

मूलांक 5 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 5 के जातकों को इस हफ्ते अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा. तभी आप सुखी रह आएंगे. उन्‍नति भी मिलेगी. निवेश से धन लाभ होगा. लव लाइफ आपके काबू से बाहर हो जाएगी, आपको तनाव हो सकता है.

मूलांक 6 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

इस सप्ताह मूलांक 6 वालों की लव लाइफ सुकून भरी रहेगी. आपस में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है. रोमांस बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है, क्‍योंकि खर्च बढ़ेगा. निवेश से धन लाभ होगा. आप लंबे समय बाद राहत महसूस करेंगे.

मूलांक 7 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 7 वाले लोगों के लिए इस हफ्ते सारे फैसले सोच-समझकर करने की जरूरत है. जल्‍दबाजी ना करें. करियर के लिए समय अच्‍छा है. बढ़े हुए खर्चे परेशान कर सकते हैं. हालांकि सप्ताह के अंत में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी.

मूलांक 8 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 8 के जातकों के लिए यह हफ्ता करियर में उन्‍नति लेकर आएगा. आर्थिक मामलों में लाभ होगा. आप खुश रहेंगे. लव लाइफ में प्‍यार बना रहेगा. सप्ताह के अंत में कोई प्रतिकूल स्थिति बन सकती है लेकिन आप उसे बातचीत करके अनुकूल बना सकते हैं.

मूलांक 9 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 9 के लोगों को यह सप्‍ताह करियर में उन्नति देगा. साथ ही आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा. आप क्रिएटिव रहेंगे. साथ ही धन लाभ भी होगा. लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा. आप फैमिली में अच्‍छा समय बिताएंगे. तनाव दूर होगा.

