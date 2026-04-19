Saptahik Ank Jyotish: इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, लक्ष्मी कृपा से अगले 7 दिन कराएंगे मालामाल!

Weekly Numerology prediction 20 - 26 april 2026: अप्रैल महीने की 20 से 26 तारीख का समय विशेष है. इस दौरान कई शुभ योग बन रहे हैं. एक ओर कुछ मूलांक वालों को तगड़ा धन लाभ हो सकता है. वहीं कुछ मूलांक वलों को इस दौरान शांत और संतुलित रहने की जरूरत है. ताकि कोई नुकसान न हो. अपनी बर्थडेट के जोड़ यानी कि मूलांक के जरिए जानिए अपना इस सप्‍ताह का अंक ज्‍योतिष राशिफल.

मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल 20-26 अप्रैल 2026

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

करियर - इस हफ्ते काम पर फोकस करें. ऑफिस पॉलिटिक्‍स से दूर रहें और जल्दबाजी में निर्णय न लें.

आर्थिक स्थिति - बचत पर ध्‍यान दें और रिस्‍की इंवेस्‍टमेंट न करें. रिश्ते - बातचीत यदि सौम्‍यता से करेंगे तो बिगड़ी बात भी बन जाएगी.

स्वास्थ्य - तनाव बढ़ सकता है. अच्‍छी नींद लेने की कोशिश करें. सलाह - अहंकार से बचें.

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

करियर - आपको वर्कप्‍लेस पर सहयोग मिलेगा. अपनी टीम और क्‍लाइंट से संपर्क बनाएं रखें. आपकी जिम्‍मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन खुद पर भरोसा रखें.

आर्थिक स्थिति : बजट बनाकर चलना ही बेहतर रहेगा, वरना जेब बुरी तरह ढीली हो सकती है.

रिश्‍ते - बातचीत से मनमुटाव खत्‍म होगा. पुराना मसला सुलझेगा.

सेहत - मूड स्विंग हो सकते हैं. ज्‍यादा इमोशनल रहेंगे.

सलाह - खुद को शांत और संतुलित रखने की कोशिश करें.

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मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

करियर - यह सप्ताह नई चीजें सीखने और मार्गदर्शन लेने के लिए अच्‍छा है. अपने सीनियर्स की बात सुनें. नए अवसर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति - सोच-समझकर खर्च करें, वरना बेवजह पैसा लुटा देंगे.

रिश्ते - आपका व्‍यवहार अच्‍छा रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

सलाह: अहंकार से बचें, वरना करियर-रिश्‍तों सभी में समस्‍या होगी.

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)

करियर - यह सप्ताह अनुशासित रहने और मेहनत करने का है. कंसिस्‍टेंसी ही आपको लाभ देगी. गलतियां करने से बचें.

आर्थिक स्थिति: बैंक बैलेंस बढ़ेगा. बचत करें और भविष्‍य के बारे में योजनाएं बनाएं.

रिश्ते - रिश्‍तों में गलतफहमी हो सकती है, लिहाजा धैर्य से काम लें.

सेहत - कुछ बातों को लेकर भ्रम रह सकता है, जिससे मानसिक उलझन रहेगी.

सलाह- इस हफ्ते प्लानिंग और धैर्य ही आपको सफलता दिलाएंगे

मूलांक 5 (5, 14, 23)

करियर - आपके करियर में सकारात्‍मक परिवर्तन आने के योग हैं. नए मौके मिलेंगे. कारोबार में नई शुरुआत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति - अचानक धन लाभ हो सकता है.

रिश्ते - किसी नए व्‍यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा.

सलाह- जल्दबाजी में फैसले न लें.

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मूलांक 6 (6, 15, 24)

करियर - इस हफ्ते काम दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको इसके सकारात्‍मक नतीजे भी मिलेंगे और आपकी मेहनत की सराहना भी होगी.

आर्थिक स्थिति - शुभ कामों में खर्च होगा.

रिश्ते - रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य - अपनी नींद और आराम का ध्‍यान रखें.

सलाह - दूसरों के साथ-साथ खुद को भी प्राथमिकता दें

मूलांक 7 (7, 16, 25)

करियर - इस सप्‍ताह सोच-समझकर योजना बनाएं और फिर उसके अनुसार काम करें. इससे अच्‍छे नतीजे मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति - जोखिम भरे निवेश से बचें, वरना बड़ा नुकसान करवा लेंगे. सप्‍ताह के अंत में धन लाभ हो सकता है.

रिश्‍ते - आप एकांत में समय गुजारना चाहेंगे, लेकिन परिजन आपकी बात नहीं समझ सकेंगे.

सेहत - थकान हो सकती है. खासतौर पर खुद को सबसे कटा हुआ महसूस करेंगे. मेडिटेशन करें.

सलाह - चुप रहना अच्‍छी बात है लेकिन इसे लेकर अपनों में कोई भ्रम न रहे.

मूलांक 8 (8, 17, 26 )

करियर - काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन इसका फायदा भविष्य में मिलेगा. लिहाजा कोई भी शॉर्टकट लेने से बचें.

आर्थिक स्थिति - पैसों के मामले में स्थिति अच्‍छी रहेगी. धन संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है.

रिश्‍ते - आप प्‍यार जताने में असमर्थ रहेंगे.

सेहत - काम का बोझ थका देगा. आराम का ध्‍यान रखें.

सलाह - विनम्रता का साथ न छोड़ें.

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मूलांक 9 (9, 18, 27)

करियर - यह सप्ताह बदलाव आएंगे. पुराने काम और सोच से हटकर कुछ नया करना होगा. कुछ मामलों में स्‍पष्‍टता आएगी जिससे लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति - भावनाओं में आकर खर्च न करें.

रिश्ते - रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी. जिससे कुछ रिश्ते मजबूत होंगे तो कुछ खत्म भी हो सकते हैं

सेहत - पुरानी बातों को भूल जाना बेहतर है. वरना वे तनाव ही देंगी.

सलाह - कुछ चीजों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)