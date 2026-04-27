नए हफ्ते की शुरुआत कुछ मूलांक वालों के लिए शानदार रहने वाली है. साप्ताहिक अंक राशिफल से जानिए 27 अप्रैल 2026 से 3 मई 2026 तक का समय मूलांक 1 से मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा.
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Weekly Numerology Prediction 27 April to 3 May 2026 : अप्रैल का अंत और मई की शुरुआत 3 मूलांक के लिए खास रह सकती है. ये 7 दिन इन जातकों की किस्मत चमका सकते हैं. उन्हें पैसा और किस्मत का साथ मिलेगा. वहीं कुछ मूलांक वाले लोगों को नुकसान से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है.
इस हफ्ते आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है. लिहाजा पूरे विश्वास और पॉजीटिविटी के साथ बढ़ें. करियर में बड़े मौके मिलेंगे. पुराना लेन-देन निपटाएं और नए सिरे से बचत शुरू करें. सिर्फ दिखावे के लिए खर्च न करें.
मानसिक स्पष्टता आएगी, जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे. बातचीत के जरिए काम बनेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. गलतफहमियां दूर होंगी.
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काम में लापरवाही न करें और ओवरथिंकिंग से बचें. यदि इस स्ट्रेटजी पर काम किया तो समय पर टारगेट पूरे करने में सफल रहेंगे. साथ ही बेवजह खर्च करने से बचें. बेहतर है भविष्य के लिए बचत करें.
यदि योजना बनाकर और अनुशासित रहकर काम करें तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है. साथ ही पूर्व में की गई मेहनत का भी फल मिलेगा. पैसे-जमीने से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए समय अच्छा है. पैसा उधार देने से बचें.
इस सप्ताह आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जो कि करियर में तरक्की देंगे. साथ ही लाभकारी यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं. खरीदारी करते समय ध्यान रखें, वरना नुकसान हो सकता है. सोच-समझकर फैसले लें.
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इस हफ्ते पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी. वर्कप्लेस पर काम ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका फल भी मिलेगा. ग्लैमर, फैशन, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है. परिवार पर पैसा खर्च होगा. घर में आयोजन हो सकता है.
यदि बेवजह रिस्क न लें तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रह सकता है. मानसिक स्पष्टता आएगी. आपका दिमाग तेज चलेगा. आप ज्यादा काम निपटा सकते हैं. अंतर्मन की आवाज सुनें. खर्च की बजाय बचत पर फोकस करें.
यह हफ्ता पूर्व में की गई मेहनत का फल पाने का है. भले ही काम का बोझ ज्यादा लगे लेकिन उसे टालें नहीं. आपको लाभ होगा. आर्थिक लाभ भी हो सकता है. धन के मामले में शॉर्टकट से बचें.
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करियर से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. पुराने दर्द या बुरी आदत से पीछा छुड़ाने में सफल होंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. मन शांत रखें और बेवजह खर्च न करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)