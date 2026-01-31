साप्ताहिक अंक राशिफल 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 : फरवरी का पहला सप्ताह सामान्य नहीं होगा. यह 7 दिन सोच, निर्णय और रिश्तों की दिशा बदलने वाला होगा. अंक ज्योतिष के अनुसार यह समय तेजी से नतीजे पाने की इच्‍छा रखने की बजाय अपनी समझ बढ़ाने का है. अपनी जन्‍मतारीख से जानिए फरवरी 2026 का अंक राशिफल.

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

करियर / बिजनेस - इस सप्ताह लोग आपके फैसलों पर निर्भर होंगे, यह आपकी पिछली मेहनत का नतीजा है. बिजनेस में बड़ा मुनाफा हो सकता है, कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - रिश्तो में सही या गलत बजाय समझने के नजरिये से देखोगे तो रिश्ता मजबूत होगा. लव लाइफ में नई बहार आ सकती है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा.

स्वास्थ - ज्यादा सोचने से मानसिक थकान महसूस कर सकते है, मेडिटेशन से राहत मिलेगी.

परिवार - घर में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आपका सख्त व्यवहार माहौल बदल सकता है

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

करियर / बिजनेस - यह सप्ताह आपको सीखा सकता है की हर नहीं किया जा सकता, टीमवर्क जरुरी है. बिजनेस या जॉब में ये सप्ताह शानदार फल देने वाला होगा. शुरुआत में आपको लग सकता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन सप्ताह के मध्य में वही लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - दिल में बहुत कुछ है, लेकिन आप चुप हैं. यह चुप्पी गलतफमी बढ़ा सकती है, खुलकर बात करेंगे तो रिश्ता अच्छा होगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ - भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा. संगीत सुनना, नेचर के करीब रहना आपको राहत देगा.

परिवार - घर में खुशी का माहौल रहेगा, परिवार के साथ घूमने जा सकते है.

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

करियर / बिजनेस - इस सप्ताह आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. आपके आईडिया से लोग प्रभावित होंगे, अत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. बिजनेस को आगे बढ़ाने का समय है.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - रिश्तो में मिठास आएगी, पार्टनर के साथ मूवी देखने जा सकते है, सिंगल लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

स्वास्थ - सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, लेकिन देर रात तक जागना नुकसान कर सकता है.

परिवार - बातचीत से पारिवारिक रिश्तो में मजबूती आएगी, बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा.

मूलांक 4 (4,13, 22, 31)

करियर / बिजनेस - यह सप्ताह जल्दबाजी का नहीं सही दिशा में आगे बढ़ने का है, आपको कड़ी मेहनत का फल मिलेगा. पुराने प्रयास से बड़ी सफलता हासिल कर सकते है.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - साथी को भावनात्मक भावनात्मक जुड़ाव की जरुरत होगी. क्वालिटी समय साथ बिताने से रिश्ता गहरा होगा.

स्वास्थ - शरीर के संकेत नजरअंदाज ना करें. आराम करने से राहत महसूस करेंगे.

परिवार - जिम्मेदारियां बढ़ेगी, घर में खुशहाली रहेगी.

मूलांक 5 (5, 14, 23)

करियर / बिजनेस - यह सप्ताह अचानक बड़े बदलाव लाएगा. परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिलेगी, खुद पर भरोसा रखे.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - रिश्तो में ताजगी आएगी, कोई नई बातचीत सोच बदल सकती है.

स्वास्थ - भागदौड़ ज्यादा रहेगी, थकान होगी, खुद को समय दें.

परिवार - आपकी बातों का असर होगा, लेकिन वादों में संयम रखे.

मूलांक 6 (6, 15, 24)

करियर / बिजनेस - कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - प्यार में गहराई आएगी. रिश्तों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ - भावनात्मक मजबूती बनाए रखना जरुरी होगा. सेहत अच्छी रहेगी.

परिवार - घर-परिवार में माहौल सोहार्दपूर्ण रहेगा.

मूलांक 7 (7, 16, 25)

करियर / बिजनेस - रिसर्च, प्लानिंग से जुड़े लोगो को बेहतर परिणाम मिलेगा. जल्दबाजी से बचें. सोच-समझ कर निर्णय लें.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - अंदरूनी उलझने रिश्तों में दूरी ला सकती हैं. साफ बातचीत जरुरी होगी.

स्वास्थ - मानसिक और शारीरिक थकान होगी, खुद को समय दें. व्यायाम करें.

परिवार - भावनात्मक सहारा मिलेगा.

मूलांक 8 (8, 17, 26)

करियर / बिजनेस - मेहनत सही दिशा में करें. सफलता धीरे पर अच्छी मिलेगी. सप्ताह के अंत में अटके काम पूरे होंगे.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - रिश्तो में स्थिरता आएगी. भावनाएं शब्दों में नहीं अपने व्यवहार में दिखाए.

स्वास्थ - काम का दबाव तनाव ला सकता है, संतुलन जरुरी होगा.

परिवार - घर में आपकी भूमिका निर्याणक होगी.

मूलांक 9 (9, 18, 27)

करियर / बिजनेस - यह सप्ताह पुराने बोझ को छोड़ कर आगे बढ़ने का संकेत देगा. कोई नई सोच या लक्ष्य मन में जगह बनाएगा.

लव लाइफ / वैवाहिक जीवन - ईमानदार बातचीत रिश्तों में नई शुरुआत दे सकती है. सप्ताह का अंत भावनात्मक रूप से सुकून देगा.

स्वास्थ - शारीरिक सक्रियता से मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी.

परिवार - घर में सामंजस्य लौटेगा, पुरानी बातों का हल निकलेगा.

