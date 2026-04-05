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Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Numerology Horoscope: बॉस करेंगे तारीफ, बढ़ेगा कद और पद, जन्‍मतारीख से जानें अप्रैल के दूसरे हफ्ते का साप्‍ताहिक अंक राशिफल

Weekly Numerology Horoscope: बॉस करेंगे तारीफ, बढ़ेगा कद और पद, जन्‍मतारीख से जानें अप्रैल के दूसरे हफ्ते का साप्‍ताहिक अंक राशिफल

Saptahik Ank Jyotish : अप्रैल का दूसरा हफ्ता यानी कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा ये जानने के लिए पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल.   

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:49 AM IST
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साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026.
साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026.

Weekly Numerology Horoscope 6 to 12 April 2026: नया सप्‍ताह कुछ मूलांक वालों के करियर, पद और प्रभाव के लिए नई सौगातें लेकर आ रहा है. मूलांक निकालने के लिए बर्थडेट को जोड़ा जाता है. जैसे 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 1 होता है. वहीं इंटरनेट पर कई मूलांक और भाग्‍यांक केलकुलेटर भी उपलब्‍ध हैं. यहां पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष भविष्‍यफल. 

साप्ताहिक अंक राशिफल: 6 से 12 अप्रैल 2026

मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)
इस सप्ताह आप बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. नए काम शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति अच्‍छी रहेगी. रिश्‍ते मजबूत होंगे. ब्‍लडप्रेशर के पेशेंट्स अपना ख्‍याल रखें.  
उपाय: रविवार को गुड़-गेहूं दान करें.
 
मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)
इस हफ्ते आप कुछ ज्‍यादा ही इमोशनल रह सकते हैं. लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार लोग गलत फैसले ले लेते हैं. इस बात का ध्‍यान रखें. टीमवर्क से काम पूरे होंगे. बजट बनाकर चलें, वरना ज्‍यादा खर्च कर बैठेंगे. मानसिक शांति और अच्‍छी नींद जरूरी है. 
उपाय: सफेद या हल्के क्रीम रंग के वस्त्रों का उपयोग करें.

यह भी पढ़ें: अद्भुत हैं ये 7 दिन, मंगल आदित्‍य और त्रिग्रही राजयोग का मिलेगा इन राशियों को लाभ, बॉस बांधेंगे तारीफों के पुल
 
मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)
इस हफ्ते आप पर जिम्‍मेदारियों का बोझ ज्‍यादा रह सकता है, फिर भी आप सामाजिक कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे. कुछ लोग क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे. ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं. नए स्‍त्रोतों से आय बढ़ेगी. 
उपाय: जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी या किताबें का दान करें.
 
मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)
यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है, जिसमें कुछ चुनौती की तरह साबित हो सकते हैं. करियर को नई दिशा मिल सकती है. खर्च ज्‍यादा रहेगा इसलिए सोच-समझकर खर्च करें. वाहन सावधानी से चलाएं. जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें या हरी मूंग दान करें.
 
मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)
जो लोग बुध ग्रह से जुड़े क्षेत्रों जैसे लेखन, मीडिया, मार्केटिंग आदि से जुड़े हैं, उन्‍हें लाभ हो सकता है. नए प्रोजेक्‍ट पर काम शुरू कर सकते हैं. साथ ही व्‍यापारी जातकों की बड़ी डील फाइनल हो सकती है. निवेश सोच-समझकर करें. रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा. 
उपाय: तुलसा जी को जल चढ़ाएं.

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(यह भी पढ़ें: गुरु की राशि में मंगल का महागोचर, कन्‍या समेत इन राशियों के लिए शुरू होगा संकट काल, शनि के साथ मिलकर मचाएंगे उथल-पुथल

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)
यह सप्ताह आपके लिए शुभ है. मान-सम्‍मान बढ़ेगा. करियर में सकारात्‍मक चेंजेस आएंगे. इनकम भी बढ़ेगी. लेकिन इस हफ्ते खर्च भी ज्‍यादा रहेगा. लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा. 
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी को इत्र या सफेद फूल अर्पण करें.
 
मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)
इस सप्ताह सोच-विचार कर और अंतर्मन की आवाज सुनकर लिए गए निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे. धैर्य रखें, साथ ही सकारात्‍मक सोच अपनाएं. निवेश सोच-समझकर करें. रिश्‍तों में ईमानदारी बरतें और पारदर्शिता रखें. 
उपाय: कुछ समय प्रकृति के बीच गुजारें. 
 
मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)
इस हफ्ते आपको मेहनत का फल मिलेगा. नौकरी करने वालों को बॉस से तारीफ सुनने को मिलेगी. साथ ही प्रमोशन-इंक्रीमेंट की सौगात भी मिल सकती है. कारोबार, प्रॉपर्टी और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्‍छा है. पैसा, पद बढ़ेगा. लेकिन अहंकार से बचें.
उपाय: गरीब-जरुरतमंदों और बुजुर्गों की जितनी संभव हो मदद या सेवा करें.

(यह भी पढ़ें: वैशाख महीने में 5 ग्रह गोचर और 3 ताकतवर राजयोग, इन राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा लाभ, पैसे के साथ बढ़ेगा पावर)
 
मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)
इस हफ्ते आपका ऊर्जा का स्‍तर बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप अपने लक्ष्‍यों को पा सकेंगे. आत्‍मविश्‍वास भी बढ़ा हुआ रहेगा. पुराने विवाद या मसले हल होने से राहत महसूस होगी. गुस्‍से से बचें. पेट संबंधी समस्‍या हो सकती है. 
उपाय: लाल मसूर दान करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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