Saptahik Ank Rashifal : यह सप्ताह अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वालों के लिए बहुत ही अहम होगा. खास तौर पर आर्थिक फैसले, निजी रिश्ते और कैरियर से संबंधित मामलों में. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानिए जन्मतिथि के आधार पर 26 जनवरी से 1 फरवरी 2026 का राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:55 AM IST
Weekly Numerology Horoscope in Hindi : व्‍यक्ति की बर्थडेट का जोड़ उसका मूलांक होता है और न्‍यूमेरोलॉजी में मूलांक के आधार पर भविष्‍यफल, पर्सनालिटी आदि बताई जाती हैं. उदाहरण के लिए किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक होगा. जानिए मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल (26 जनवरी से 1 फरवरी 2026). 

जन्मतिथि के आधार पर साप्ताहिक अंक राशिफल

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
यह सप्ताह आपके लिए पावर और पोजीशन के संकेत दे रहा है. सरकारी काम या उच्च अधिकारियों से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. सप्ताह के मध्य में लिया गया फैसला भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकता है. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें राहत मिलेगी. पार्टनर से दिल की बात सांझा करने से बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिंगल लोग किसी नए रिश्ते की ओर आकर्षित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
अन्तरात्मा की शक्ति मजबूत होगी, कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बनी रहेगी. टीमवर्क से बेहतर नतीजे मिलेंगे. मन को शांत रखने के लिए ध्यान और पसंदीदा संगीत सुनना लाभदायक होगा. अनावश्यक बहस करने से बचें. इस सप्ताह नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए रिश्ते बने की उम्मीद है.

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
इस सप्ताह आपकी नई सोच और क्रिएटिविटी को पहचान मिलेगी, नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे. खर्चों में अनुशासन बनाए रखें. आर्ट, म्यूजिक और लेखन जैसी गतिविधियां मन को स्थिर बनाए रखेगी. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुने और उनका सम्मान करें, आपकी सादगी और सच्चाई रिश्तों की ताकत बनेगी.

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)
यह सप्ताह आपको अपनी भविष्य की मजबूत नींव रखने का मौका देगा, प्लानिंग और अनुशासन से फायदा मिल सकता है. किसी भी काम में शॉर्टकट से बचे. जिद्दी रवैया से बचे. शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए अनुशासित दिनचर्या बनाए रखें. अपने पार्टनर को समय दें, समझदारी और धैर्य से रिश्तों में मजबूती आएगी.

यह भी पढ़ें : जया एकादशी कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

मूलांक 5 (5, 14, 23)
कार्य क्षेत्र में फोकस बनाए रखें, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें. जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, आर्थिक अनुशासन आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा. स्वास्थ्य सही रखने के लिए व्यायाम जरूर करें. अपनों को समय दें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे. पार्टनर के साथ गलतफहमियों से बचने के लिए धैर्य से बात करें.

मूलांक 6 (6, 15, 24)
कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, सही आर्थिक योजना आपको मानसिक सुकून देगी. दूसरों की परेशानियों को खुद पर हावी न होने दे, खान-पान का ध्यान रखें. रिश्तो में गर्माहट बनी रहेगी. सिंगल लोगों को किसी खास इंसान से मुलाकात होने की संभावना है.

मूलांक 7 (7, 16, 25)
इस सप्ताह फैसलों में आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति अहम भूमिका निभाएगी. आपकी दूर दृष्टि आपको भविष्य में आगे ले जाएगी. एकांत और सामाजिक जीवन के बीच में संतुलन बनाना जरूरी होगा. रिश्तो में गहराई और स्पष्टता पर ध्यान दें. दिल की आवाज सुनना सही दिशा दिखाएगा.

यह भी पढ़ें : 7 दिन में 4 ग्रहों का नक्षत्र गोचर करेगा खुशियों की बारिश, मिथुन-सिंह को मिलेगा ढेर सारा पैसा, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

मूलांक 8 (8, 17, 26)
तरक्की धीमी हो सकती है लेकिन मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी. बजट और भविष्य की योजनाओं पर फोकस करें. पर्याप्त नींद ले और शरीर के संकेतों को नजर अंदाज न करें. रिश्तो में ईमानदारी बनाए रखें, शादीशुदा लोगों के रिश्तों में कड़वाहट कम होगी.

मूलांक 9 (9, 18, 27)
यह सप्ताह अधूरे कार्यों को पूरा करके आगे बढ़ने का है. भावनात्मक मजबूती से नई ऊर्जा मिलेगी. माफी और समझदारी से रिश्तों में नई शुरुआत होगी, कुंवारे लोगों के जीवन में कोई खास इंसान आ सकता है. पुराने नकारात्मकता को छोड़कर के नए अफसर पर फोकस करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

numerology

