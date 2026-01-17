Saptahik Ank Rashifal : बहकर आएगा पैसा और करियर पकड़ेगा रफ्तार, इस हफ्ते इन 3 मूलांक वालों की होगी चांदी

Advertisement
Weekly Numerology Horoscope in Hindi : अंक शास्‍त्र के अनुसार यह हफ्ता मूलांक 3, मूलांक 6 और मूलांक 9 वालों के लिए अच्‍छा रहेगा. वहीं कुछ लोगों को व्‍यवहार और निर्णय लेने में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानिए मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:27 PM IST
साप्ताहिक अंक राशिफल 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 : इस सप्ताह सूर्य और शनि की ऊर्जा कई मूलांक वालों पर असर डालेगी. जिससे कुछ लोगों को मेहनत के बाद सफलता मिलेगी, तो वहीं कुछ को धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना होगा. जानिए जन्म तिथि मूलांक के आधार पर आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा. 

मूलांक 1
जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनके लिए यह सप्ताह दिशा तय करने और सही निर्णय लेने का है. कार्य क्षेत्र में आप लोगों की सोच स्पष्ट रहेगी और जो लोग निर्णय लेने की भूमिका में है, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा. हालांकि जल्दबाजी में किया गया कोई निर्णय नुकसान दे सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते है. प्रेम जीवन में अहंकार से बचना होगा. स्वास्थ्य की बात करें तो थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. 

मूलांक 2
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रह सकता है. कार्य क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर ना रहे. पैसों के मामले में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को थोड़ा समय देना फायदेमंद होगा. 

मूलांक 3
3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन रह सकता है. आपके लिए बुद्धि और अनुभव से आगे बढ़ने का समय होगा. करियर में अनुभव काम आएगा और कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और रिश्तो में समझ बढ़ेगी. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान-पान में लापरवाही नुकसान दे सकती है. 

मूलांक 4
4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे जातकों के लिए यह सप्ताह धीमी लेकिन मजबूत प्रगति के संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन अनुशासन बनाए रखने से स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी. धन से जुड़े मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा. प्रेम जीवन में दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है, जिसको आपसी समझ और बातचीत से दूर किया जा सकता है. शरीर में जकड़न या पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है.

मूलांक 5
5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह गतिशीलता और नए अवसरों का होगा. नौकरी या व्यापार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना बन रही है. प्रेम जीवन में आकर्षण और उत्साह बना रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतें. 

मूलांक 6
6 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का यह सप्ताह रिश्तों और जिम्मेदारियां पर केंद्रित होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. पैसों के मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं खासकर घर और परिवार से जुड़ी जरूरत पर. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में हार्मोन या त्वचा से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. 

मूलांक 7
7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह आपके विश्लेषण और सीखने का होगा. करियर में जल्दबाजी से बचे हर निर्णय पर गहराई से विचार करें. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होगी लेकिन उनको व्यक्त करने में समय लग सकता है. मानसिक शांति और नींद पर ध्यान दें, व्यायाम अवश्य करें. 

मूलांक 8
8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारी का होगा. कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत आगे चलकर बड़ी सफलता देगी. धन से जुड़े किसी मामले में फायदा हो सकता है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. स्वास्थ्य के नजरिए से तनाव और थकावट को नजर अंदाज न करें. 

मूलांक 9
9, 18 या 27 तारीख को जन्मे जातकों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और सक्रियता से भरा रहेगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपके विचारों की सराहना होगी. आर्थिक रूप से लाभ के संकेत है. प्रेम जीवन में जुनून बढ़ेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सेहत अच्छी रहेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

