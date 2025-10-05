Saptahik Ank Rashifal 6 october to 12 october 2025: अंक शास्‍त्र में जन्‍मतारीख को जोड़कर मूलांक निकाला जाता है और मूलांक के आधार पर राशिफल बताया जाता है. जैसे - किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 1 होगा. जानिए यह सप्‍ताह मूलांक 1 से मूलांक 9 के जातकों के लिए कैसा रहेगा.

यह भी पढ़ें: 3 महीने में मिलेगा बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बाबा वेंगा की ने बताईं लकी राशियां, चुटकियों में पटलेगी किस्‍मत

मूलांक 1 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 1 वालों की लव लाइफ इस हफ्ते शानदार रहेगी. पार्टनर के साथ रिश्‍ता मजबूत होगा. हालांकि वर्कप्‍लेस पर समस्‍या हो सकती है. पैसे कमाने के लिए मशक्‍कत करनी पड़ सकती है.

मूलांक 2 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 2 के जातक इस सप्‍ताह सोच-समझकर फैसले लें. वरना बड़ी हानि हो सकती है. किसी काम को लेकर बैचेनी रह सकती है. धन के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें. लव लाइफ में उदासी रह सकती है.

मूलांक 3 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 3 के जातकों के लिए यह हफ्ता अच्‍छा कहा जा सकता है. किसी महत्‍वपूर्ण प्रोजेक्‍ट में लाभ होने के योग हैं. निवेश सोच-समझकर करें. लव लाइफ में प्रेम और भरोसा बढ़ेगा. बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम बनेंगे.

यह भी पढ़ें: वृष समेत 3 राशि के सिंगल जातकों को मिलेगा लव प्रपोजल, तुला वालों को मिलेगा पार्टनर से प्‍यार, पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

मूलांक 4 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 4 के लोगों को धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. आर्थिक मामले तेजी से बनेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे. हालांकि कोई चिंता रह सकती है, लेकिन समय गुजरने के साथ सुकून मिलेगा.

मूलांक 5 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 5 के लोग इस हफ्ते खुश और आनंद में रहेंगे. आपको तरक्‍की करने के अवसर मिलेंगे. किसी महत्‍वपूर्ण काम के लिए बाहर जा सकते हैं. खास लोगों से मुलाकात शुभ फल देगी. लव लाइफ भी अच्‍छी रहेगी.

मूलांक 6 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 6 के जातकों को करियर में उन्‍नति मिलेगी. कोई महत्‍वपूर्ण पूरा होगा, जिसका लंबे समय से इंतजार था. निवेश से लाभ होगा. आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. लव लाइफ में प्रेम सुदृढ़ होगा और जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त होंगे. आप कोई ठोस फैसला ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: शुभ समय खत्‍म, अशुभ शुरू; बेहद खतरनाक हैं ये 4 दिन, देंगे एक के बाद एक बड़ी मुसीबतें

मूलांक 7 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 7 वाले लोग धन लाभ होने से सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे. करियर में तरक्‍की मिल सकती है. मान-सम्‍मान बढ़ेगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. कुल मिलाकर हर मामले में यह सप्‍ताह अच्‍छा है.

मूलांक 8 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 8 के जातकों के लिए यह हफ्ता करियर में लाभ देगा. आपकी उम्‍मीद से बेहतर नतीजे मिल सकती है. धन वृद्धि होगी. मन प्रसन्‍न रहेगा. पार्टनर के साथ प्‍यार-रोमांस में डूब सकते हैं.

मूलांक 9 साप्ताहिक अंक ज्योतिष

मूलांक 9 वालों के लिए यह सप्‍ताह कामयाबी दिलाएगा. साथ ही पैसा और सम्‍मान भी देगा. आपके सारे काम एक-एक करके बनते जाएंगे. आप जीत के पथ पर हैं. लव पार्टनर की ओर से कोई अच्‍छी सूचना या सुखद साथ मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: बोलकर डंक मारते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, दुश्‍मनी करने पर उतरें तो कर देते हैं तबाह, बहुत दूर रहें इनसे!

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)