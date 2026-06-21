Saptahik Ank Jyotish 22-28 June 2026: अपनी बर्थडेट से भविष्य जानने का सबसे अच्छा तरीका है अंक ज्योतिष की मदद लेना. अंक ज्योतिष में जन्मतारीख से निकले जोड़ यानी कि मूलांक के आधार पर भविष्यफल बताया जाता है. उदाहरण के लिए किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख (2+8=10, 1+0=1) को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होगा. जानिए 22 से 28 जून 2026 का साप्ताहिक अंक ज्योतिष.
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता इस महीने चरम पर रहेगा. आपके काम की तारीफ होगी. सीनियर्स सहयोग करें. यात्रा के दौरान सतर्क रहेंगे. साथ ही बेवजह किसी पर मर्जी न थोपें. छात्र अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें.
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों को इस सप्ताह सामंजस्य और संतुलन पर फोकस रखना चाहिए. विवादों से बचें और डिप्लोमेटिक एप्रोच रखें. सिंगल जातकों को प्यार मिल सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह निवेश में लाभ करवा सकती है. थकान, तनाव, सेहत संबंधी परेशानियां रह सकती हैं.
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी. अपनी योजनाओं पर पूरे कॉन्फिडेंस से काम करें, सफलता मिलने के योग हैं. चुनौतियां भी आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएंगी. काम का बोझ ज्यादा रहने से थकान हो सकती है. खर्च ज्यादा रहेगा लेकिन पैसा धार्मिक कामों या किसी की मदद करने के लिए खर्च करना अच्छा है.
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. यह हफ्ता कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छा है. यात्रा के योग बन रहे हैं. वर्कप्लेस पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. हालांकि कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती हैं. विदेश से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. किसी पार्टी या आयोजन में शामिल हो सकते हैं.
किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस सप्ताह कोई अहम मौका मिल सकता है. निर्णय लेने में देरी न करें. कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा. आपका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ सकता है. गलत संगति आपकी छवि खराब कर सकती है. ये 7 दिन व्यस्तता में गुजरेंगे.
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. आपकी तारीफ होगी, आप खुश रहेंगे. घर-परिवार में कोई आयोजन हो सकता है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आप नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाएंगे और सफल भी रहेंगे. बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. कागजी कार्रवाई ध्यान से करें.
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट्स इस समय में पूरे हो सकते हैं. तनाव या चिंता बढ़ सकता है. यदि समझदारी से काम लेंगे तो समय अच्छा रहेगा. किसी व्यक्ति से मिली मदद आपके करियर को नई दिशा दे सकती है. यात्रा करते समय आपको खास सावधानी रखने की जरूरत है.
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस समय आप शांत और संतुलित रहेंगे तो हर समस्या से निपट लेंगे. बेवजह खर्च न करें. बजट बिगड़ सकता है. कोई आपको टेढ़ा व्यक्ति मिल सकता है, जिसके कारण समस्या हो सकती है. सोच-समझकर फैसले लें. सेहत बेहतर रहेगी.
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस सप्ताह आप किसी को दुख पहुंचा सकते हैं. इसलिए न तो किसी से बेवजह वादे करें, न किसी को उम्मीद दिलाएं. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, फिर भी खर्च पर काबू रखें. दूसरों को माफ करना और धैर्य रखना सीखेंगे तो फायदे में रहेंगे. परिवार की अनदेखी न करें.
(Disclaimer- यह लेख सामान्य अंक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. परिणाम व्यक्ति-विशेष के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.)