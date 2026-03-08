Advertisement
trendingNow13133645
Hindi Newsऐस्ट्रोसाप्ताहिक अंक राशिफल: 9 से 15 मार्च तक कैसा रहेगा आपका समय? अपनी बर्थडेट से जानिए भविष्‍यफल

साप्ताहिक अंक राशिफल: 9 से 15 मार्च तक कैसा रहेगा आपका समय? अपनी बर्थडेट से जानिए भविष्‍यफल

Saptahik Ank Jyotish 9 to 15 March 2026 : अंक शास्‍त्र में बर्थडेट के जरिए भविष्‍यफल जाना जा सकता है. अपनी जन्मतिथि से जानें यह पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा. किन मूलांक वालों की चमकेगी किस्‍मत और किसे रहना होगा सावधान?

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 08, 2026, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीकली अंक राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च 2026 (AI Generated Image)
वीकली अंक राशिफल 9 मार्च से 15 मार्च 2026 (AI Generated Image)

Weekly Numerology in Hindi: इस हफ्ते मूलांक 1 के जातक लीडर की भूमिका में रह सकते हैं. वहीं मूलांक 2 वाले लोगों को वर्कप्‍लेस पर सहकर्मियों से मदद मिलेगी. मूलांक 5 के जातकों को इस हफ्ते हानि हो सकती है, लिहाजा किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल. 

साप्ताहिक अंक ज्‍योतिष 9 से 15 मार्च 2026 

मूलांक 1 (तारीख 1, 10, 19, 28): मूलांक 1 के जातक लीडर की भूमिका में रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक स्थिति भी अच्‍छी रहेगी. सेहत का ध्‍यान रखें. रिश्‍तों में प्रेम रहेगा. 
उपाय - सूर्य को जल चढ़ाएं. 

यह भी पढ़ें: सूर्य-शनि का महामिलन, 1 महीने तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा, करियर में आएगा उछाल, मिलेगा प्रमोशन

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 (तारीख 2, 11, 20, 29): मूलांक 2 वाले लोगों को इस हफ्ते वर्कप्‍लेस पर सभी का समर्थन हासिल होगा. जिससे टारगेट आसानी से पूरे हो जाएंगे. मानसिक शांति बनाए रखें. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. पुराने विवाद सुलझने से राहत महसूस करेंगे. 
उपाय - शिव जी का जलाभिषेक करें. 

मूलांक 3 (तारीख 3, 12, 21, 30): मूलांक 3 वालों के लिए यह सप्‍ताह बहुत अच्‍छा रह सकता है. नए स्‍त्रोतों से आर्थिक लाभ होगा. निवेश के लिए समय अच्‍छा है. प्रमोशन-इंक्रीमेंट मिलने के योग हैं. धार्मिक या सामाजिक कार्य में हिस्‍सा ले सकते हैं. 
उपाय - गुरुवार को भगवान विष्‍णु की पूजा करें. 

मूलांक 4 (तारीख 4, 13, 22, 31): मूलांक 4 के जातक इस हफ्ते घबराहट और जल्‍दबाजी से बचें. अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप सकपका सकते हैं. धैर्य से काम लें, सफलता निश्चित है.
उपाय - शिव जी की आराधना करें. 

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना

मूलांक 5 (तारीख 5, 14, 23): मूलांक 5 के जातक बुद्धिमत्‍ता की दम पर तारीफ पाएंगे. हालांकि बड़बोलापन नुकसान कराएगा. हद में रहकर व्‍यवहार करें. करियर के लिए समय औसत है. 
उपाय - गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. गाय को हरा चारा खिलाएं. 

मूलांक 6 (तारीख 6, 15, 24): मूलांक 6 वाले लोगों की जिंदगी में लग्‍जरी बढ़ेगी. आप सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे. नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे. नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.
उपाय - रोज इत्र या परफ्यूम लगाएं. 

मूलांक 7 (तारीख 7, 16, 25): इस हफ्ते मूलांक 7 के जातक हर काम सावधानी से करें. वरना नजर हटी, दुर्घटना घटी जैसी स्थिति बन सकती है. लंबी यात्रा पर जाने के योग हैं. अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा. 
उपाय - योग-मेडिटेशन करें. 

यह भी पढ़ें: मार्च का यह हफ्ता 4 राशियों के लिए रहेगा 'गोल्डन पीरियड', जानें मेष से मीन तक का हाल 

मूलांक 8 (तारीख 8, 17, 26): मूलांक 8 के जातकों के लिए समय अच्‍छा है. आपकी मेहनत का फल मिलेगी. साथ ही नई जिम्‍मेदारियां मिल सकती हैं. पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है. जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है या पुरानी बीमारी उभर सकती है. 
उपाय - बुजुर्गों, असहाय लोगों की मदद करें. 

मूलांक 9 (तारीख 9, 18, 27): मूलांक 9 के जातक इस सप्‍ताह ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे. कोई महत्‍वपूर्ण काम संपन्‍न हो सकता है. लेकिन बिना सोचे-समझे जोखिम ना लें. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा. 
उपाय - बजरंगबली की आराधना करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

weekly numerology

Trending news

महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK
israel iran war
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच सुर्खियों में है महाशक्तिशाली 'शेषनाग', जिससे खौफ में PAK