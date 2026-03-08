Weekly Numerology in Hindi: इस हफ्ते मूलांक 1 के जातक लीडर की भूमिका में रह सकते हैं. वहीं मूलांक 2 वाले लोगों को वर्कप्‍लेस पर सहकर्मियों से मदद मिलेगी. मूलांक 5 के जातकों को इस हफ्ते हानि हो सकती है, लिहाजा किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें. पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल.

साप्ताहिक अंक ज्‍योतिष 9 से 15 मार्च 2026

मूलांक 1 (तारीख 1, 10, 19, 28): मूलांक 1 के जातक लीडर की भूमिका में रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक स्थिति भी अच्‍छी रहेगी. सेहत का ध्‍यान रखें. रिश्‍तों में प्रेम रहेगा.

उपाय - सूर्य को जल चढ़ाएं.

यह भी पढ़ें: सूर्य-शनि का महामिलन, 1 महीने तक इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा, करियर में आएगा उछाल, मिलेगा प्रमोशन

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 (तारीख 2, 11, 20, 29): मूलांक 2 वाले लोगों को इस हफ्ते वर्कप्‍लेस पर सभी का समर्थन हासिल होगा. जिससे टारगेट आसानी से पूरे हो जाएंगे. मानसिक शांति बनाए रखें. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. पुराने विवाद सुलझने से राहत महसूस करेंगे.

उपाय - शिव जी का जलाभिषेक करें.

मूलांक 3 (तारीख 3, 12, 21, 30): मूलांक 3 वालों के लिए यह सप्‍ताह बहुत अच्‍छा रह सकता है. नए स्‍त्रोतों से आर्थिक लाभ होगा. निवेश के लिए समय अच्‍छा है. प्रमोशन-इंक्रीमेंट मिलने के योग हैं. धार्मिक या सामाजिक कार्य में हिस्‍सा ले सकते हैं.

उपाय - गुरुवार को भगवान विष्‍णु की पूजा करें.

मूलांक 4 (तारीख 4, 13, 22, 31): मूलांक 4 के जातक इस हफ्ते घबराहट और जल्‍दबाजी से बचें. अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप सकपका सकते हैं. धैर्य से काम लें, सफलता निश्चित है.

उपाय - शिव जी की आराधना करें.

यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों से शादी करने से पहले 100 बार सोचें! बहुत मुश्किल हो जाता है निभाना

मूलांक 5 (तारीख 5, 14, 23): मूलांक 5 के जातक बुद्धिमत्‍ता की दम पर तारीफ पाएंगे. हालांकि बड़बोलापन नुकसान कराएगा. हद में रहकर व्‍यवहार करें. करियर के लिए समय औसत है.

उपाय - गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. गाय को हरा चारा खिलाएं.

मूलांक 6 (तारीख 6, 15, 24): मूलांक 6 वाले लोगों की जिंदगी में लग्‍जरी बढ़ेगी. आप सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे. नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे. नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

उपाय - रोज इत्र या परफ्यूम लगाएं.

मूलांक 7 (तारीख 7, 16, 25): इस हफ्ते मूलांक 7 के जातक हर काम सावधानी से करें. वरना नजर हटी, दुर्घटना घटी जैसी स्थिति बन सकती है. लंबी यात्रा पर जाने के योग हैं. अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा.

उपाय - योग-मेडिटेशन करें.

यह भी पढ़ें: मार्च का यह हफ्ता 4 राशियों के लिए रहेगा 'गोल्डन पीरियड', जानें मेष से मीन तक का हाल

मूलांक 8 (तारीख 8, 17, 26): मूलांक 8 के जातकों के लिए समय अच्‍छा है. आपकी मेहनत का फल मिलेगी. साथ ही नई जिम्‍मेदारियां मिल सकती हैं. पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में बड़ा मुनाफा होने की संभावना है. जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है या पुरानी बीमारी उभर सकती है.

उपाय - बुजुर्गों, असहाय लोगों की मदद करें.

मूलांक 9 (तारीख 9, 18, 27): मूलांक 9 के जातक इस सप्‍ताह ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे. कोई महत्‍वपूर्ण काम संपन्‍न हो सकता है. लेकिन बिना सोचे-समझे जोखिम ना लें. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा.

उपाय - बजरंगबली की आराधना करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)