Saptahik Tarot Rashifal 1 to 7 june 2026: जून 2026 का पहला हफ्ता ही कुछ लोगों की जिंदगी तरक्‍की, पैसा और प्‍यार लेकर आ रहा है. इन लोगों को इस हफ्ते गुड न्‍यूज मिल सकती है. वहीं कुछ राशि वालों को जल्‍दबाजी और गुस्‍से से बचने की जरूरत है. टैरो कार्ड रीडिंग से जानिए 1 जून से 7 जून 2026 तक का समय सभी 12 राशि वालों के लिए क्‍या कुछ लेकर आ रहा है.

मेष राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा, नए अवसर और आत्मविश्वास आएंगे. लंबे समय से रुके हुए कामों में अचानक गति आएगी. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल होने का मौका मिलेगा. व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ाने वाला रहेगा. प्रेम संबंधों में उत्साह रहेगा, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. अन्यथा छोटी बात बड़ी समस्या बन सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं. सप्ताह के अंत में कोई नई योजना या यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

भाग्य आपका 60% साथ देगा.

लकी कलर - पीला

लकी नंबर - 1

उपाय - मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें. राम नाम की माला प्रतिदिन करें.

वृषभ राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ अचानक बदलाव ला सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई योजना बदल सकती है या किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको मानसिक तनाव दे सकता है. हालांकि यह समय आपको मजबूत और समझदार बनाएगा. आर्थिक मामलों में बहुत सोच-समझकर निर्णय लेना होगा क्योंकि जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर बहस होने की संभावना है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें. प्रेम जीवन में गलतफहमियों से दूर रहना चाहिए. विद्यार्थियों को ध्यान भटकने से बचकर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. स्वास्थ्य में सिरदर्द और थकान जैसी समस्या हो सकती है. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होने लगेंगी और आपको किसी महत्वपूर्ण बात का एहसास होगा जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.

भाग्य आपका 45% साथ देगा.

लकी कलर - सफेद

लकी नंबर - 4

उपाय - सोमवार को शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें. रुद्राष्टकम का पाठ करें.

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मिथुन राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह भावनात्मक संतुलन और रिश्तों में मधुरता आएगी. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. आपकी संवाद क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा. नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में पुराने संपर्क लाभ देंगे. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और किसी खास व्यक्ति से दिल की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार या छोटी यात्रा खुशी दे सकती है. मानसिक रूप से आप पहले से ज्यादा शांत और परिपक्व महसूस करेंगे. दूसरों की मदद करने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगी.

भाग्य आपका 70% साथ देगा.

लकी कलर - हरियाली हरा

लकी नंबर - 6

उपाय - बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. सौंदर्य आकर्षण भैरव का पाठ करें.

कर्क राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपको अपनी आदतों, सोच और रिश्तों पर ध्यान देने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं, तो बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में अधिकार भावना और शक तनाव बढ़ा सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य की बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी. विद्यार्थियों को आलस्य और ध्यान भटकने से दूर रहना चाहिए. स्वास्थ्य में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. सप्ताह के अंत में आपको किसी पुरानी गलती से सीख लेने का मौका मिलेगा. यह समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का है. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगेंगी.

भाग्य आपका 50% साथ देगा.

लकी कलर - सिल्वर

लकी नंबर - 2

उपाय - शनिवार को काले तिल का दान करें. पूरा सप्ताह हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें.

सिंह राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आर्थिक संतुलन, सफलता और खुशियां लेकर आएगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ होगा. परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी जिससे रिश्ते मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक शांति महसूस होगी. सप्ताह के अंत में किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को संतोष मिलेगा. यह समय दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखने और अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का है.

भाग्य आपका 65% साथ देगा.

लकी कलर - सुनहरा

लकी नंबर - 6

उपाय - जरूरतमंदों को भोजन दान करें. विघ्नहर्ता गणेश जी का जप आपके लिए बेहद शुभ रहेगा.

कन्या राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. लंबे समय से जो बदलाव आप सोच रहे थे, वह अब शुरू हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या नई जगह से अवसर मिलने के योग हैं. व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर जल्दबाजी करना नुकसान करा सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय नई चीजें सीखने और कौशल बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कोई यात्रा या नई मुलाकात आपके लिए शुभ साबित हो सकती है. यह समय अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने का है.

भाग्य आपका 85% साथ देगा.

लकी कलर - लाल, पीला

लकी नंबर - 3

उपाय - गाय को हरा चारा खिलाएं. दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज प्रेम से करें.

(यह भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल)

तुला राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह पुराने तनाव और परेशानियों को खत्म करने का संकेत देता है. किसी कार्य या रिश्ते को लेकर निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन यही समय आपको नई शुरुआत की ओर भी ले जाएगा. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है और किसी व्यक्ति की बात आपको दुखी कर सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर करने की जरूरत होगी. विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक शक्ति देगा. सप्ताह के अंत में अचानक राहत मिलने की संभावना है और कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. यह समय खुद को कमजोर समझने का नहीं बल्कि पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का है. धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे.

भाग्य आपका 55% साथ देगा.

लकी कलर - गुलाबी

लकी नंबर - 1

उपाय - शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें. लक्ष्मी नारायण मंत्रों का जप करें.

वृश्चिक राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

इस सप्ताह आपके लिए खुशी, सफलता और नई उम्मीद आएगी. नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने से राहत मिलेगी. परिवार में किसी शुभ समाचार का माहौल बन सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस और मधुरता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा या पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में कोई यात्रा या नई योजना आपके लिए शुभ साबित होगी. आपके अंदर की सकारात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी. यह समय अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखाने और नए अवसरों का लाभ उठाने का है.

भाग्य आपका 96% साथ देगा.

लकी कलर - नारंगी

लकी नंबर - 3

उपाय - प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें. राम रक्षा स्त्रोत का जाप रोज प्रेम से करें और ब्राह्मणों को प्रेम से भोजन करवाएं.

धनु राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह ऊर्जा, यात्रा और नए अनुभव लाएगा. आपके मन में कुछ नया करने का उत्साह रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी पहुंचा सकता है. प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कोई नई योजना शुरू हो सकती है, जो भविष्य में लाभ देगी. यह समय अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ने का है.

भाग्य आपका 60% साथ देगा.

लकी कलर - पीला

लकी नंबर - 9

उपाय - केले का दान करें, लक्ष्मी नारायण का जाप करें और वृद्ध आश्रम में भोजन एवं वस्त्र का वितरण करें.

मकर राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत देता है. कई कार्यों में देरी हो सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. प्रेम जीवन में अहंकार छोड़कर बात करना जरूरी है, वरना दूरी बढ़ सकती है. विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि परिणाम थोड़ी देर से मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. सप्ताह के अंत में आपको किसी पुराने मुद्दे का नया समाधान मिल सकता है. यह समय खुद को शांत रखकर परिस्थिति को समझने का है. धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगेंगी.

भाग्य आपका 40% साथ देगा.

लकी कलर - नीला

लकी नंबर - 5

उपाय - शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और श्री सुंदरकांड का पाठ करें.

कुंभ राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

आपके लिए यह सप्ताह मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने का होगा. सामाजिक जीवन में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. व्यापार में पुराने संपर्क लाभ देंगे. प्रेम जीवन में मधुरता और समझ बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार या छोटी यात्रा खुशी दे सकती है. मानसिक रूप से आप पहले से ज्यादा शांत और परिपक्व महसूस करेंगे. दूसरों की मदद करने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगी.

यह सप्ताह आपके लिए खुशियों से भरा होगा, जहां आप दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. कार्यक्षेत्र में सामूहिक कार्य के माध्यम से सफलता मिलेगी और किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. व्यापार में लाभ की संभावना है, और प्रेम जीवन में खुशी और समझ बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना है, और विद्यार्थियों के लिए यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है. सप्ताह के अंत में कोई पार्टी या शुभ समाचार आपको प्रसन्न करेगा. आपकी सामाजिक क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी, और यह समय अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और खुशियों का आनंद लेने का है. आपका भाग्य इस सप्ताह 65% आपका साथ देगा.

लकी कलर - आसमानी

लकी नंबर - 3

उपाय - जरूरतमंद बच्चों को मिठाई बांटें और उनकी शिक्षा में मदद करें.

मीन राशि साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास, सफलता और नए अवसर लेकर आएगा. आपकी क्षमताएं और प्रतिभा लोगों को प्रभावित करेंगी, और नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. व्यापार में नई योजना लाभकारी साबित होगी, और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए यह समय नई उपलब्धियों का है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अचानक धन लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम से बचना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यह समय अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने और नए अवसरों का पूरा फायदा उठाने का है. आपकी बातचीत की क्षमता इस सप्ताह सफलता दिलाने में मदद करेगी. आपका भाग्य इस सप्ताह 85% आपका साथ देगा.

लकी कलर - बैंगनी

लकी नंबर - 1

उपाय - भगवान गणेश को मोदक और मीठा पान अर्पित करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)