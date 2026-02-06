Advertisement
trendingNow13100544
Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Tarot Horoscope 9 To 15 February 2026 : धन-दौलत और खुशियों से जगमग होगा यह सप्‍ताह, इन राशियों को सबसे ज्‍यादा लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक टैरो राशिफल

Weekly Tarot Horoscope 9 To 15 February 2026 : धन-दौलत और खुशियों से जगमग होगा यह सप्‍ताह, इन राशियों को सबसे ज्‍यादा लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 9 To 15 February 2026 : फरवरी का यह सप्‍ताह कई शुभ योग बना रहा है. हफ्ते का समापन महाशिवरात्रि पर्व से हो रहा है. टैरो कार्ड रीडर रेनू शर्मा से जानिए सभी राशियों का साप्‍ताहिक टैरो कार्ड राशिफल (9 फरवरी से 15 फरवरी 2026).  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साप्‍ताहिक टैरो राशिफल फरवरी 2026
साप्‍ताहिक टैरो राशिफल फरवरी 2026

Weekly Tarot Horoscope in Hindi : यह सप्‍ताह मेष राशि वालों के लिए उन्‍नति करने के नए अवसर ला रहा है. वहीं वृषभ राशि वालों को खुद पर काबू रखने की जरूरत है. सिंह व कन्‍या राशि के जातकों को इन 7 दिनों में कई खुशियां मिलेंगी. यहां विस्‍तार से पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक टैरो प्रिडिक्‍शन. 

साप्‍ताहिक टैरो राशिफल 

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 21 मार्च से 19 अप्रैल)  
यह सप्ताह आपके लिए प्रगति और नए अवसर लाएगा. नए बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत लाभदायक रहेगी. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार में खुशियाँ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं. धार्मिक यात्रा मानसिक शांति दे सकती है.  
शुभ रंग: पीला  
शुभ दिन: सोमवार  

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 20 अप्रैल से 20 मई)  
इस सप्ताह संयम और सावधानी की आवश्यकता है. जल्दी किसी पर भरोसा न करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य पर, खासकर ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें. नया काम शुरू करने से पहले सोचें और सलाह लें. विवादों से दूर रहना बेहतर रहेगा.  
शुभ रंग: सफेद  
शुभ दिन: शुक्रवार  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 21 मई से 20 जून)  
यह सप्ताह निवेश और नई योजनाओं के लिए अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी या सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है. पुराने रुके काम पूरे होंगे और मानसिक संतोष प्राप्त होगा. परिवार के साथ घूमने या छुट्टी का मौका मिल सकता है. करियर में सहयोग मिलेगा.  
शुभ रंग: नीला  
शुभ दिन: बुधवार  

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 21 जून से 22 जुलाई)  
यह सप्ताह भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आपको अकेलापन और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. अपने प्लान किसी से साझा न करें और आध्यात्मिकता पर ध्यान दें. करियर में धैर्य रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. शिव पूजा फायदेमंद रहेगी.  
शुभ रंग: गुलाबी  
शुभ दिन: शुक्रवार  

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 23 जुलाई से 22 अगस्त)  
यह सप्ताह खासकर छात्रों के लिए अच्छा रहेगा. विदेश में पढ़ाई के मौके मिल सकते हैं. परिवार में बड़ों की सलाह से निर्णय लें. पुराने नकारात्मक अनुभवों को छोड़ने की कोशिश करें. शादी या सगाई की संभावना बन सकती है. स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान रखें.  
शुभ रंग: लाल  
शुभ दिन: रविवार  

यह भी पढ़ें: मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 23 अगस्त से 22 सितंबर)  
यह सप्ताह शुभ अवसरों और खुशियों से भरा रहेगा. शादी का रिश्ता या घर में नए सदस्य के आने की संभावना है. करियर में सम्मान और पदोन्नति मिल सकती है. दूसरों की बातों से भ्रमित न हों. स्वास्थ्य और खर्च पर ध्यान दें. गणपति पूजा फायदेमंद होगी.  
शुभ रंग: हरा  
शुभ दिन: गुरुवार  

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 23 सितंबर से 22 अक्टूबर)  
यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आत्मविश्वास बनाए रखें और रिश्तों में दूरी कम करने की कोशिश करें. वित्तीय समस्याएँ धीरे-धीरे खत्म होंगी. करियर में मेहनत और उचित प्रबंधन जरूरी रहेगा. दिखावा और जल्दबाज़ी से बचें.  
शुभ रंग: गोल्डन  
शुभ दिन: मंगलवार  

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 23 अक्टूबर से 21 नवंबर)  
यह सप्ताह निवेश और परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा रहेगा. प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताकर समस्याएँ हल करें. कार्यस्थल पर अच्छे संबंध बनाए रखें और अहंकार से बचें. गले की समस्या हो सकती है, गर्म पानी पिएँ.  
शुभ रंग: ब्राउन  
शुभ दिन: शनिवार  

यह भी पढ़ें: चांदी का कड़ा पहनने से रातों-रात बदलती है किस्‍मत, इन लोगों के लिए बेहद शुभ, बस एक बात का रखना है ध्‍यान

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 22 नवंबर से 21 दिसंबर)  
इस सप्ताह काम धीरे-धीरे पूरे होंगे, लेकिन आप सफलता हासिल करेंगे. जल्दबाज़ी और ज्यादा उम्मीदों से बचें. शादी या पारिवारिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिल सकता है. खर्च पर नियंत्रण रखें और बचत पर ध्यान दें. स्वास्थ्य और दिनचर्या को संतुलित रखें.  
शुभ रंग: पर्पल  
शुभ दिन: मंगलवार  

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 22 दिसंबर से 19 जनवरी)  
यह सप्ताह इच्छाओं की पूर्ति और नए रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा. बिजनेस और पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. निर्णय लेने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें. ओवरथिंकिंग से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.  
शुभ रंग: लेमन  
शुभ दिन: बुधवार  

कुम्भ राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 20 जनवरी से 18 फरवरी)  
यह सप्ताह यात्रा और करियर में उन्नति के लिए अच्छा रहेगा. धार्मिक या विदेश यात्रा के योग हैं. अपने प्लान किसी से साझा न करें और व्यावहारिक निर्णय लें. काम अधिक होने से आपको थकान हो सकती है. रिश्तों में दूरी संभव है, वाणी पर नियंत्रण रखें.  
शुभ रंग: मरून  
शुभ दिन: शुक्रवार  

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल  
(जन्म तिथि: 19 फरवरी से 20 मार्च)  
यह सप्ताह चुनौतियों से भरा हो सकता है. कोर्ट या बड़े फैसलों से बचें. रिश्तों में दूरी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. जल्दबाज़ी या गुस्से में निर्णय न लें. स्वास्थ्य और गलत आदतों से दूरी बनाए रखें. आध्यात्मिकता मानसिक शांति देगी.  
शुभ रंग: सिल्वर  
शुभ दिन: शुक्रवार

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

tarot Rashifal

Trending news

UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
Zee Real Heroes Award 2026
दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ZEE रियल हीरो संवाद में पर्यावरणविद ने बताया
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू