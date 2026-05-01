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Hindi Newsऐस्ट्रोAstro Prediction Bengal Election Result: बंगाल चुनाव में खेला करेंगे ग्रह! नतीजों से पहले ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, धरे रह गए EXIT POLLS?

Astro Prediction Bengal Election Result: बंगाल चुनाव में 'खेला' करेंगे ग्रह! नतीजों से पहले ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, धरे रह गए EXIT POLLS?

बंगाल चुनाव के नतीजे आने से पहले ही ज्योतिषीय गणनाओं ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है, जो इस बार चुनावी 'खेला' को पूरी तरह बदल सकते हैं.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 01, 2026, 10:35 AM IST
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पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर ज्‍योतिषाचार्य की भविष्‍यवाणी.
पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर ज्‍योतिषाचार्य की भविष्‍यवाणी.

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल्‍स से लेकर सट्टा बाजार तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं. राजनीतिक विशेषज्ञ भी माथापच्‍ची कर रहे हैं. वहीं बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ग्रहों की बदली चाल नतीजों में बड़ा उलटफेर होने का संकेत दे रही है. यानी कि पश्चिम बंगाल में 'खेला' होने की पूरी संभावना है. 

नतीजों से पहले बुध का 'महागोचर'

पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्‍यों में मतदान पूरा होने के बाद से भी नतीजों को लेकर गुणा-भाग और माथापच्‍ची जारी है. पोल्‍स से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स, सट्टा बाजार सभी के अपने कयास हैं. इस बीच ज्‍योतिषीय भविष्‍यवाणियां भी सियासी पारा चढ़ा रही हैं. 

जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार 4 मई 2026 को नतीजे आने से ठीक पहले बुध ग्रह 30 अप्रैल 2026 सुबह 7 बजे गोचर करके मेष राशि में पहुंच गए हैं. जहां वे ग्रहों के राजा सूर्य के साथ युति करके बुधादित्‍य राजयोग बना रहे हैं. नतीजों से ठीक पहले बुध का गोचर और बुधादित्‍य राजयोग का निर्माण चुनावी समीकरणों में अचानक बदलाव के संकेत दे रहा है.

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तेजी से बदलेगी तस्‍वीर 

दरअसल, मेष राशि में बुध का प्रवेश राजनीति में तेजी, आक्रामकता और 'फास्ट-चेंजिंग नैरेटिव' को दर्शाता है. यानी कि पश्चिम बंगाल में नतीजों को लेकर तस्‍वीर तेजी से बदलेगी और काउंटिंग के दिन इसक सीधी असर दिखेगा. जहां शुरुआती रुझान शाम तक तेजी से बदलते हुए नजर आ सकते हैं.

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

हो सकता है बड़ा 'खेला'

अभी सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में हैं, जो सत्ता पक्ष को ऊर्जा और आत्मविश्वास देते हैं. वहीं शनि की राशि कुंभ में बैठे राहु जनभावना में अचानक बदलाव और छिपे हुए फैक्टर को सक्रिय कर रहे हैं.

ऐसे में मतगणना के दौरान बार-बार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. ऐसी संभावना है कि शुरुआती रुझान भ्रामक रहें और अंतिम परिणाम अलग दिशा में चले जाएं. कुल मिलाकर ग्रह दशाएं आखिरी समय में नतीजों को प्रभावित करने की स्थितियां बना रही हैं. 

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

जीत में छोटे अंतर करेंगे बड़ा गेम 

एक ओर कुछ पोल्‍स पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं तो कुछ पोल्‍स बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं. वहीं ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद नजदीकी रहेगा. 

कई सीटों में छोटे अंतर से जीत-हार तय हो सकती है. साथ ही किसी एक पक्ष की स्पष्ट बढ़त के संकेत कमजोर हैं. ऐसे में पश्चिम बंगाल का सीएम कौन बनेगा? इस जवाब चौंका सकता है. 

(यह भी पढ़ें: ज्‍येष्‍ठ मास के 60 दिन बनेंगे गेम चेंजर! इन 5 राशियों को अचानक मिलेगी नई नौकरी, पैसा और सम्मान

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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