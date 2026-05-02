Bengal Election Result Prediction: बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले एस्ट्रोलॉजर ने की भविष्यवाणी, मंगल शनि का अंगारक योग और मेष में सूर्य का संचरण करेगा खेल!

Bengal exit polls surprise results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ज्योतिष जगत की भविष्यवाणियों ने राजनैतिक हलचल बढ़ा दी है. मशहूर एस्ट्रोलॉजर्स के अलग-अलग दावे और अलग-अलग भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं. किसी के प्रिडिक्शन में ममता बनर्जी सत्ता पर फिर से काबिज हो सकती है तो किसी एस्ट्रोलॉज के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मारते दिख रहे हैं. ग्रहों की चाल, योग और गोचर पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता की बागडोर जस के तस ममता बनर्जी के हाथों में होगी, Zee News को एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी भविष्यवाणी में क्या बताया आइए जानें.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे लेकिन उससे पहले Zee News ने ज्योतिषियों के एक बड़े पैनल से बातचीत की. आइए विस्तार से जानें.

ममता बनर्जी को लेकर भविष्यवाणी

एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी बताया कि मेष राशि में सूर्य हैं और पश्चिम बंगाल पूरब में है. ऐसे में जब सूर्य मेष राशि में हों तो पूरब के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सत्ता परिवर्तन हो पाना बहुत मुश्किल है. सुमित आचार्य के अनुसार, पीएम मोदी की कुंडली देखें तो वृश्चिक लग्न सम्मत उनकी कुंडली आती है और मीन राशि में इस समय मंगल ने शनि के साथ अंगारक योग का निर्माण किया है. सुमित आचार्य के अनुसार, अगर यही चुनाव 11 मई 2026 के बाद होता को निश्चित था कि प्रधानमंत्री का शासन पूरब में बनता लेकिन अभी की ग्रहों की स्थितियां देखें तो ममता बनर्जी की सरकार पुनः स्थापित होती दिखाई पड़ती है.

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सुवेंदु अधिकारी को लेकर भविष्यवाणी

वहीं सुवेंदु अधिकारी को लेकर सुमित आचार्य ने भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा कि सुवेंदु अधिकारी अपने नाम के अनुसार शनि से रूल होते हैं और शनि इस समय मीन राशि में है, शनि की यह स्थिति विस्फोटकारक है जिससे सुवेंदु अधिकारी का भाग्योदय नहीं होता दिखता. ऐसी स्थिति में जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं वो सीएम बनते नहीं दिखते हैं ऐसी स्थिति में जो पहले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वे फिर से सरकार बनाएंगी.

पश्चिम बंगाल में बदलाव की भविष्यवाणी

पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है? इस सीधे से प्रश्न पर एस्ट्रोलॉजर चंद्रशेखर ने कहा कि इस समय स्थिर लग्न का योग है लेकिन लग्न में केतु है और लग्नेश भाग्य में भी बैठा है. लग्नेश की दृष्टि से ममता बनर्जी के तारे मजबूत हैं लेकिन परिवर्तन की बेला है क्योंकि यहां केतु अपना कार्य करेंगे. लग्न में केतु होने से बदलाव की बयार दिखती है. ऐसी स्थिति में पश्चिम बदलाव में दिखता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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