Advertisement
trendingNow13047670
Hindi Newsऐस्ट्रोAkhand Samrajya Yog: क्या होता है अखंड साम्राज्य योग, कुंडली में कैसे होता है इसका निर्माण, जानें इसके फायदे

Akhand Samrajya Yog: क्या होता है अखंड साम्राज्य योग, कुंडली में कैसे होता है इसका निर्माण, जानें इसके फायदे

Akhand Samrajya Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में बनने वाले योगों का विशेष महत्व और प्रभाव बताया गया है. कुंडली में यह योग ग्रहों की विशेष उपस्थिति से बनता है. आइए जानते हैं कि अखंड साम्राज्य योग क्या होता है, कुंडली में यह कैसे बनता है और इस योग के बनने से क्या फायदे होते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akhand Samrajya Yog: क्या होता है अखंड साम्राज्य योग, कुंडली में कैसे होता है इसका निर्माण, जानें इसके फायदे

What is Akhand Samrajya Yog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति और भावों के मेल से हजारों योगों का निर्माण होता है. कुंडली में बने कुछ योग संघर्ष की ओर इशारा करते हैं, जबकि कुथ राजयोग जैसा सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होते हैं. ऐसे ही खास योगों में से एक है- 'अखंड साम्राज्य योग'. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को ऐश्वर्य और प्रभुत्व का शिखर माना गया है. यह एक ऐसा प्रभावशाली योग है, जिसकी उपस्थिति मात्र से कुंडली के अन्य दोषों का प्रभाव नष्ट हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अखंड साम्राज्य योग क्या होता है, कुंडली में यह योग कैसे बनता है और इस योग के क्या फायदे हैं.

क्या है अखंड साम्राज्य योग?

अखंड साम्राज्य' का अर्थ है वह वैभव जो कभी खंडित न हो. जिस जातक की जन्म कुंडली में यह योग होता है, वह अपार धन, उच्च पद और सामाजिक प्रतिष्ठा का स्वामी बनता है. मान्यता है कि इस योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लगभग 75 वर्षों तक रहता है. चाहे व्यक्ति का जन्म किसी साधारण परिवार में ही क्यों न हुआ हो, यह योग उसे अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर शून्य से शिखर तक ले जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनता है यह दुर्लभ योग?

कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बनता है. यह योग मुख्य रूप से स्थिर लग्न वाली कुंडलियों में बनता है, यानी- वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न. गुरु इस योग के मुख्य कारक हैं. वृषभ लग्न के लिए 11वें, सिंह के लिए 5वें, वृश्चिक के लिए दूसरे व 5वें और कुंभ लग्न के लिए दूसरे व 11वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु की अनुकूल स्थिति अनिवार्य है. अगर कुंडली के दूसरे, नौवें या ग्यारहवें भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और बलवान चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, तो यह राजयोग सक्रिय हो जाता है.

अखंड साम्राज्य योग के फायदे

इस योग के बनने से जातक को जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. उसे पैतृक संपत्ति के साथ-साथ अचानक धन लाभ (शेयर बाजार या निवेश) के अवसर भी मिलते हैं. इस योग वाले व्यक्ति कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं और अक्सर बड़े राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं. अगर कुंडली में कोई अशुभ योग (जैसे ऋण या बीमारी के योग) मौजूद हो, तो अखंड साम्राज्य योग का प्रभाव उन्हें दबा देता है. दूसरे भाव में यह अपार बैंक बैलेंस देता है. नौवें भाव में यह आध्यात्मिक और भाग्य की शक्ति बढ़ाता है. जबकि 11वें भाव में यह व्यापार में वैश्विक सफलता दिलाता है.

यह भी पढ़ें: चौथे भाव का शुक्र देता है उच्च पद, अथाह पैसा और आलीशान जिंदगी, जानें धन-कारक ग्रह का प्रभाव

क्यों नहीं मिल पाता कभी-कभी लाभ?

पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माता सीता की कुंडली में भी यह योग मौजूद था, लेकिन ग्रहों की विशेष प्रतिकूल स्थितियों और राहु-केतु के प्रभाव के कारण उन्हें कठिन वनवास और संघर्ष झेलना पड़ा. ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से अगर लग्न स्वामी कमजोर हो या गुरु-चंद्रमा पर पापी ग्रहों (शनि, राहु, मंगल) की दृष्टि हो, तो इस योग के फल में कमी आ जाती है. खासतौर पर कुंभ लग्न में यदि राहु-चंद्रमा की युति हो या ग्रह छठे-आठवें भाव में फंसे हों, तो जातक को राजयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

akhand samrajya yog

Trending news

'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज