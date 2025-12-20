Akhand Samrajya Yog: क्या होता है अखंड साम्राज्य योग, कुंडली में कैसे होता है इसका निर्माण, जानें इसके फायदे

What is Akhand Samrajya Yog: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति और भावों के मेल से हजारों योगों का निर्माण होता है. कुंडली में बने कुछ योग संघर्ष की ओर इशारा करते हैं, जबकि कुथ राजयोग जैसा सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होते हैं. ऐसे ही खास योगों में से एक है- 'अखंड साम्राज्य योग'. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को ऐश्वर्य और प्रभुत्व का शिखर माना गया है. यह एक ऐसा प्रभावशाली योग है, जिसकी उपस्थिति मात्र से कुंडली के अन्य दोषों का प्रभाव नष्ट हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अखंड साम्राज्य योग क्या होता है, कुंडली में यह योग कैसे बनता है और इस योग के क्या फायदे हैं.

क्या है अखंड साम्राज्य योग?

अखंड साम्राज्य' का अर्थ है वह वैभव जो कभी खंडित न हो. जिस जातक की जन्म कुंडली में यह योग होता है, वह अपार धन, उच्च पद और सामाजिक प्रतिष्ठा का स्वामी बनता है. मान्यता है कि इस योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लगभग 75 वर्षों तक रहता है. चाहे व्यक्ति का जन्म किसी साधारण परिवार में ही क्यों न हुआ हो, यह योग उसे अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर शून्य से शिखर तक ले जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनता है यह दुर्लभ योग?

कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बनता है. यह योग मुख्य रूप से स्थिर लग्न वाली कुंडलियों में बनता है, यानी- वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न. गुरु इस योग के मुख्य कारक हैं. वृषभ लग्न के लिए 11वें, सिंह के लिए 5वें, वृश्चिक के लिए दूसरे व 5वें और कुंभ लग्न के लिए दूसरे व 11वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु की अनुकूल स्थिति अनिवार्य है. अगर कुंडली के दूसरे, नौवें या ग्यारहवें भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और बलवान चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, तो यह राजयोग सक्रिय हो जाता है.

अखंड साम्राज्य योग के फायदे

इस योग के बनने से जातक को जीवन में कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. उसे पैतृक संपत्ति के साथ-साथ अचानक धन लाभ (शेयर बाजार या निवेश) के अवसर भी मिलते हैं. इस योग वाले व्यक्ति कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं और अक्सर बड़े राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं. अगर कुंडली में कोई अशुभ योग (जैसे ऋण या बीमारी के योग) मौजूद हो, तो अखंड साम्राज्य योग का प्रभाव उन्हें दबा देता है. दूसरे भाव में यह अपार बैंक बैलेंस देता है. नौवें भाव में यह आध्यात्मिक और भाग्य की शक्ति बढ़ाता है. जबकि 11वें भाव में यह व्यापार में वैश्विक सफलता दिलाता है.

यह भी पढ़ें: चौथे भाव का शुक्र देता है उच्च पद, अथाह पैसा और आलीशान जिंदगी, जानें धन-कारक ग्रह का प्रभाव

क्यों नहीं मिल पाता कभी-कभी लाभ?

पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माता सीता की कुंडली में भी यह योग मौजूद था, लेकिन ग्रहों की विशेष प्रतिकूल स्थितियों और राहु-केतु के प्रभाव के कारण उन्हें कठिन वनवास और संघर्ष झेलना पड़ा. ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से अगर लग्न स्वामी कमजोर हो या गुरु-चंद्रमा पर पापी ग्रहों (शनि, राहु, मंगल) की दृष्टि हो, तो इस योग के फल में कमी आ जाती है. खासतौर पर कुंभ लग्न में यदि राहु-चंद्रमा की युति हो या ग्रह छठे-आठवें भाव में फंसे हों, तो जातक को राजयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)