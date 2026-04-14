Budh Mahadasha: बुध की महादशा में ये 3 ग्रह देते बेहद शुभ फल, राजयोग का सुख भोगते हैं जातक

Budh Mahadasha: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की चाल का हर इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जब ग्रहों की चाल बदलती है, तो कुंडली में महादशा और अंतर्दशा जैसे संयोग बनते हैं. बुध की महादशा भी उन्हीं में से एक है. बुध की महादशा 17 वर्षों की होती है. इस अवधि में जातक की तार्किक क्षमता, व्यापारिक सूझबूझ और संचार कौशल विकसित होती है. ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धि गणित का कारक माना गया है. कहा जाता है कि यह जिस किसी ग्रह के साथ होता है, वैसा ही फल देता है. ऐसे में शुभ ग्रहों के साथ बुध अनुकूल फल देता है, जबकि क्रूर ग्रहों के प्रभाव में चुनौतीपूर्ण परिणाम देता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध की महादशा क्या होती है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं और किन ग्रहों के साथ बुध की अंतर्दशा विशेष लाभ देती है.

बुध की महादश क्या है

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बुध का प्रभाव अत्यंत गहरा है. इसकी महादशा 17 वर्षों की होती है. बुध को परिवर्तनशी और सौम्य कहा गया है. ऐसे में यह जिस भी ग्रह के संपर्क में आता है, उसी के स्वरूप फल देता है. उदाहरण के लिए- अगर बुध की युति शुक्र या गुरु जैसे शुभ ग्रहों के साथ हो, तो यह जातक को सुखद और कल्याणकारी परिणाम देता है. जबकि, राहु, केतु या शनि जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आने पर यह पीड़ादायक या अशुभ फल देता है. हालांकि बुध की महादशा के दौरान अन्य ग्रहों की अंतर्दशा शुभ फल भी देती है. बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा से कुंडली में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होता है, जो जातक को अपार सुख, धन और ऐश्वर्य प्रदान करता है.

बुध महादशा का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव

निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता और तेज स्मरण शक्ति

Add Zee News as a Preferred Source

मार्केटिंग, लेखन, वकालत या मीडिया जैसे क्षेत्रों में अपनी वाणी से प्रभुत्व स्थापित करना

व्यापार में सूझबूझ से बड़ा मुनाफा और निवेश में सफलता

व्यक्ति अपनी आयु से छोटा दिखता है और हमेशा ऊर्जावान महसूस करता है

बुध की महादशा का नकारात्मक प्रभाव

आत्मविश्वास की कमी या स्पष्ट रूप से अपनी बात न रख पाना

त्वचा संबंधी विकार, एलर्जी या मानसिक तनाव

गलत गणना या कागजी गड़बड़ी के कारण आर्थिक नुकसान

कड़वी वाणी या गलतफहमी के कारण पारिवारिक संबंधों में खटास

बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा

बुध और शुक्र के बीच मित्रता का भाव रहता है. ऐसे में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा बेहद शुभ फल देती है. इस दौरान व्यक्ति के जीवन में विलासिता और भौतिक सुख-साधनों की वृद्धि होती है. नए वाहन या संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनते हैं. वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और अविवाहितों के विवाह के अवसर बनते हैं. संगीत, कला और सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ता है. यह समय मुख्य रूप से जीवन की खुशियों को जीने और उनका आनंद उत्सव की तरह मनाने का है.

बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा

बुध की महादशा के दौरान सूर्य की अंतर्दशा 10 महीने 6 दिन की होती है. इस दौरान बुधादित्य राजयोग का शुभ संयोग बनता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों का समय है. सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलती है. सूर्य की आत्मा और बुध की बुद्धि मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक नई चमक पैदा करती हैं, जिससे समाज में उसका दबदबा बढ़ता है.

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बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 2 वर्ष 3 महीने और 6 दिन का होता है. जब बुध और गुरु का साथ मिलता है, तो जीवन में स्थिरता और परिपक्वता आती है. यह समय विशेष रूप से शिक्षकों, शोधकर्ताओं, सलाहकारों और छात्रों के लिए वरदान साबित होता है. शिक्षा और ज्ञान के अर्जन में विशेष रुचि पैदा होती है. घर-परिवार में धार्मिक अनुष्ठान या कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना रहती है. व्यक्ति का झुकाव नैतिकता और परोपकार की ओर बढ़ता है, जिससे समाज में उसकी एक गंभीर और विद्वान व्यक्ति की छवि बनती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)