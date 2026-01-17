Chatursagar Yog: क्या आपकी कुंडली में है 'चतुरसागर योग'? जानें कैसे यह आपको बना सकता है राजा

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोChatursagar Yog: क्या आपकी कुंडली में है चतुरसागर योग? जानें कैसे यह आपको बना सकता है राजा

Chatursagar Yog in Kundli: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का चतुरसागर योग किसी जातक को परिश्रम को भाग्य का साथ दिलाकर व्यक्ति को सफलता के उस शिखर पर ले जाता है जहां से उसकी पहचान एक महासागर की तरह विशाल हो जाती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:51 PM IST
What is Chatursagar Yog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आकाश मंडल में ग्रहों की विशिष्ट स्थितियां हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं. कुंडली में भावों और ग्रहों के मेल से सैकड़ों योगों का जन्म होता है, जिनमें से 'चतुरसागर योग' एक ऐसा विरल और शक्तिशाली राजयोग है जो जातक को साधारण से असाधारण बनाने की क्षमता रखता है. ऐसे में आइए वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि कुंडली में चतुरसागर योग कैसे बनता है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव प्रभाव पड़ता है और यह योग किस प्रकार व्यक्ति को राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य देने की क्षमता रखता है. 

कुंडली में कैसे बनता है चतुरसागर योग

'चतुरसागर' शब्द का अर्थ है चार महासागर। जिस प्रकार सागर विशालता और अनंत गहराई का प्रतीक है, उसी प्रकार यह योग जातक के व्यक्तित्व और भाग्य में विस्तार लाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस योग का निर्माण दो स्थितियों में माना जाता है.  जब किसी जातक की जन्म कुंडली के चारों केंद्र भावों (पहले, चौथे, सातवें और 10वें) में कोई न कोई ग्रह (शुभ या क्रूर) अनिवार्य रूप से स्थित हो, तो चतुरसागर योग बनता है. कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार, राहु और केतु को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण ग्रह यदि कुंडली के शुरुआती चार भावों में ही केंद्रित हों, तब भी यह विशिष्ट योग प्रभावी होता है. इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें राहु-केतु जैसे छाया ग्रहों की भूमिका गौण होती है और मुख्य ग्रहों (सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि) की सक्रियता जातक को केंद्र में रखती है.

चतुरसागर योग का जीवन पर प्रभाव

वैश्विक ख्याति और प्रतिष्ठा- इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है. उसकी कीर्ति सिर्फ उसके शहर या देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान-सम्मान प्राप्त करता है. यह योग जातक को 'विश्व प्रसिद्ध' व्यक्तित्व बनाने की शक्ति रखता है.

अपार सुख-संपत्ति और वैभव- चतुरसागर योग जातक को भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण बनाता है. केंद्र भावों (लग्न, सुख, विवाह और कर्म) में ग्रहों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति के पास स्वयं का व्यक्तित्व, संपत्ति, सुखी दांपत्य और सफल करियर- ये चारों स्तंभ मजबूत रहें.

यह भी पढ़ें: क्या आप भी भोगेंगे राजा जैसा सुख? कुंडली में 'अनफा योग' दिलाता है हर सुख-सुविधा और सम्मान

उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन- ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का मानना है कि इस योग के प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य आमतौर पर बेहतर रहता है. वह ऊर्जावान होता है और एक लंबा, समृद्ध जीवन व्यतीत करता है. उसकी कार्यक्षमता उसे वृद्धावस्था में भी सक्रिय बनाए रखती है.

वंश वृद्धि और संतानों का सुख- वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस योग का एक सुखद पहलू यह भी है कि जातक को योग्य संतान का सुख मिलता है. न सिर्फ जातक खुद सफल होता है, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसके यश और धन का लाभ उठाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Astrology

