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ध्रुव योग शुभ है या अशुभ, धन से इसका क्या है संबंध? इस योग में जन्मे लोगों के बारे में जानें

Dhruva Yog me janme log kaise hote hai: ध्रुव योग में जन्मे लोग कैसे होते हैं, इस योग के ग्रह स्वामी कौन है और इस योग में कौन-कौन से काम किए जातें? इस सभी जानकारियों के बारे में हम इस कड़ी में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 10, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:23 PM IST
ध्रुव योग शुभ है या अशुभ, धन से इसका क्या है संबंध? इस योग में जन्मे लोगों के बारे में जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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