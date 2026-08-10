/ध्रुव योग शुभ है या अशुभ, धन से इसका क्या है संबंध? इस योग में जन्मे लोगों के बारे में जानें

Dhruva Yoga: वैदिक ज्योतिष में ध्रुव योग सभी 27 नित्य योगों में से एक है जो अति शुभ योग माना जाता है. 'ध्रुव' शब्द स्थिर, अटल और शाश्वत होने को दर्शाता है. इस शुभ योग में जो भी काम किए जाते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं और उनसे होने वाला लाभ भी लंबे समय तक प्राप्त होता है. आइए ध्रुव योग के बारे में जानें.
सभी 27 नित्य योगों में ध्रुव योग 12वां योग है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थिरता और दृढ़ता. इस योग के अधिपति छाया ग्रह केतु है. ध्रुव योग को पृथ्वी तत्व का योग माना गया है. इस योग में भवन निर्माण, नींव रखने का काम या भूमि संबंधी कामों को करना अति शुभ माना जाता है.
इस योग में किए गए निवेश, बचत से लेकर बिजनेस में विस्तार व संपत्ति से जुड़े कार्यों का भविष्य में अति शुभ फल प्राप्त होता है.
ध्रुव योग शुरू की गई नई नौकरी, इंटरव्यू देना, प्रमोशन के लिए बात करने से लेकर नया प्रोजेक्ट को शुरू करने से जुड़े कार्यों में सफलता मिलती है.
ध्रुव योग में शुरू किए गए प्रेम के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, वैवाहिक जीवन आदि को मजबूती मिलती है.
ध्रुव योग आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ माना जाता है. यज्ञ, मंत्र जाप, ध्यान, दान-पुण्य और भगवान की उपासना करने के लिए यह योग अति शुभ माना जाता है. इस योग में किए गए अनुष्ठान का शुभ फल प्राप्त होता है.
ध्रुव योग में जन्मे लोग स्वभाव से शांत, गंभीर और उच्च एकाग्रता वाले लोग होते हैं.
ध्रुव योग में जन्मे लोगों में गजब का धैर्य होता है. बुरे हालातों में भी ऐसे लोग अपने आपको अच्छे से संभाल लेते हैं.
ध्रुव योग में जन्मे लोग जो भी काम करते हैं उसमें सफलता जरूर पाते हैं.
ध्रुव योग में जन्मे लोग अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ता से खूब यश पाते हैं.
ध्रुव योग में जन्मे लोग स्वभाव से धार्मिक और बड़ों का आदर करने वाले होते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)