/Disha Shool: कौन से दिन किस दिशा में न करें यात्रा, दिशा शूल से बचना है तो देख लें एक-एक दिन की लिस्ट

Disha Shool Kya Hai: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे भी अशुभ योग होते हैं जिसमें तय दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है. ऐसी दिशा में यात्रा करना बड़ी दुर्घटना को बढ़ावा दे सकता है और बना बनाया काम बिगाड़ सकता है. ज्योतिष और वास्तु अनुसार आइए जानें दिशा शूल क्या होता है, कौन से दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ होता है और दिशा शूल के प्रभाव को दूर करने के लिए कौन से उपाय करें?
दिशा शूल एक अशुभ योग है. यह योग जब भी किसी दिन बनता है उस दिन तय दिशा में यात्रा करने से बाधाएं खड़ी हो सकती हैं. जिस दिशा में आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं इस बात का ध्यान रखें के उस दिन उस दिशा में शूल है या नहीं ताकि किसी भी तरह का काम न बिगड़ें और यात्रा सफल हो सके. ज्योतिष अनुसार दिशा शूल का बड़ा महत्व है. सप्ताह के सभी दिनों के अनुसार अलग-अलग दिशाओं में शूल होता है. आइए जानें किस दिन कौन सी दिशा शूल है.
सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल लगता है, ऐसे में इन दिशाओं में यात्रा नहीं करना चाहिए. अगर यात्रा बहुत जरूरी हो तो सोमवार को शीशा देखकर निकलें और शनिवार को अदरक या उड़द दाल खाकर निकलें.
मंगलवार और बुधवार को दिशा शूल उत्तर दिशा में होता है तो इस दिशा में यात्रा वर्जित होता है. मंगलवार को उत्तर-पश्चिम कोण में भी दिशा शूल लगता है. मंगलवार को अगर उत्तर दिशा में जाना जरूरी हो तो गुड़ खाकर ही निकलें. बुधवार को तिल और धनिया खाकर ही निकलें.
बुधवार और शनिवार को दिशा शूल उत्तर-पूर्व कोण में लगता है. गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल लगता है ऐसे में इस दिन दक्षिण दिशा की ओर जाना बहुत जरूरी है तो दही खाकर ही घर से निकलें.
शुक्रवार और रविवार को दिशा शूल पश्चिम दिशा और दक्षिण-पश्चिम कोण में होता है. इन दिनों में इस ओर यात्रा करने से बचें. शुक्रवार को दिशा शूल से बचना है तो जौ खाकर यात्रा पर निकलें. रविवार को दिशा शूल से बचने के लिए दलिया या फिर घी खाकर निकलें.
(यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)