/Disha Shool: कौन से दिन किस दिशा में न करें यात्रा, दिशा शूल से बचना है तो देख लें एक-एक दिन की लिस्ट

दिशा शूल एक अशुभ योग है. यह योग जब भी किसी दिन बनता है उस दिन तय दिशा में यात्रा करने से बाधाएं खड़ी हो सकती हैं. जिस दिशा में आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं इस बात का ध्यान रखें के उस दिन उस दिशा में शूल है या नहीं ताकि किसी भी तरह का काम न बिगड़ें और यात्रा सफल हो सके. ज्‍योतिष अनुसार दिशा शूल का बड़ा महत्व है. सप्‍ताह के सभी दिनों के अनुसार अलग-अलग दिशाओं में शूल होता है. आइए जानें किस दिन कौन सी दिशा शूल है.