Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /Disha Shool: कौन से दिन किस दिशा में न करें यात्रा, दिशा शूल से बचना है तो देख लें एक-एक दिन की लिस्ट

Disha Shool: कौन से दिन किस दिशा में न करें यात्रा, दिशा शूल से बचना है तो देख लें एक-एक दिन की लिस्ट

Disha Shool Tips: कौन से दिन किस दिशा में यात्रा करना वर्जित होता है, दिशा शूल क्या है? आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि कौन से दिन किस दिशा में शूल लगता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 04, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:40 PM IST
Disha Shool: कौन से दिन किस दिशा में न करें यात्रा, दिशा शूल से बचना है तो देख लें एक-एक दिन की लिस्ट
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
परिसमन बिल लाने की तैयारी में सरकार! किरेन रिजिजू ने की राहुल गांधी से मुलाकात
2
3
4
5