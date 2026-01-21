Advertisement
Kundli Yog: कुंडली में कैसे बनता है गंधर्व योग, क्या पड़ता है इसका जीवन पर प्रभाव

Gandharva Yog  in Kundli: कुंडली का गंधर्व योग एक अत्यंत शुभ और राजयोग के समान फल देने वाला योग है. अगर आपकी रुचि रचनात्मक कार्यों में है और आपकी कुंडली में यह योग है, तो आपको अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास जरूर करना चाहिए.

 

Jan 21, 2026
What is Gandharva Yog: वैदिक ज्योतिष में कई ऐसे दुर्लभ और शुभ योगों का वर्णन है जो व्यक्ति को असाधारण प्रतिभा और सुख-सुविधाएं प्रदान करते हैं।. इन्हीं में से एक विशिष्ट योग है 'गंधर्व योग'. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग व्यक्ति को कला, संगीत और सौंदर्य के क्षेत्र में 'गंधर्वों' (देवताओं के गायक) जैसी निपुणता दिलाता है. इस योग का प्रभाव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर देखने को मिलता है. ऐसे में आइए आइए विस्तार से जानते हैं कि कुंडली में यह योग कैसे बनता है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

कुंडली में कैसे बनता है गंधर्व योग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गंधर्व योग का निर्माण मुख्य रूप से गुरु (बृहस्पति), शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करता है. यह योग तब बनता है जब कुंडली के नवम भाव का स्वामी काम त्रिकोण (3, 7, या 11वें भाव) में स्थित होता है. इसके साथ ही गुरु (बृहस्पति) का संबंध नौवें भाव से होना चाहिए. शुक्र अपनी उच्च राशि (मीन) में होना चाहिए या वह कुंडली में बहुत बलवान स्थिति में हो. चंद्रमा और सूर्य अपनी उच्च राशि या स्वराशि में होकर शुभ भावों में बैठे हों. इस योग की पूर्ण सिद्धि के लिए ग्रहों का अंश बल में मजबूत होना और उन पर किसी पाप ग्रह (जैसे राहु, केतु या शनि) की दृष्टि न होना जरूरी है.

गंधर्व योग का जीवन पर प्रभाव

कला और रचनात्मकता में निपुणता- ऐसे जातक संगीत, नृत्य, गायन, अभिनय या चित्रकला जैसी ललित कलाओं में जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं. इन्हें मंच पर प्रदर्शन करने से प्रसिद्धि मिलती है. 

आकर्षक व्यक्तित्व और सौंदर्य- गंधर्व योग से प्रभावित व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं. उनकी वाणी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है जो दूसरों को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है.

विलासितापूर्ण जीवन- यह योग जातक को भौतिक सुख-साधनों से परिपूर्ण करता है. ऐसे लोग उत्तम वाहन, वस्त्र और आभूषणों का सुख भोगते हैं. समाज में इनका मान-सम्मान बहुत ऊंचा होता है.

विदेश यात्रा और सफलता- अक्सर देखा गया है कि इस योग वाले व्यक्ति अपनी कला के दम पर विदेशों की यात्रा करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं.

क्या आपकी कुंडली में यह योग फलित है?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में सिर्फ योग का होना पर्याप्त नहीं है, उसका फलित होना भी जरूरी है. गंधर्व योग का पूर्ण फल जातक को तब मिलता है जब संबंधित ग्रहों (शुक्र या गुरु) की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो. कुंडली में लग्नेश मजबूत हो, क्योंकि कमजोर लग्न शुभ योगों का फल भोगने में असमर्थ होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

