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Hindi Newsऐस्ट्रोKetu Mahadasha: केतु की महादशा में ये 3 ग्रह देते हैं राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य, रातोंरात पलट जाती है तकदीर

Ketu Mahadasha: केतु की महादशा में ये 3 ग्रह देते हैं राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य, रातोंरात पलट जाती है तकदीर

Ketu Mahadasha Auspicious Efefct: ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्यमयी और आध्यात्मिक ग्रह माना गया है. केतु की महादशा कुल 7 वर्षों की होती है, लेकिन इस दौरान जब अन्य ग्रहों की अंतर्दशा आती है, तो जातक के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं. आइए जानते हैं केतु की महादशा में सूर्य, चंद्रमा और गुरु की अंतर्दशा का जीवन पर क्या शुभ प्रभाव पड़ता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:46 PM IST
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Ketu Mahadasha: केतु की महादशा में ये 3 ग्रह देते हैं राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य, रातोंरात पलट जाती है तकदीर

Ketu Mahadasha Effect: ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह कहा गया है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, केतु की महादशा 7 वर्षों की होती है. कहा जाता है कि अगर केतु की महादशा में अन्य शुभ ग्रहों की दशा अच्छीं नहीं होती, तो जातक को सात वर्षों तक कठिन संघर्ष करना पड़ता है. लेकिन, अगर केतु की महादशा में शुभ ग्रहों की दशा अच्छी है, तो जातक रातोंरात अमीर बन सकता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग केतु की महादशा का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, केतु की महादशा में अगर शुभ ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो जातक फर्श से अर्थ तक पहुंच जाता है. ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि केतु की महादशा में कुछ शुभ ग्रहों की अंतर्दशा जातक को राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य दे सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि केतु की महादशा में किन 3 ग्रहों की शुभ स्थिति अपार सुख और ऐश्वर्य प्रदान करती है.

केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का प्रभाव

केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा बहुत कम समय यानी लगभग 4 महीने के लिए आती है, लेकिन यह प्रभाव के मामले में बहुत शक्तिशाली होता है. अगर जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत है, तो इस दौरान सरकारी नौकरी या उससे जुड़े कार्यों बड़ी सफलता मिलती है. साथ ही जातक को भौतिक सुख, अच्छा खान-पान और सुकून की जिंदगी मिलती है. इसके अलावा इस दौरान तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा के योग बनते हैं, जो लाभकारी साबित होते हैं. सूर्य के शुभ प्रभाव से समाज में खूब मान-सम्मान प्राप्त होता है और रुके हुए काम बनने लगते हैं.

केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का प्रभाव

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा लगभग 7 महीने की होती है. चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए यह काल मानसिक स्थिति पर अधिक प्रभाव डालता है. केतु की महादशा में अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो जातक को अचानक बड़ा धन लाभ होता है. इसके साथ ही व्यापार में अभूतपूर्व तरक्की होती है और कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलता है. ऐसी स्थिति में जातक का जीवन समृद्ध और खुशहाल रहता है. इसके अलावा जातक को कन्या संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं या संतान से सुख प्राप्त होता है.

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यह भी पढ़ें: राहु की महादशा हमेशा नहीं होती भारी! इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा चमका देती है सोया हुआ भाग्य 

केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का प्रभाव

केतु और गुरु का मेल ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है. केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा लगभग 11 महीने और 6 दिन की होती है. इस स्थिति में जातक आध्यात्मिक उन्नति करता है. इसके अलावा छात्रों को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलती है. ऐसे जातक समाज में भी खूब मान-सम्मान और यश अर्जित करते हैं. इसके अलावा इस दौरान नई प्रॉपर्टी या मकान खरीदने के योग बनते हैं. खेती या रियल स्टेट से जुड़े लोगों को जबरदस्त आर्थिक उन्नति होती है. परिवार में पुत्र की प्राप्ति या बच्चों की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है. इतना ही नहीं, ऐसे जातकों को राजा जैसा सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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