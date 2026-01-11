Kundli Yog: कुंडली में शुभ और पाप कर्तरी योग क्या होता है, जानें इसके फायदे और नुकसान

Advertisement
Kartari yog in Kundli: कुंडली का गहराई से विश्लेषण करने पर ही पता चलता है कि कर्तरी योग जातक को किस दिशा में ले जाएगा।. जहाँ शुभ कर्तरी जीवन को तेजस्वी और पराक्रमी बनाता है, वहीं पाप कर्तरी धैर्य और संघर्ष की परीक्षा लेता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:55 PM IST
Kartari yog in Kundli: ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और उनकी चाल के आधार पर किया जाता है. कुंडली के विभिन्न भावों में बनने वाले 'योग' और 'दोष' ही यह निर्धारित करते हैं कि जातक का जीवन सुखमय होगा या संघर्षपूर्ण. इन्हीं महत्वपूर्ण योगों में से एक है 'कर्तरी योग'. फलित ज्योतिष में कर्तरी योग का विशेष स्थान है. यह योग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है- शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी. आइए विस्तार से समझते हैं कि ये योग कैसे बनते हैं और जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है.

क्या होता है कर्तरी योग?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार,  'कर्तरी' शब्द का अर्थ है 'कैंची'. जिस प्रकार एक कैंची के दो ब्लेड के बीच कोई वस्तु आती है, वैसे ही जब कोई भाव या ग्रह दो अन्य ग्रहों के बीच आ जाता है, तो उसे कर्तरी योग कहते हैं.

शुभ कर्तरी योग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली के किसी भी भाव के ठीक पहले (पिछले भाव) और ठीक बाद वाले (अगले भाव) में शुभ ग्रह (जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा या बुध) स्थित हों, तो शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है. यह योग उस भाव की शक्ति और सकारात्मकता को बढ़ा देता है. इससे जातक को समाज में मान-सम्मान, यश और कीर्ति प्राप्त होती है. अगर यह योग दूसरे भाव (धन भाव) में हो, तो जातक आर्थिक रूप से समृद्ध होता है. सातवें भाव में होने पर वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहता है. साथ ही, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है.

पाप कर्तरी योग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर किसी भाव के आगे और पीछे वाले घरों में क्रूर या अशुभ ग्रह (जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु) विराजमान हों, तो पाप कर्तरी योग बनता है. यह योग संबंधित भाव के फलों को कम कर देता है और उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है. जातक को करियर, स्वास्थ्य या निजी जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. इसके कारण आर्थिक तंगी और यश में कमी आने की संभावना रहती है.

यह भी पढ़ें: भाग्य को 'अमावस्या' बना देता है कुंडली का यह योग, कहीं आपकी तरक्की पर भारी तो नहीं 'ग्रहण'

ग्रहों की दृष्टि और उनका प्रभाव

कर्तरी योग का फल अंतिम नहीं होता; इस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का भी गहरा असर पड़ता है. अगर शुभ कर्तरी योग बन रहा हो लेकिन उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो उसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है. इसी तरह, अगर पाप कर्तरी योग बनाने वाले ग्रहों पर किसी शुभ ग्रह (जैसे गुरु) की दृष्टि हो, तो जातक के संकटों में कमी आती है और उसे राहत मिलती है.

ग्रह के 'कारक तत्व' पर असर

यह योग जिस ग्रह के साथ बनता है, उसके स्वाभाविक गुणों (कारकों) को भी प्रभावित करता है. बुध बुद्धि और संवाद का कारक है। यदि बुध शुभ कर्तरी योग में है, तो जातक की तर्कशक्ति और वाणी अत्यंत प्रभावशाली होगी। इसके उलट, पाप कर्तरी योग में होने पर जातक को निर्णय लेने में कठिनाई होगी और उसकी वाणी में कठोरता आ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

